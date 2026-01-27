El Gobierno comenzó a analizar los reclamos por Ganancias y crece la expectativa en las provincias

Encuentro de la mesa política antes del inicio de las sesiones extraordinarias

A menos de una semana del inicio de las sesiones extraordinarias en el Congreso, el oficialismo comenzó a analizar el reclamo de los gobernadores para que haya cambios en el esquema de baja del impuesto a las Ganancias para las empresas. Sin embargo, todavía no hay definiciones al respecto y, por el momento, no se modificará el texto de la reforma laboral que ya tiene dictamen.

Luego de múltiples conversaciones con diferentes sectores de la oposición, la mesa política de La Libertad Avanza se reunió este lunes en la Casa Rosada para hacer un resumen del panorama general de situación y terminar de diseñar la estrategia legislativa que encararán a partir del próximo lunes.

El encuentro estuvo encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y contó con la presencia de la secretaria general, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del partido en el Senado, Patricia Bullrich, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

La novedad que surgió de esa conversación fue que se decidió incluir en el temario de asuntos a tratar durante febrero la Ley Penal Juvenil, aunque también se habló sobre otras cuestiones en agenda.

El encuentro de la mesa política se desarrolló en Casa Rosada (REUTERS/Agustin Marcarian)

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae algunos de los protagonistas de esa reunión, una de las cuestiones que se abordaron fue, justamente, el pedido recurrente de las provincias por el artículo vinculado a Ganancias.

Fue por esta razón que se convocó al encuentro también al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, ya que cualquier medida que se tome con respecto a ese gravamen afectaría al presupuesto.

Las autoridades nacionales planean reducir las alícuotas de este impuesto para las sociedades, de manera tal que para los tramos 2 y 3 los cobros pasen de 30% a 27% y 35% al 31,5%, respectivamente.

Al ser fondos coparticipables, los gobernadores entienden que una baja de este tipo afectaría sus recaudaciones locales, en un contexto de caída general de ingresos, por lo que piden algún tipo de compensación.

Santilli y Alfredo Cornejo

Este planteo se lo hizo, por ejemplo, el mendocino Alfredo Cornejo a Santilli cuando ambos se reunieron días atrás, en el marco de la gira del ministro por el interior del país.

El titular de la cartera del Interior tiene previsto continuar esta semana su agenda con visitas a Juan Pablo Valdés, en Corrientes, y Hugo Passalacqua, en Misiones.

La discusión por Ganancias sería uno de los temas de esos encuentros, principalmente con el primero de ellos, ya que se trata de uno de los distritos más perjudicados si se implementa la quita de alícuota.

El diputado nacional cercano a Valdés, Diógenes González, ya anticipó que, si bien considera que la reforma laboral “es importante”, le preocupa el impacto de la medida fiscal.

“Ganancias es el impuesto coparticipable por excelencia. Sería una caída de 5.000 millones de pesos, que no es un número menor”, advirtió en declaraciones a una radio local.

A pesar de que todas las posibilidades están bajo análisis, la Nación aún no acercó ninguna propuesta alternativa e insiste con la redacción original del texto.

El Ministerio de Economía tendría la potestad de decidir cuándo implementar la baja impositiva (REUTERS/Irina Dambrauskas)

“Para ahora no hicieron ninguna propuesta de cambio”, comentó a Infobae una fuente cercana a varios mandatarios provinciales.

No obstante, en la Casa Rosada remarcan que la reducción impositiva no se aplicaría de manera inmediata si es que se aprueba el proyecto, sino que se hará cuando el Ministerio de Economía lo crea conveniente.

Este detalle genera opiniones encontradas entre los gobernadores, ya que mientras algunos aseguran que “tranquiliza esa aclaración”, otros se muestran más intransigentes: “Yo no escuché a ninguno mostrarse satisfecho por eso”, cuestionó una fuente de diálogo directo con varios mandatarios.

Este lunes, el santafecino Maximiliano Pullaro, que también se vería afectado por la medida, dio un gesto de respaldo al apoyar públicamente la ley penal juvenil.

“Estoy completamente de acuerdo. Lo vengo planteando desde que fui ministro de Seguridad. Nosotros pensamos que el que comete un delito lo tiene que pagar”, afirmó el dirigente radical.

Mientras Santilli se reunió con gobernadores, Bullrich hizo lo propio en el Senado con referentes de diferentes sectores, con el objetivo de conseguir consenso para el proyecto.

A partir de ahora, el oficialismo se enfrentará al debate en el recinto. Las autoridades libertarias pretenden que la iniciativa se trate el 10 de febrero para que pase a los pocos días a Diputados y consiga Sandino definitiva antes del cierre de las sesiones extraordinarias.