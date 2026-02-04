Política

Javier Milei y su equipo de Gobierno recibieron los primeros ejemplares de los nuevos DNI electrónicos

La modernización de los documentos de identidad disponibles a partir de este mes incorpora tecnología de policarbonato, chip sin contacto y medidas de seguridad avanzadas

Guardar
El ministro del Interior, Diego
El ministro del Interior, Diego Santilli, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, también recibieron sus DNI electrónicos junto al Presidente

El presidente de la Nación, Javier Milei, acompañado de su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibieron los primeros ejemplares de los nuevos Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónicos.

La presentación de estos nuevos DNI marcó un hito en la modernización de documentos de identidad, como anunció la Dirección Nacional del Registro de las Personas (DNRP) encargada de implementar estos cambios. La presente medida entró en vigencia a partir del 1° de febrero de 2026.

La cúpula del Ejecutivo, con
La cúpula del Ejecutivo, con el nuevo DNI en sus manos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con esta actualización, el foco se orienta a cumplir estándares internacionales: según las autoridades, el objetivo es “cumplir con la Normativa de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) de Naciones Unidas N° 9303/2015/2021”. Esta regulación exige integrar nuevas tecnologías y criterios técnicos en los documentos de identificación.

Cómo es el flamante DNI

El diseño del DNI electrónico contempla una serie de características avanzadas. “El documento deberá ser una tarjeta de policarbonato multicapas, con grabados láser, impresión a chorro de tinta y un chip sin contacto”, explicaron desde el organismo.

Además, confirmaron que su formato incluirá diferentes elementos de seguridad, que también permiten distinguir variables según la edad y nacionalidad. En el dorso se consignarán datos clave como domicilio, lugar de nacimiento, firma ministerial, número de CUIL, número de trámite, un código QR, la zona de lectura mecánica y una imagen fantasma. Para los extranjeros, el campo se amplía al país de nacimiento, número de juzgado y fecha de naturalización.

Así lucirán los nuevos documentos
Así lucirán los nuevos documentos de identidad argentinos

Dentro de las innovaciones para ciudadanos argentinos mayores de 14 años, el DNI mostrará el escudo nacional y la inscripción “República Argentina - Mercosur. Registro Nacional de las Personas. Ministerio del Interior”, acompañados por la leyenda “Documento Nacional de Identidad” y una foto a color frontal. Se suman el ícono del DNI electrónico, nombre y apellido (hasta 35 caracteres cada uno), sexo, número de DNI, fecha de emisión, nacionalidad, vencimiento, ejemplar, fecha de nacimiento, número de serie grabado por láser, número CAN, imagen fantasma y la firma del portador. En caso de que la persona no pueda firmar, ese campo quedará en blanco.

El reconocimiento a los excombatientes permanece: “Garantizaron que los ex combatientes de la guerra de las Islas Malvinas mantengan la leyenda impresa que reza: ‘Ex combatiente, Heroína de la Guerra de las Islas Malvinas’ o ‘Ex combatiente, Héroe de la Guerra de las Islas Malvinas’”, detallaron desde la DNRP.

La apariencia exterior y la
La apariencia exterior y la página que se agregará al pasaporte

Para menores de 14 años se establecen reglas diferenciadas: la firma corresponderá al padre, madre o representante legal cuando el niño tenga menos de cinco años, mientras que desde los cinco años firmará el propio menor. En situaciones especiales, como la de recién nacidos que no pueden ser movilizados por cuestiones de salud certificada, se expedirá un DNI “0 Año” provisorio válido solo en el país, que contendrá solo información biográfica y filiatoria.

El DNI para personas extranjeras, sin importar la edad, mantendrá los mismos formatos y elementos que el de los ciudadanos argentinos. El nuevo pasaporte, por su parte, incorporará 34 páginas y una hoja personalizada de policarbonato con grabado láser, adoptando estándares de seguridad internacional y mayor durabilidad. Sobre este punto, las autoridades afirmaron que la prioridad es “fortalecer la protección de los datos personales y dotar al pasaporte de un nivel superior de confiabilidad, facilitando una identificación más sólida para los ciudadanos y extranjeros que lo porten”.

En cuanto a la validez de documentos anteriores, la DNRNP especificó que “los pasaportes emitidos antes de la medida mantendrán su validez hasta la fecha de expiración, salvo que una futura disposición legal indique lo contrario”. Mientras tanto, informaron que se utilizará el stock de insumos existentes hasta que se agote. De este modo, “los pasaportes confeccionados con los materiales actuales seguirán siendo válidos hasta el vencimiento previsto, lo que permitirá optimizar los recursos del Estado Nacional y evitar el desperdicio de insumos”.

Temas Relacionados

DNI ElectrónicoRegistro Nacional de las PersonasJavier MileiDocumentos de IdentidadSeguridad DigitalÚltimas noticiasRegistro de las PersonasKarina MileiDiego SantilliManuel Adorni

Últimas Noticias

Marco Rubio: “Argentina tiene capacidad para ser un socio clave en minerales críticos para el mundo”

El secretario de Estado rescató la importancia estratégica del país frente al manejo geopolítico que hace China de estos insumos necesarios para el comercio internacional y el desarrollo tecnológico

Marco Rubio: “Argentina tiene capacidad

La Mesa Política se reúne en Casa Rosada para terminar de definir los apoyos en el Congreso a la reforma laboral

La plana mayor del Gobierno se encuentra en el despacho de Manuel Adorni. El trasfondo de las negociaciones, las señales de los gobernadores y cuánto está dispuesto a ceder el Gobierno con los capítulos de la legislación

La Mesa Política se reúne

Registros del automotor: el Gobierno confirmó que se eliminaron 60 formularios y trámites

El viceministro Sebastián Amerio explicó que la reducción responde a un plan de modernización que busca digitalizar procedimientos. Estiman un ahorro de casi 2.700 millones de pesos para los usuarios

Registros del automotor: el Gobierno

Ingresó el pedido de sesión y el Senado debatirá el próximo miércoles la reforma laboral

La iniciativa fue respaldada por representantes de varios bloques, lo que reafirma que el oficialismo tiene el número necesario para su aprobación

Ingresó el pedido de sesión

Liberaron a Roberto Baldo, otro de los argentinos detenidos por el régimen chavista en Venezuela

Había sido aprehendido junto a su esposa en noviembre de 2024, acusado de “terrorismo”. Aunque fue liberado días atrás, la noticia se conoció recién en las últimas horas

Liberaron a Roberto Baldo, otro
DEPORTES
Sorpresiva advertencia de una escudería

Sorpresiva advertencia de una escudería a su piloto estrella antes del inicio de la Fórmula 1: “Nadie está satisfecho con sus resultados”

El desgarrador mensaje de la novia de Emanuel Leguizamón, el árbitro que murió en un accidente: “Nos quedaron tantos sueños por la mitad”

Malas noticias para Boca Juniors: el Changuito Zeballos se realizará estudios por una posible lesión

Impacto en la Fórmula 1 por el retraso de “cuatro meses” de un equipo en el desarrollo de su nuevo auto: “Empezamos desde atrás”

Surgió de las inferiores de Boca Juniors, emigró al Inter Miami y ahora firmó con un club de la Primera B Nacional

TELESHOW
La ex Casi Ángeles que

La ex Casi Ángeles que emocionó a todos al anunciar su embarazo: “Hay algo hermoso ocurriendo dentro mío”

Aseguran que Mick Jagger pidió conocer a Javier Milei: “Está dispuesto a ir donde sea”

Sofía Zámolo recordó a su mamá a 5 años de su muerte: “Todavía me cuesta demasiado”

El rotundo cambio de look de María Becerra con un guiño para los comienzos de su carrera

Coco Carreño se separó de su novio después de 9 años de relación: “Todavía nos queremos”

INFOBAE AMÉRICA

Qué es la indecisión crónica

Qué es la indecisión crónica y el sesgo mental que la provoca

Fuertes vientos y lluvias dejan más de 50 incidentes en Panamá por sistema frontal

Cómo algunas aves perfecciónan su canto y ofrecen claves para el aprendizaje en humanos

Anda anuncia suspensión temporal de agua en distritos de San Salvador y La Libertad por trabajos en Sistema Torogoz y Zona Norte

EEUU llamó a una coalición global de tierras raras para fortalecer la seguridad ante China: “Son el motor de nuestra defensa”