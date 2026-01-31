Política

Los familiares de Gallo y Giuliani se mostraron cautelosos ante la amnistía a presos políticos en Venezuela

María Alexandra Gómez, esposa del gendarme, y Virginia Rivero, pareja del abogado, reclamaron celeridad en el proceso de liberación. Advirtieron por la condición física de los detenidos

La esposa del gendarme y la del abogado, detenidos en Venezuela, mostraron su expectativa tras la amnistía general para presos políticos anunciada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez

La amnistía para presos políticos en Venezuela, anunciada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, generó reacciones encontradas entre los familiares de los argentinos detenidos. Aunque celebran la posibilidad de libertad para sus seres queridos, prevalece la cautela, motivada por experiencias previas de demoras y promesas incumplidas por parte del gobierno chavista.

Al cumplirse 419 días de desaparición forzada de Nahuel Gallo, su esposa, María Alexandra Gómez, expresó dudas sobre la efectividad del anuncio, resaltando el impacto físico y emocional que ha sufrido la familia durante este tiempo. En diálogo con TN, Gómez dijo que el proceso de excarcelación ha sido “lento” y no refleja el compromiso prometido por las autoridades.

En tanto, Virginia Rivero, esposa de Germán Giuliani, sostuvo que el entusiasmo inicial se ve limitado por la expectativa de que la medida ampare efectivamente a todos los detenidos, especialmente a los ciudadanos argentinos. “Exigimos que sean todos, que incluyan a los argentinos. Vamos a seguir presionando para conseguir la libertad de todos”, afirmó. De igual modo, Vanessa, hermana de Giuliani, pidió celeridad en la aplicación de la amnistía para evitar que el anuncio quede, nuevamente, solo en palabras: “Es lo que pedimos, que no nos tengan en vilo, como pasó cuando anunciaron las liberaciones el 8 de enero y todavía estamos acá”.

Gómez puntualizó que, incluso este sábado, familiares de los detenidos volvieron a reunirse en el Centro venezolano-argentino para reclamar, sin descanso, la excarcelación plena de todos los presos políticos. Reiteró que, a pesar de la iniciativa oficial, el contacto con Gallo se mantiene restringido: “Mi mamá, en estos momentos, está en el Rodeo I, volvió a preguntar por él para tratar de ingresar algo de higiene personal y se lo volvieron a negar”, relató. También solicitó que el chavismo acompañe sus declaraciones con acciones concretas y transparencia en la gestión. “Anhelo la llamada de Nahuel, anhelo su libertad”, subrayó Gómez.

Familiares de presos políticos en Venezuela exigieron su liberación

El sufrimiento de las familias se ha visto agravado por la falta de garantías sobre la situación física de los presos, según denunciaron. “Los tuvieron sin comer”, aseguró Vanessa Giuliani, y anticipó que los reclusos presentan un grave deterioro. La preocupación se extiende no solo a los familiares argentinos sino también a los “más de 60 extranjeros detenidos en Venezuela, más todos los venezolanos que son inocentes y están injustamente recluidos”, añadió.

María Gómez enfatizó que la prioridad es la integridad física de los arrestados, y urgió al gobierno argentino a redoblar la presión diplomática. Reclamó que la espera y el desgaste psicológico llegan a un límite: “El cansancio, tanto mental como físico, de todas las familias” se incrementa cada día, mientras continúan acampando a las afueras de centros penitenciarios como Rodeo I, Yare II, Zona 7 y Boleíta a la espera de novedades. “Es momento de que se empiece a dar un paso a la humanidad, porque creo que eso es lo que está faltando en Venezuela”, añadió Gómez.

El viernes por la noche, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció una amnistía general, a pocas semanas de asumir el poder tras la captura y derrocamiento de Nicolás Maduro durante una incursión militar de Estados Unidos. La medida busca abarcar todo el periodo de violencia política desde 1999 hasta el presente, según informó Rodríguez durante la apertura del año judicial en la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), evento transmitido por la cadena estatal Venezolana de Televisión.

Rodríguez, quien asumió la presidencia interina tras haber sido vicepresidenta de Maduro, explicó que la ley será presentada ante la Asamblea Nacional (AN), de mayoría oficialista, con carácter de urgencia. En sus palabras, el objetivo es “reparar las heridas que ha dejado la confrontación política desde la violencia, desde el extremismo, y reencauzar la convivencia entre los venezolanos”. La presidenta pidió expresamente a los presos políticos y a quienes hayan recibido medidas de excarcelación que no prevalezcan “la venganza, la revancha ni el odio”.

