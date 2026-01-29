Política

El Gobierno analiza declarar por DNU la Emergencia Ígnea para las provincias afectadas por los incendios

La Mesa Política se reunió en la Casa Rosada, donde estudiaron el pedido de los gobernadores patagónicos y creen que la urgencia del caso amerita un decreto que modifique partidas

La mesa política en Casa
La mesa política en Casa Rosada

A pocos días de que comiencen las sesiones extraordinarias en el Congreso, la Mesa Política de la Casa Rosada se reunió este jueves al mediodía en el despacho de Manuel Adorni y, durante una hora y media, trató los próximos pasos de la estrategia política para los proyectos políticos más importantes.

En ese contexto, uno de los principales temas que estaban fijados para la reunión era la posibilidad o no de incluir una Declaración de Emergencia Ígnea para ser tratado en breve en el Congreso. La iniciativa fue propuesta el martes por cinco gobernadores afectados por los incendios recientes y actuales.

Tres altísimas fuentes de esa mesa confirmaron a Infobae que la decisión a la que se arribó por el momento es realizar cambios presupuestarios e incrementar partidas destinadas al combate del fuego a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el cual declarará la Emergencia Ígnea.

“La velocidad amerita esa vía”, dijo una de estas fuentes. Otro de estos integrantes marcó: “No resultaría eficiente mandarlo por el Congreso si es una emergencia. Precisás dos sesiones y la urgencia ahora. El decreto es la opción más viable, pero es un tema que lo va a terminar de precisar el Colo”.

