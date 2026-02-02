El régimen de Venezuela liberó al argentino Gustavo Gabriel Rivara

Gustavo Gabriel Rivara, uno de los argentinos detenidos en Venezuela

El régimen chavista de Venezuela liberó este lunes a Gustavo Gabriel Rivara, uno de los argentinos que estaban detenidos en las cárceles de Caracas. La noticia fue confirmada por el canciller Pablo Quirno, a la espera de más novedades en las próximas horas.

"La República Argentina confirma que Gustavo Gabriel Rivara, ciudadano argentino que se encontraba detenido de manera arbitraria, ha sido liberado. Las autoridades argentinas han mantenido contacto permanente con Rivara y su entorno desde su liberación. En el día de hoy se presentó en la Embajada de la República Argentina en Colombia, donde se le brindó la asistencia necesaria y se le emitió la documentación personal correspondiente", señaló el canciller en su cuenta de X.

Y agregó: “La Cancillería sigue atentamente su situación, como la de todos nuestros ciudadanos ilegítimamente detenidos, y se encuentra a disposición para continuar acompañándolo. El Gobierno argentino exige una vez más al régimen venezolano la inmediata liberación de Nahuel Gallo y Germán Giuliani, quienes continúan ilegalmente detenidos, así como de todos los privados de su libertad".

Según pudo saber Infobae, Rivara habría estado en El Helicoide sin cargos formales ni proceso judicial público y su caso fue considerado de detención arbitraria. El Gobierno recién pudo confirmar su identidad hace algunos días.

En las últimas horas, el nombre de Rivara fue motivo de comentarios y especulaciones, ya que el sitio venezolano Reportes Ya dio cuenta de su detención y su estado de salud. “Se encuentra detenido, no tiene documentos ni familia reclamante. Presenta deterioro psicosocial por detención e incomunicación”, reposteó el sitio especializado que realiza la cobertura de las detenciones ilegales ejecutadas por el régimen que lideró Maduro.

En el mismo posteo se adjunta una descripción con antecedentes de Rivara en los que se aseguran que tiene formación en teología y que se dedicó a viajar luego de la muerte de su madre, por lo que llegó a visitar Cuba en 2001 y registró una primera detención en 2002 al llegar a Venezuela. Según registros oficiales a los que accedió Infobae, nació el 24 de junio de 1973 y vivió en la calle Río de Janeiro en el partido de Castelar de la provincia de Buenos Aires.

La senadora Patricia Bullrich celebró la noticia en sus redes sociales y apuntó: “¡Gustavo vuelve a casa! Una noticia que nos alegra, luego de su detención arbitraria e ilegal por la dictadura venezolana. Aún falta y tienen que ser todos. En ese sentido estamos trabajando".

Germán Giuliani, Gustavo Gabriel Rivara y Roberto Baldo

Los otros argentinos que siguen detenidos

Germán Darío Giuliani es un abogado que está bajo la autoridad del régimen chavista desde mayo de 2025, acusado de delitos como “terrorismo, narcotráfico y mercenarismo”. De acuerdo a lo que se pudo saber, estuvo alojado en el centro de detención Yare II hasta que fue liberado casi 9 meses después.

Recientemente, se conoció un video que no era reciente del abogado argentino en donde aseguró que tenía miedo por su vida. “Soy argentino, padre de familia, tengo tres hijos. Virginia, te estoy hablando a vos. Y a mis hijos, no sé si espero volverlos a ver. Me siento...Estoy acá encerrado en un lugar en Venezuela. Hace ya más de una semana me tienen acá incomunicado. No me han dicho nada. No soy ningún terrorista ni tampoco hablo de temas de política, ni nada que se le asemeje. Hago este video porque temo por mi vida, temo que no salga de esta”, dijo Giuliani en la primera parte del mensaje.

Se conoció un video de Germán Giuliani, argentino detenido en Venezuela

En la otra parte del video, difundido por el canal TN, Giuliani agregó que “ningún ciudadano del mundo se merece que le pase lo que me está pasando a mí”, remarcó que es abogado y que conoce sus derechos pero que “acá siento que no tengo ningún derecho y que están haciendo lo que quieren o lo que se le dé la gana conmigo”.

Además, pidió ayuda a “la diplomacia de Argentina” y remarcó que necesitaba “a los organismos internacionales, apelo a que se sepa esto, no solo por mí sino para que no pase a otras personas”.

La esposa del abogado, Virginia Rivero, confirmó también en TN que las imágenes fueron grabadas una semana después de la detención de su marido.

Germán Giuliani

Por su parte, Roberto Baldo es un empresario que está bajo detención en el temible El Helicoide de Caracas desde el 2024, acusado de presuntos delitos económicos y conspirativos, aunque no se sabe mucho sobre su situación judicial. De acuerdo con lo que pudo saber este medio, el hombre estaba detenido junto a su esposa, Montserrat Espinosa Irbern.

Según se pudo reconstruir, son propietarios de una pizzería ubicada en una zona residencial de Caracas conocida como Los Palos Grandes. Fueron detenidos el 29 de noviembre de 2024 por “presuntos funcionarios” de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCM).

La ONG Foro Penal, que dio a conocer el nombre de Baldo, aclaró que permanecieron desaparecidos por varios días tras su detención, sin que sus familiares pudieran localizar su paradero ni conocer los motivos de la detención.

El caso de Nahuel Gallo

El suboficial argentino de Gendarmeria Nacional, Nahuel Gallo, viajó el 8 de diciembre de 2024 a Venezuela e ingresó por tierra con el objetivo de llegar a Caracas para reencontrarse con su familia, ya que su esposa es de ese país y estaba con su hijo allí. Sin embargo, en la frontera colombo-venezolana fue detenido de forma arbitraria por las autoridades.

Nahuel Gallo junto a su familia

La detención ocurrió en un puesto de migraciones, donde fue interceptado bajo sospecha de espionaje. Desde entonces, el acceso a información sobre su destino quedó restringido tanto para sus familiares como para las autoridades argentinas, que exigieron su liberación inmediata.

Desde entonces, el argentino de 34 se encuentra detenido en el Rodeo 1, uno de los centros clandestinos más brutales del régimen de Nicolás Maduro. Se trata de una cárcel que no aparece en registros oficiales ni en informes públicos; una estructura que, con el tiempo, se transformó en un laboratorio de tormentos y control absoluto, definida por sobrevivientes como un virtual campo de concentración incrustado en el corazón del chavismo.