Política

El Gobierno declaró por DNU la Emergencia Ígnea para las provincias afectadas por los incendios en el sur

El jefe de Gabinete Manuel Adorni anticipó que el decreto está listo para ser publicado. La medida implica el envío de más recursos y llega luego del pedido de los gobernadores para que se declare por ley. Se quemaron más de 45 mil hectáreas

La medida de la Emergencia Ígnea busca agilizar recursos y asistencia inmediata a las provincias afectadas por los incendios forestales en el sur argentino

El Gobierno nacional avanzó en la decisión de declarar la Emergencia ígnea en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), en respuesta al devastador impacto de los incendios forestales que ya consumieron más de 45 mil hectáreas en la región. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el decreto “está listo para ser firmado y publicado”, anticipando así una medida que busca agilizar la llegada de recursos a los territorios afectados y atender la urgencia de la situación.

El anuncio llega en un contexto de extrema presión climática en el sur argentino, donde las condiciones meteorológicas adversas dificultan el combate de los focos activos. El fuego avanzó sobre extensas áreas rurales y zonas boscosas, generando preocupación en las comunidades locales y entre las autoridades provinciales. La declaración de emergencia permitirá activar herramientas excepcionales para la gestión del riesgo y la protección civil, además de habilitar el envío inmediato de ayuda a los damnificados.

La decisión se tomó en la Casa Rosada, durante una reunión de la Mesa Política encabezada por Adorni y otros funcionarios de primera línea. El encuentro se celebró este jueves al mediodía y se extendió por cerca de una hora y media, en un clima de análisis sobre los próximos pasos de la estrategia política y la situación crítica en el sur. Entre los participantes estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el asesor, Santiago Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem (de manera remota); la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Fuentes oficiales remarcaron que la urgencia de la situación justifica el uso del DNU. “La velocidad amerita esa vía”, expresó uno de los integrantes de la Mesa Política consultado por Infobae. Otro funcionario consideró que “no resultaría eficiente mandarlo por el Congreso si es una emergencia”. El consenso en el entorno presidencial fue que el decreto era la opción más viable para canalizar fondos y reforzar la asistencia sin demoras administrativas.

El pedido de declarar la emergencia había sido elevado formalmente al Congreso el martes por los gobernadores de la Patagonia, afectados por los incendios recientes y actuales. Los mandatarios provinciales Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz) reclamaron la declaración de zona de desastre, lo que hubiese habilitado el uso de herramientas extraordinarias para la gestión del riesgo y la protección civil. Si bien el Gobierno reconoció que el planteo de los gobernadores no fue el detonante de la medida, admitió que la decisión busca también mitigar las críticas sobre la política oficial frente a los incendios.

Mientras tanto, desde el Gobierno aseguran que ya están enviando ayuda a las provincias más afectadas. En las últimas horas, la provincia de Chubut recibió $4.000 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), según confirmaron fuentes oficiales. Esta transferencia busca aliviar la situación financiera local para enfrentar la emergencia. Además, en la madrugada de este jueves se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, encabezado por Alejandra Monteoliva, que establece nuevas medidas para fortalecer el financiamiento del sistema de Bomberos Voluntarios en todo el país.

De acuerdo con la resolución, las Asociaciones de Bomberos Voluntarios recibirán un total de $100.810.319.998,50, que se distribuirán entre 1.062 organizaciones, con una asignación de 94.924.971,75 pesos para cada una. Por su parte, las entidades de segundo grado provinciales, que agrupan a las federaciones, recibirán $7.754.639.995,93. El objetivo es garantizar una respuesta operativa más eficiente en la lucha contra los incendios, especialmente en el sur, donde la magnitud del desastre supera la capacidad de acción local.

El decreto, que se espera sea publicado en las próximas horas, podría definir además qué fondos adicionales se destinarán a las provincias involucradas.

