La mesa política volverá a reunirse hoy para definir si acepta declarar la emergencia ígnea en la Patagonia

La cúpula libertaria tendrá su encuentro al mediodía

La mesa política del Gobierno volverá a reunirse este jueves en la Casa Rosada, en medio de los reclamos de varias provincias para que se declare la emergencia ígnea en la Patagonia y que, de esta manera, se intensifiquen los recursos de la Nación para combatir los incendios que están afectando desde hace meses a la región.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes al tanto de las negociaciones, la cúpula libertaria está analizando desde hace algunos días este pedido y no se descarta que el proyecto sea incluido a último momento en el temario de las sesiones extraordinarias que comenzarán el lunes.

El encuentro se desarrollará a las 12:00 y será encabezado, como siempre, por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el asesor, Santiago Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Además, podrían ser convocados el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, que estuvo en la última reunión del grupo la semana pasada, debido a que una medida de este tipo afectaría el presupuesto.

Una de las zonas más complicadas por la expansión es Villa Rivadavia (X: @Albesabemucho)

Los mandatarios patagónicos le vienen solicitando desde hace tiempo a la Casa Rosada que tome alguna medida para intensificar la lucha contra las llamas que ya arrasaron más de 230 mil hectáreas.

Ante esta situación, Santilli se comunicó por teléfono este miércoles con el gobernador de Chubut, una de las provincias más afectadas por el fuego, para hablar sobre los operativos en la zona y el proyecto de ley que impulsan.

De hecho, Ignacio “Nacho” Torres es uno de los dirigentes que más presiona públicamente para que el Congreso trate -y apruebe- la emergencia ígnea durante las próximas sesiones extraordinarias.

A través de un mensaje que publicó en su cuenta de X, el chubutense señaló que esta decisión ya fue aprobada por las legislaturas locales de los distritos perjudicados, pero sostuvo que esa decisión no alcanza y remarcó que la magnitud de los acontecimientos “exige herramientas excepcionales”.

Torres junto a brigadistas

“Como lo hicieron recientemente Chile y Estados Unidos ante emergencias de esta escala, la Argentina necesita activar mecanismos que permitan sumar capacidades y coordinar esfuerzos entre todas las provincias y el Estado Nacional, priorizando lo más importante: resguardar la vida de los argentinos”, , plantearon en un comunicado conjunto con los gobernadores Sergio Ziliotto (La Pampa), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Este reclamo ya recibió el apoyo del PRO -con el ex presidente Mauricio Macri a la cabeza-, de la UCR e incluso de bloques de la oposición más dura, como Provincias Unidas, Unión por la Patria y la Izquierda, que presentaron sus propias iniciativas para solucionar los incendios.

Uno de los principales proyectos que circulaba y que era impulsado por el sector del partido amarillo plantea declarar tanto la emergencia ígnea en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, como también “zona de desastre” a los territorios específicos que fueron alcanzados por las llamas.

Qué plantea la iniciativa

Aunque las autoridades nacionales todavía no apoyaron ninguno de los textos que se presentaron, y tampoco está claro si lo van a hacer o si, por el contrario, redactarán una iniciativa propia, este borrador en particular habilita a la Agencia Federal de Emergencias o la entidad competente que la reemplace “a disponer de los recursos presupuestarios disponibles” para los siguientes destinos:

Incendio en Neuquén (Gobierno de Neuquén)

a) Acciones de prevención, presupresión y combate de incendios forestales y rurales que quemen vegetación viva o muerta, en cualquiera de los ámbitos contemplados en el artículo 2 de la ley 26815 (Sistema Federal de Manejo del Fuego).

b) Acciones de atención, prevención, mitigación y recomposición de las consecuencias que haya provocado o provoquen los incendios respecto de la vida, integridad física, vivienda, propiedad, trabajo y medios de vida de las personas y familias afectadas.

c) Acciones de apoyo y asistencia a los estados provinciales y municipios afectados por la emergencia con la finalidad que puedan disponer de medios y recursos efectivos para el combate del fuego y la recuperación y recomposición ulterior de las personas y del sistema productivo afectado.

d) La ejecución de todas las acciones y medidas contempladas en la ley 27287 que crea el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil.

El proyecto establece que todas esas medidas “se implementarán en coordinación con el gobierno de las provincias del Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, y los gobiernos municipales de las localidades afectadas, respetando los protocolos establecidos por el Plan Nacional de Manejo del Fuego”.

Asimismo, indica que, “a los fines del cumplimiento de los objetivos de esta ley, el Poder Ejecutivo queda autorizado a afectar partidas previstas en la ley de presupuesto con otro destino”.

Hasta el momento, el Gobierno no envió ninguna iniciativa de este tipo al Congreso, pero fuentes cercanas a las negociaciones consideraron ante este medio que eso podría ocurrir en estos días. En caso de que suceda, entraría por el Senado.