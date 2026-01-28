Reforma laboral: Bullrich se reunió con senadores aliados y habló de un “acuerdo consolidado”, pero habrá cambios

La jefa de La Libertad en el Senado, Patricia Bullrich, y su par de la UCR, Eduardo Vischi

La jefa de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, se reunió con sus pares “dialoguistas” para recolectar y pasar en limpio los pedidos de cambios al dictamen de mayoría de la reforma laboral, que el oficialismo aspira a tratar antes que finalice la primera quincena de febrero, en sesiones extraordinarias. Al término del cónclave, la ex ministra de Seguridad aseguró a medios acreditados en el Congreso -entre ellos, Infobae- que hay un “acuerdo bastante consolidado”, aunque reconoció que habrá modificaciones en el despacho firmado en diciembre pasado.

El convite duró más de dos horas y se realizó en las oficinas centrales de la bancada de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara alta, que comanda el correntino Eduardo Vischi. De hecho, Bullrich llegó media hora más temprano de lo pactado -14.30, en vez de las 15- y todo finalizó a las 17.30.

También participaron Flavia Royón (Primero los Salteños), Carlos Espínola (Provincias Unidas-Corrientes), el renovador -no massista- Carlos Arce (Misiones) y la santacruceña Natalia Gadano, quien fue una de las que llegó tarde. No se vio a nadie del PRO y al principio esto llamó la atención, aunque desde el oficialismo luego aclararon que se debió a problemas de logística y con aviso correspondiente.

A partir de ahora comenzará un nuevo ida y vuelta entre el Senado y la Casa Rosada hasta el martes próximo, cuando vuelvan a juntarse oficialistas y aliados. “Estuvimos en un diálogo muy abierto con los bloques con los que hemos reunido 44 voluntades -en referencia a diciembre último- y estamos trabajando. Tenemos un acuerdo bastante consolidado que se conocerá en el momento oportuno, pero realmente el trabajo en equipo se está logrando bien, con grandes avances”, sentenció la representante por la Ciudad de Buenos Aires.

La salteña Flavia Royón fue una de las participantes del encuentro con Bullrich

Al ser consultada sobre el capítulo fiscal -caída de la coparticipación, tanto en Nación y provincias, por beneficios en Ganancias a grandes empresas-, opinó: “Es un tema que está más en manos del poder Ejecutivo. Por supuesto que los senadores miran que es importante que las provincias tengan sus recursos, pero todavía no se ha resuelto y está en discusión”.

Sobre el primer punto, Vischi manifestó: “La verdad es que tenemos un entendimiento bastante importante, un porcentaje muy alto y estamos convencidos de que la ley laboral tiene que salir porque lo está esperando toda la sociedad”. No obstante, añadió: “Siempre hay algunas cuestiones desde el punto de vista federal que preocupan, como el tema positivo, pero muchas veces sabemos que hay que hacer esfuerzo para tratar de sacar a la Argentina adelante”.

Al ser repreguntado por el capítulo tributario, el correntino sostuvo: “Yo creo que tiene que haber alguna alternativa, así como se plantea la posibilidad, en nuestro caso, de algunas diferenciaciones con respecto a las empresas grandes, medianas y chicas. De todos modos, lo que estamos viendo es que hay una actitud de colaborar”.

“Tenemos para discutir unos días más y a lo mejor, también en el entendimiento de cómo va configurándose la relación del Gobierno nacional con las provincias, se puede terminar de acordar y tratar lo antes posible”, subrayó el titular de la UCR en la Cámara alta. Además, habló de “algunos artículos con palabras que había que sacar porque hacían ruido, pero nos parece, en general, que la ley está bastante bien”.

El senador del peronismo disidente y líder de Provincias Unidas, Carlos Espínola (Lihue Althabe)

De nuevo con Bullrich, la legisladora explicó: “En América Latina, es el país -Argentina- con menos empresas cada 1000 habitantes. Nosotros tenemos 12 cada 1000 habitantes, cuando Uruguay nos quintuplica, por ejemplo. O Brasil, que nos duplica. Entonces, esta ley tiene como objetivo relaciones laborales más modernas, menos litigiosidad, generar los mismos mecanismos de nuestros vecinos para acelerar el crecimiento de las empresas, a partir de los mecanismos que tiene el RIMI -Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones-, como antes existió el RIGI. Sabemos que esto genera una discusión respecto a los recursos y quién los pone. Eso está bajo un paraguas y lo vamos a discutir”.

“Ustedes habrán visto que estuvimos más de dos horas trabajando, mirando la ley, estudiándola, así que estamos seguros que vamos a llegar a un acuerdo y que el país va a seguir adelante con su modernización”, enfatizó la jefa libertaria.

Juicios laborales

En medio del intercambio entre Bullrich, Vischi y acreditados surgió una duda sobre la litigiosidad. En esa línea, la legisladora porteña detalló: “Hoy, todos sabemos que los juicios laborales destruyen muchas empresas. ¿Por qué? Porque se deformaron. Antes -por la actualidad- la base quedó igual y es un salario por año, pero le pusieron un montón de otras cosas que terminaron deformando. Hoy, en realidad, estamos volviendo a la vieja ley de contrato de trabajo, que es un salario por año. Entonces, lo que queremos es dar previsibilidad, que el juicio no destruya empresas, que los empresarios se animen a contratar gente y que nazcan más empresas".

Incendios

Antes de la retirada de ambos, un inevitable requerimiento sobre si se incorporará al temario de extraordinarias -se inician el lunes próximo- el drama de los incendios en el sur del país fue respondido por Bullrich, quien deslizó: “El Estado Nacional corre inmediatamente a ayudar y también genera mecanismos de ayuda posterior, como pasó en -la inundación de- Bahía Blanca. En eso, las provincias saben que cuentan. Lo tiene que decir el jefe de Gabinete, pero seguramente entre hoy y mañana esto va a aparecer en el en el temario”.