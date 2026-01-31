Delcy Rodríguez anunció una ley de amnistía general y el cierre de la cárcel del Helicoide

La presidenta encargada hizo el anuncio en un acto en la Corte Suprema del país caribeño

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes una amnistía general para los presos políticos que permanecen en cárceles venezolanas. El anuncio, emitido durante un acto en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), busca favorecer la convivencia y la paz en el país, según explicó Rodríguez: “Hemos decidido proponer una ley de amnistía general que cubra todo el período de violencia política desde 1999 hasta el presente”, dijo Rodríguez durante sus comentarios en una ceremonia en la Corte Suprema.

La medida podría beneficiar a cientos de prisioneros políticos detenidos desde 1999, periodo que comprende los gobiernos del chavismo. Según cifras difundidas por el chavismo, más de 600 personas han sido liberadas en el último mes; no obstante, organizaciones defensoras de los encarcelados cifran la cantidad en 302 excarcelados. El proceso de liberación comenzó tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.

Rodríguez pidió a los beneficiados por la amnistía y a quienes ya han sido excarcelados evitar “la venganza, la revancha ni el odio”, e instó a todos los sectores a vivir en respeto y tranquilidad. En sus palabras, la decisión ha sido consensuada previamente con Maduro.

La presidenta encargada presentó la propuesta en un acto en la Corte Suprema

En el mismo acto, la mandataria anunció la transformación de El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas, señalada como centro de torturas por organizaciones no gubernamentales y opositores, en un espacio dedicado a servicios sociales y deportivos para la comunidad. La propuesta se conoció semanas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, abordara públicamente el cierre de centros de detención señalados por violaciones a los derechos humanos en la capital venezolana.

Rodríguez subrayó además su intención de combatir la corrupción en el sistema de justicia venezolano y de impulsar la reconciliación nacional a través de la aprobación de la ley de amnistía, la cual abarcaría todo el periodo de violencia política desde 1999 hasta la actualidad.

“Hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente”, afirmó Rodríguez en su discurso, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. REUTERS/Maxwell Briceño

El Helicoide y la liberación de los presos políticos se convierten así en parte central de la agenda del nuevo gobierno interino, mientras avanzan los acercamientos diplomáticos con Estados Unidos tras el derrocamiento de Maduro.

En desarrollo