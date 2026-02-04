Política

La ministra de Seguridad confirmó que Diego Valenzuela dirigirá la nueva Agencia de Seguridad Migratoria

Alejandra Monteoliva explicó que el ex intendente de Tres de Febrero se incorporará cuando se publique el DNU

Alejandra Monteoliva ratificó a Diego Valenzuela para estar al frente de la Agencia de Seguridad Migratoria

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, confirmó que Diego Valenzuela será el primer titular de la flamante Agencia de Seguridad Migratoria.

La funcionaria explicó, durante una entrevista en Radio Mitre, el nuevo enfoque oficial para reforzar los controles fronterizos como así también la articulación entre la política migratoria con la estrategia de seguridad nacional.

En ese marco, sostuvo la conformación de la Agencia, la tercera del Ministerio junto con la Agencia Federal de Emergencia (“la AFE, con quien estamos coordinando todo el esfuerzo del plan para combatir el fuego en las provincias”) y el RENAR (Registro Nacional de Armas), que antes era el ANMAC (Agencia Nacional de Materiales Controlados).

El senador provincial y ex intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, estará al frente de la Agencia de Seguridad Migratoria (diegovalenzuela.com.ar)

Además, afirmó que la dirección de la Agencia de Seguridad Migratoria estará a cargo del ex intendente de Tres de Febrero y actual senador provincial. “La Dirección Nacional de Migraciones, hace mes y medio, dos meses, se incorporó al Ministerio de Seguridad Nacional. Y esto era algo que veníamos planteando hace muchísimo tiempo. No es gratuito que se integre a Seguridad precisamente por esto, porque hace parte de la política de seguridad nacional y estamos conformando lo que vendría a ser una futura agencia de seguridad migratoria“, detalló.

“¿Ahí está Valenzuela?“, consultó el periodista Eduardo Feinmann, a lo que Monteoliva le respondió que ”todavía no ha sido nombrado" aunque confirmó que “la idea es que se incorpore al equipo una vez que salga el decreto”. Y agregó: “Después, abajo, sigue, toda la estructura de Migraciones como viene funcionando hasta ahora”.

El panorama de seguridad nacional

La funcionaria definió el panorama actual de la seguridad como una de las principales inquietudes de la sociedad argentina. Y sostuvo que los indicadores oficiales registraron una baja tanto en homicidios como en robos en las 24 jurisdicciones del país, aunque reconoció que cada hecho violento genera un alto impacto emocional y social. “Un solo hecho violento nos conmueve a todos, más allá de la evidencia estadística”, admitió.

La ministra remarcó que la gestión actual diferencia su abordaje del delito respecto del kirchnerismo: “Nuestro foco está puesto en las víctimas. No tenemos esa idea romántica del delito ni hemos ideologizado la seguridad”. Y subrayó que el objetivo es resolver los problemas y no justificarlos ni minimizarlos, mientras rechazó las críticas que tildan a su gestión de represiva.

Además, aclaró que el orden público es el eje y que el accionar de las fuerzas responde a la necesidad de garantizar la seguridad ciudadana.

La presentación del Plan Bandera, en Rosario, a cargo del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich

En materia de narcotráfico, Monteoliva consideró que la lucha es permanente y que no existen batallas ganadas. Destacó los resultados del plan Bandera en Rosario y recalcó que en 2025 el país volvió a registrar récords de incautaciones: “El año pasado, 115.000 kilos de marihuana y 14.400 kilos de cocaína”.

También advirtió que "el epicentro global de la cocaína es hoy América del Sur“ y que la región enfrenta una diversificación de rutas y métodos del crimen organizado que obliga a repensar políticas migratorias y fortalecer los controles en todos los niveles.

La funcionaria hizo hincapié en la necesidad de una cooperación regional para combatir tanto el lavado de activos como las nuevas formas de reclutamiento, aspectos que permiten la expansión y el financiamiento de las organizaciones delictivas.

En cuanto al sistema penitenciario, confirmó el traspaso -en un plazo aproximado de cuatro meses- de los presos desde la cárcel de Devoto hacia la de Marcos Paz y reconoció la sobrepoblación carcelaria. Y planteó que habrá que construir más cárceles y diseñar instituciones diferenciales para adolescentes, en línea con la eventual baja de la edad de imputabilidad a 13 años.

El acuerdo entre Nación y Ciudad es la entrega de la cárcel de Marcos Paz y, de esta forma, desocupar el penal de Devoto

También abordó la situación de la obra social de las fuerzas, informó la pronta disolución de IOSFA y explicó que la transición será hacia un modelo de contratación de servicios privados para cubrir a cerca de 197 mil personas entre efectivos y retirados de Prefectura y Gendarmería.

Al referirse al endurecimiento de la política migratoria, Monteoliva brindó detalles sobre los recientes operativos en fronteras, aeropuertos y puertos. Aseguró que en diciembre expulsaron 2403 personas y en enero 2971, por causas como inadmisión, deportación o pedido de extradición. “Los movimientos migratorios son eje de una política de seguridad nacional”, remarcó.

De dirección administrativa a agencia de seguridad

Hasta ahora, Migraciones funcionaba como una Dirección Nacional bajo el Ministerio del Interior, con competencias administrativas centradas en el otorgamiento de residencias, trámites de ciudadanía y control migratorio. Ese modelo, según el actual oficialismo, quedó atado a una política de fronteras laxas y controles escasos.

El nuevo diseño apunta a transformar Migraciones en una agencia nacional con mayor autonomía, poder jurisdiccional y competencias ampliadas, más allá del control documental. Este cambio supone pasar de un perfil administrativo a uno con protagonismo en la seguridad nacional, el control de fronteras y la prevención de delitos trasnacionales.

El rumbo quedó establecido cuando Milei transfirió el área del Ministerio del Interior al Ministerio de Seguridad, que dirige Alejandra Monteoliva. En la Casa Rosada explicaron que el movimiento no puede entenderse fuera de la estrategia general del Gobierno. “Refleja la batalla cultural: reforma laboral, tributaria y, también, migratoria”, subrayan en el oficialismo.

La selección de Diego Valenzuela tiene una carga política evidente. Ex intendente experimentado, ex PRO, uno de los primeros en sumarse a La Libertad Avanza y hombre de confianza de Bullrich, Valenzuela encarna el perfil elegido para liderar una etapa de confrontación con el enfoque anterior. Su desembarco será una señal interna, consolidando el peso del espacio vinculado a Bullrich en seguridad interna y externa, anticipando conducción política para un organismo que abandona lo técnico y pasa al centro del debate.

Valenzuela, con aspiraciones en la provincia de Buenos Aires, gana así visibilidad nacional en una agenda prioritaria para Milei.

El paradigma actual busca más controles fronterizos, criterios de admisión estrictos y mayor capacidad estatal para responder a situaciones de riesgo. “No permitiremos el ingreso de delincuentes, sin importar su país de origen”, remarcan en el Gobierno.

La Agencia ofrecerá una impronta clara de seguridad, ya desde su nombre, articulando operativamente con fuerzas federales y creando un esquema de coordinación más dinámico. Un punto clave será la adscripción de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), fuerza central en aeropuertos y pasos internacionales. La reciente designación de Carlos Tonelli Banfi al frente de la PSA, en reemplazo de Alfredo Gallardo, se inscribe en ese proceso de integración.

