El Gobierno nombró a 2026 como el “Año de la Grandeza Argentina”

Javier Milei firmó el decreto que establece el 2026 como "Año de la Grandeza Argentina" (RSFotos)

El Gobierno determinó que este 2026 será el “Año de la Grandeza Argentina”. Así lo estableció a través de un decreto publicado esta madrugada en el Boletín Oficial, en donde expuso los motivos por los cuales formalizaba esta declaración.

“Dispónese que durante el año 2026 toda la documentación oficial de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, así como de los Entes autárquicos dependientes de esta, deberá llevar la leyenda ‘Año de la grandeza Argentina’”, explica el documento e invita a los gobiernos provinciales y al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sumarse a la iniciativa.

A través del considerando del decreto 56/2026 firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Gobierno argumentó los porqués de esta medida. Según el texto oficial, la administración libertaria profundizó a lo largo de 2025 la reconstrucción de los pilares de la Nación, asegurando “una mayor libertad para todos los argentinos”. En esa línea, destacaron las reformas estructurales que se llevaron a cabo, que estuvieron “orientadas a la estabilización de la situación macroeconómica, la desburocratización estatal, reducir cargas improductivas y asegurar que la actuación pública se oriente efectivamente al cumplimiento de sus finalidades esenciales”.

El texto destacó el compromiso asumido durante su gestión e invitó a seguir trabajando (AP Foto/Rodrigo Abd)

El Gobierno no olvidó mencionar “la crisis institucional, económica y social que los argentinos padecieron durante décadas”, las cuales obligaron a sostener un proceso de transformación estructural “que fortalezca el Estado de derecho y garantice el ejercicio efectivo de los derechos y las libertades”. Esto, según explicaron, permitió “sentar bases para la estabilidad y el crecimiento” y proyectar una nueva etapa de consolidación y desarrollo con el objetivo de colocar a la República Argentina “en la senda de la prosperidad nuevamente”.

En ese sentido, remarcaron que la previsibilidad y la estabilidad son “condiciones necesarias para promover la inversión, impulsar la productividad y consolidar el crecimiento sostenido, en beneficio del desarrollo económico y social del país”, lo que proyecta al país como protagonista “dentro de un escenario mundial relevante con importantes oportunidades y retos que harán posible la transformación económica y social que nuestro país merece”.

El Gobierno resaltó su “permanente compromiso” y asegura que redobla esfuerzos para custodiar los avances alcanzados y “superar de manera definitiva la situación que aquejaba al país al inicio de la actual administración”.

Milei durante el "Tour de la Gratitud" en Mar del Plata

No obstante, insistieron con la necesidad de profundizar los cambios estructurales que demandan las instituciones de la República durante este nuevo año. Así, explicaron que “la grandeza de una Nación se ve reflejada en instituciones sólidas, el respeto irrestricto de la ley, en una administración eficiente y en la confianza de los habitantes y ciudadanos para con sus autoridades”.

Por último, mediante el artículo tercero, el Poder Ejecutivo Nacional se comprometió a “realizar las acciones pertinentes tendientes a destacar y difundir las medidas y políticas que se lleven adelante para engrandecer al país”.

El presidente también estuvo en Córdoba REUTERS/Anderson Coelho

El optimismo sobre el cual se construye esta declaración también se vio reflejado durante la gira que el Presidente llevó a cabo en Mar del Plata y que concluyó este miércoles con un discurso frente a las personas que acudieron al evento conocido como "Derecha Fest“.

Durante la visita, Milei estuvo acompañado de su hermana, Karina Milei, el ministro del Interior, Diego Santilli, el diputado bonaerense Sebastián Pareja y otros funcionarios y colaboradores. Frente a una multitud que lo saludaba y ovacionaba, sostuvo: “Quiero darle las gracias por habernos acompañado. Porque estamos cumpliendo todas las promesas que hicimos en campaña, hemos aprobado el presupuesto con déficit cero. El déficit cero es política de Estado y se acabaron las crisis por culpa de los políticos chorros”.

Y añadió: “Ya tenemos dictamen para la ley de glaciares y la modernización laboral. Dentro de poco vamos a tener leyes de países razonables”.