Javier Milei y su equipo de Gobierno recibieron los primeros ejemplares de los nuevos DNI electrónicos

El ministro del Interior, Diego Santilli, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, también recibieron sus DNI electrónicos junto al Presidente

El presidente de la Nación, Javier Milei, acompañado de su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibieron los primeros ejemplares de los nuevos Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónicos.

La presentación de estos nuevos DNI marcó un hito en la modernización de documentos de identidad, como anunció la Dirección Nacional del Registro de las Personas (DNRP) encargada de implementar estos cambios. La presente medida entró en vigencia a partir del 1° de febrero de 2026.

La cúpula del Ejecutivo, con el nuevo DNI en sus manos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con esta actualización, el foco se orienta a cumplir estándares internacionales: según las autoridades, el objetivo es “cumplir con la Normativa de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) de Naciones Unidas N° 9303/2015/2021”. Esta regulación exige integrar nuevas tecnologías y criterios técnicos en los documentos de identificación.

Cómo es el flamante DNI

El diseño del DNI electrónico contempla una serie de características avanzadas. “El documento deberá ser una tarjeta de policarbonato multicapas, con grabados láser, impresión a chorro de tinta y un chip sin contacto”, explicaron desde el organismo.

Además, confirmaron que su formato incluirá diferentes elementos de seguridad, que también permiten distinguir variables según la edad y nacionalidad. En el dorso se consignarán datos clave como domicilio, lugar de nacimiento, firma ministerial, número de CUIL, número de trámite, un código QR, la zona de lectura mecánica y una imagen fantasma. Para los extranjeros, el campo se amplía al país de nacimiento, número de juzgado y fecha de naturalización.

Así lucirán los nuevos documentos de identidad argentinos

Dentro de las innovaciones para ciudadanos argentinos mayores de 14 años, el DNI mostrará el escudo nacional y la inscripción “República Argentina - Mercosur. Registro Nacional de las Personas. Ministerio del Interior”, acompañados por la leyenda “Documento Nacional de Identidad” y una foto a color frontal. Se suman el ícono del DNI electrónico, nombre y apellido (hasta 35 caracteres cada uno), sexo, número de DNI, fecha de emisión, nacionalidad, vencimiento, ejemplar, fecha de nacimiento, número de serie grabado por láser, número CAN, imagen fantasma y la firma del portador. En caso de que la persona no pueda firmar, ese campo quedará en blanco.

El reconocimiento a los excombatientes permanece: “Garantizaron que los ex combatientes de la guerra de las Islas Malvinas mantengan la leyenda impresa que reza: ‘Ex combatiente, Heroína de la Guerra de las Islas Malvinas’ o ‘Ex combatiente, Héroe de la Guerra de las Islas Malvinas’”, detallaron desde la DNRP.

La apariencia exterior y la página que se agregará al pasaporte

Para menores de 14 años se establecen reglas diferenciadas: la firma corresponderá al padre, madre o representante legal cuando el niño tenga menos de cinco años, mientras que desde los cinco años firmará el propio menor. En situaciones especiales, como la de recién nacidos que no pueden ser movilizados por cuestiones de salud certificada, se expedirá un DNI “0 Año” provisorio válido solo en el país, que contendrá solo información biográfica y filiatoria.

El DNI para personas extranjeras, sin importar la edad, mantendrá los mismos formatos y elementos que el de los ciudadanos argentinos. El nuevo pasaporte, por su parte, incorporará 34 páginas y una hoja personalizada de policarbonato con grabado láser, adoptando estándares de seguridad internacional y mayor durabilidad. Sobre este punto, las autoridades afirmaron que la prioridad es “fortalecer la protección de los datos personales y dotar al pasaporte de un nivel superior de confiabilidad, facilitando una identificación más sólida para los ciudadanos y extranjeros que lo porten”.

En cuanto a la validez de documentos anteriores, la DNRNP especificó que “los pasaportes emitidos antes de la medida mantendrán su validez hasta la fecha de expiración, salvo que una futura disposición legal indique lo contrario”. Mientras tanto, informaron que se utilizará el stock de insumos existentes hasta que se agote. De este modo, “los pasaportes confeccionados con los materiales actuales seguirán siendo válidos hasta el vencimiento previsto, lo que permitirá optimizar los recursos del Estado Nacional y evitar el desperdicio de insumos”.