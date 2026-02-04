El gobernador de Salta se sometió a un narcotest y ratificó la política de controles toxicológicos a los funcionarios

Gustavo Sáenz se realizó exámenes toxicológicos, ratificando la medida que rige para los funcionarios públicos en la provincia

Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, se sometió personalmente a un narcotest y obtuvo resultado negativo, una semana después de haber firmado el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que exige controles toxicológicos a todos las personas que deseen ingresar a cumplir funciones en el Estado provincial.

El procedimiento se realizó en el marco de la inauguración del Hospital Público Digital SAFESA, un evento al que asistieron funcionarios, profesionales de la salud y legisladores. Frente a la reciente firma del DNU que establece la obligatoriedad de los exámenes, el mandatario buscó así dar una señal clara sobre la implementación de la nueva norma y la transparencia en el ejercicio de la función pública.

La jornada fue observada en detalle por el vicegobernador, el presidente del Foro de Intendentes y representantes legislativos, quienes también participaron de la demostración de la tecnología aplicada a la salud y el control toxicológico. Sáenz instó a los profesionales presentes a realizarle una rinoscopia, práctica que acompañó al test de sustancias psicoactivas. De esta manera, el gobernador puso en evidencia la utilidad de los avances tecnológicos y su integración en políticas de control y prevención, fortaleciendo el mensaje de que la responsabilidad institucional debe ir acompañada de acciones concretas.

El estudio, que arrojó un resultado negativo, enfatizó la norma que regirá para todas las personas que deseen ingresar o mantenerse en cargos públicos en los tres poderes del Estado provincial.

El Decreto de Necesidad y Urgencia exige pruebas toxicológicas a cargos del Ejecutivo, Legislativo, Judicial y municipales, incluidos aspirantes a organismos estatales

El DNU firmado por Sáenz establece que los exámenes toxicológicos serán obligatorios para funcionarios del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, organismos de control y municipios. Detalla que la prueba será exigida desde el gobernador hasta los concejales e incluirá a quienes aspiren a ingresar a cualquier organismo estatal. El instrumento legal fue rubricado en presencia de diputados provinciales y autoridades del gabinete, y será remitido a la Legislatura para su tratamiento.

De acuerdo con la normativa, los controles buscarán detectar metabolitos de opioides, cannabinoides, cocaína, anfetaminas, benzodiacepinas y barbitúricos, entre otras sustancias psicoactivas. Los exámenes se realizarán de manera sorpresiva mediante test rápidos homologados. En caso de resultado positivo, se activará un protocolo que contempla un análisis confirmatorio en laboratorios habilitados y con sorteo, garantizando la cadena de custodia y el derecho de defensa a través de una contraprueba. “He tomado la decisión de hacerlo de esta manera para que esto no sea una invitación, sino una obligatoriedad para todos”, remarcó el gobernador, luego de que la iniciativa registrara retrasos en la Legislatura provincial.

El Hospital Público Digital SAFESA fue inaugurado como parte de las políticas de innovación tecnológica y control sanitario (Gobierno de Salta)

Para cargos electivos o magistrados con estabilidad, como jueces de la Corte o legisladores, un resultado positivo derivará en la activación de los mecanismos de remoción previstos por la Constitución, como el juicio político o el jurado de enjuiciamiento. En el caso de funcionarios designados, será causal de remoción directa. La secretaria General de la Gobernación, Matilde López Morillo, destacó que la iniciativa “permite dar un paso muy importante” en la política de transparencia y ética en la provincia, al tiempo que renueva la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

Hospital Público Digital

El lanzamiento del Hospital Público Digital SAFESA sirvió de marco para que Sáenz vinculara la tecnología con la política de control toxicológico. El nuevo sistema, pionero en el país, permitirá eliminar barreras geográficas y facilitar el acceso a la medicina de alta complejidad en toda la provincia. Durante la presentación, la neuróloga Noelia Flores realizó una consulta a distancia con el Hospital de La Merced, demostrando la funcionalidad del equipamiento.

Al cierre de la actividad, Sáenz reafirmó su compromiso de expandir el SAFESA a todo el territorio provincial en el plazo de seis meses. “Dijimos que íbamos a transformar Salta con hechos, no con palabras”, concluyó el gobernador.