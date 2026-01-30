Política

Fentanilo mortal: agravarán las penas de los 14 imputados y ordenaron nuevas pericias

El juez Ernesto Kreplak solicitó informes detallados para determinar el impacto físico y mental en los 48 pacientes que sobrevivieron. El dictamen será clave para definir cuántos delitos se les atribuyen a los presuntos responsables

Para el juzgado, las víctimas mortales del fentanilo contaminado son 111 pacientes, pero la cifra puede ser mayor

La ofensiva judicial contra los responsables de la fabricación y distribución de fentanilo contaminado sumó un nuevo episodio: agravarán las penas contra los 14 imputados que volverán a ser indagados.

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak solicitó al Cuerpo Médico Forense que determine de manera precisa y detallada las secuelas físicas y mentales de los 48 pacientes que sobrevivieron al tratamiento con el potente anestésico adulterado, y cuánto se incrementó el riesgo de muerte de los 111 fallecidos, acreditados por el Juzgado a través de las historias clínicas y análisis bacteriológicos realizados, que deberán ser refrendados por los peritos oficiales.

El caso es señalado como el mayor desastre sanitario del país y se lo coloca al nivel de los hechos más dolorosos de la historia reciente, entre ellos, el siniestro ferroviario de Once, con 53 fallecidos y una persona por nacer, y lo ocurrido en el boliche Cromañón, donde perdieron la vida 194 jóvenes.

Al fentanilo contaminado se lo coloca junto a la tragedia de Once y Cromañón como uno de los hechos más dolorosos de la historia reciente

En este momento, los acusados, hasta ahora procesados por 20 muertes, enfrentan la posibilidad de ser indagados nuevamente por un número mucho mayor si los peritos ratifican que el número de fallecidos llega a 111. La expectativa de pena es de 10 a 25 años de prisión por los presuntos delitos de adulteración de sustancias medicinales en concurso real con adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud de las personas.

Las defensas de los 14 procesados apelaron la medida ante la Cámara Federal de La Plata. Los magistrados trabajan en las observaciones de las defensas. Pero, después de ser indagados y agravarse su situación judicial, se espera que los letrados patrocinantes vuelvan a apelar.

Si esto ocurre antes de una definición de la Cámara, los jueces podrían resolver en una sola resolución, con lo cual se acortarían los tiempos y la causa podría ser elevada a juicio oral a mediados de 2026. Esta investigación, de extrema complejidad, es considerada un ejemplo en velocidad en cuanto a la recopilación de pruebas y consolidación de los datos científicos.

Solo un dato: el 8 de mayo de 2025, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió la primera advertencia sobre la prohibición del uso de fentanilo contaminado fabricado por HLB Pharma Group SA, producido por Laboratorios Ramallo SA, propiedad de Ariel García Furfaro. Ese hecho marcó el inicio de una investigación mucho más grande.

Imágenes del interior de Laboratorios Ramallo SA

Para avanzar en el caso, el juez solicitó una batería de puntos de pericia que el Cuerpo Médico Forense deberá responder con precisión quirúrgica. La orden prioriza tres preguntas centrales:

  • Si las lesiones sufridas por los pacientes a raíz de las infecciones bacterianas generaron daños irreversibles en la salud, algún sentido, órgano o miembro, o si derivaron en dificultades permanentes para hablar, incapacidad laboral prolongada, riesgo de vida o deformidad facial.
  • Si existieron consecuencias aún más graves, como enfermedades mentales o físicas incurables, pérdida definitiva de funciones vitales o imposibilidad de engendrar descendencia.
  • Si hubo algún otro tipo de daño no contemplado en los puntos anteriores.

En el último caso, los peritos deberán describirlo con el mismo nivel de detalle.

El magistrado incluyó una instrucción adicional: todos los informes de la junta médica deberán considerar la información consolidada en los legajos digitales de los pacientes, y cualquier parte podrá acceder a esa documentación a través del Drive institucional del Juzgado. Así, busca evitar las trabas y la dispersión de datos que complicaron el avance de la causa desde el inicio.

Tres de los procesados y detenidos, Ariel Garcia, Diego García y Javier Martín Tchukrán

El dictamen del Cuerpo Médico Forense será la llave para definir cuántos delitos se les atribuyen finalmente a los presuntos responsables y sobre qué base se calculará el daño causado por el fentanilo contaminado.

Hasta ahora, los peritos oficiales del Cuerpo Médico Forense identificaron a 52 pacientes fallecidos después de ser tratados con el fentanilo contaminado con las bacterias Klebsiella pneumoniae, Klebsiella variicola, Ralstonia pickettii y/o Ralstonia mannitolilytica.

Según los dos dictámenes que ya fueron incorporados al expediente, los resultados de las pericias fueron los siguientes:

  • “La causa de muerte se vincula con la bacteriemia asociada a los gérmenes mencionados”.
  • “La infección asociada a los microorganismos mencionados implicó un incremento del riesgo de muerte y la falla multiorgánica provocada por ella fue un factor determinante en el desenlace fatal”.

Los peritos también advirtieron que las bacterias multirresistentes pueden provocar muertes en menos de 30 días y recomendaron revisar la documentación médica de los receptores de órganos provenientes de donantes infectados.

"No fue un error, fue una masacre", sostienen los familiares de las víctimas mortales por el uso de fentanilo adulterado (Foto: EFE)

Por otro lado, los facultativos del Instituto Malbrán, laboratorio de referencia, también detectaron fallas graves en la cadena de producción de las ampollas del Fentanilo HLB Pharma, en particular en los lotes 31202 y 31244, que presentaban “riesgos significativos que comprometerían la calidad y seguridad del producto”. Según los peritos, el proceso de fabricación era “poco robusto e inconsistente” y mostraba “una deficiente calidad de llenado y cierre”.

También se detectaron fallas en los controles de los laboratorios por parte de los organismos de control del Estado.

Si bien hasta ahora el juzgado trabajaba con 174 historias clínicas de pacientes fallecidos presuntamente vinculados al fentanilo mortal, en las primeras semanas de la feria judicial, el equipo de Kreplak se ocupó de depurar los casos en los que, por mala confección de las historias clínicas o porque los hospitales y sanatorios no efectuaron estudios bacteriológicos en muestras de sangre de los pacientes.

Por esa razón, quedaron en pie los 159 casos en los que la presencia de los microorganismos contaminantes quedó perfectamente acreditada.

El juez Ernesto Kreplak espera la confirmación de los procesamientos por parte de la Cámara Federal de La Plata

Los procesados, que volverían a ser indagados después de que el Cuerpo Médico Forense se expida sobre los 159 casos que deberá analizar, son:

  • Ariel García Furfaro, propietario de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.
  • Diego García Furfaro, su hermano y directivo de ambas compañías.
  • Javier Martín Tchukrán, director de Manufactura de HLB Pharma Group SA.
  • José Antonio Maiorano, director técnico responsable de la producción y liberación de los lotes contaminados.

Actualmente, los hermanos García Furfaro y Tchukrán están detenidos.

Mientras tanto, la madre de los hermanos García, Nilda Furfaro, y Carolina Ansaldi, directora técnica de Laboratorios Ramallo SA, fueron beneficiadas con prisión domiciliaria.

Otros ocho involucrados en la causa —responsables de las cadenas de producción y control de calidad— fueron procesados sin prisión preventiva: Eduardo Darchuk, Edgardo Gerardo Antonio Sclafani, Rocío del Cielo Garay, Dayana Arzolidys Astudillo Bolívar, Adriana Iudica, Wilson Daniel Pons, María Victoria García y Víctor Pablo Boccaccio.

Desde el entorno del magistrado, entienden que la cantidad de víctimas fatales puede ser mayor a lo probado hasta ahora.

