“Delito de adulto, pena de adulto”: Jorge Macri pidió avanzar con el proyecto para bajar la edad de imputabilidad

Tras la persecución que realizó la Policía de la Ciudad por la avenida General Paz, el jefe de Gobierno porteño respaldó la Ley Penal Juvenil que impulsa el Gobierno: “No pueden estar libres ni un minuto más”

La Policía de la Ciudad detuvo tras persecución que terminó en Villa Celina a dos ladrones, uno menor de edad

En medio de la propuesta del Gobierno para debatir la Ley Penal Juvenil durante las sesiones extraordinarias, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, pidió avanzar con el proyecto: “Delito de adulto, pena de adulto”.

Todo ocurrió tras la peligrosa persecución de 50 cuadras en la avenida General Paz que se registró durante la madrugada del lunes entre la localidad de Villa Lugano hasta Villa Celina. La Policía de la Ciudad logró detener a dos delincuentes, uno menor de edad y con antecedentes.

En ese marco, el jefe de Gobierno porteño escribió en sus redes sociales: "Tras una persecución por la General Paz, detuvimos a dos delincuentes. Uno era menor y tenía antecedentes. Nosotros actuamos pero con las leyes actuales, no alcanza. Hay que avanzar ya con la baja de la edad de imputabilidad. No pueden estar libres ni un minuto más".

Justamente, se trata de uno de los puntos que el Gobierno añadió para la reapertura del Congreso de la Nación, que comenzará el próximo 2 de febrero con el debate por la Reforma Laboral en el Senado.

La decisión de incorporar este tema de gran interés a la agenda había sido anticipada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su cuenta de X, cuando la mesa política del Gobierno mantuvo un encuentro el lunes. “Reunidos en Casa Rosada desde temprano. La ‘Ley Penal Juvenil’ también formará parte del temario de las sesiones extraordinarias. Fin", afirmó Adorni.

Entre los presentes se encontraban la secretaria de Gobierno y hermana del presidente, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; el jefe de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y a su lado la senadora nacional y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Del otro lado de la mesa estaba Santiago Caputo, junto a Adorni y el secretario de Estrategia, Ignacio Devitt.

La normativa que obtuvo dictamen en Diputados en mayo de 2025 fue diseñada en el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, en coordinación con el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, la Subsecretaría de Política Criminal y la Dirección de Técnica Legislativa de la cartera.

La mesa de LLA reunida el lunes en Casa Rosada

El principal punto de debate gira en torno a la edad de imputabilidad. Mientras que la administración libertaria prefiere fijarla en 13 años, el consenso alcanzado en las comisiones parlamentarias estableció el piso en los 14. El Gobierno admitió que, pese a la intención original, está dispuesto a mantener abierta la discusión en pos de alcanzar acuerdos con los aliados y los sectores de la oposición.

Peligrosa persecución en General Paz

El operativo se activó luego de que personal de la División Anillo Digital localizara un Volkswagen Polo en conducción errática y a alta velocidad por la avenida General Paz. Según reportó la fuerza de seguridad, el procedimiento se inició a la altura de la avenida Eva Perón, en Villa Lugano, cuando los oficiales detectaron el auto sospechoso.

Los efectivos relataron que “al observar la actitud zigzagueante y el exceso de velocidad, realizamos señales sonoras y lumínicas desde nuestras motos, lo que provocó que el vehículo aumentara la marcha y escapara hacia la localidad de Villa Madero”.

El ladrón menor de edad, detenido por la Policía de la Ciudad

El seguimiento continuó por varias arterias del conurbano bonaerense. De acuerdo al parte oficial al que accedió Infobae, los sospechosos “volvieron a tomar General Paz y luego ingresaron a la autopista Riccheri, saliendo por la colectora Camino de la Virgen María”.

La recorrida incluyó maniobras en contramano sobre el puente Boulogne Sur Mer, en la zona de Tapiales, y el paso por las inmediaciones del Mercado Central, hasta su ingreso al Barrio Juan Manuel de Rosas (ex Barrio Urquiza), en Villa Celina.

El auto robado en el que iban los ladrones

Ambos individuos abandonaron repentinamente el coche tras recorrer un par de cuadras dentro del barrio. La Policía confirmó que “al dejar el auto continuaron la huida a pie, deshaciéndose en el trayecto de un celular Iphone, hasta ser interceptados sobre la calle Socompa”.

En el operativo de detención, los agentes verificaron que uno de los aprehendidos tenía 17 años y antecedentes por robo agravado por uso de arma de fuego.

