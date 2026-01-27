Crimen y Justicia

De Villa Lugano a Villa Celina: la impactante persecución de dos delincuentes que circulaban en un auto robado

Uno de los detenidos por la Policía de la Ciudad es menor de edad y cuenta con antecedentes por robo con arma de fuego

La Policía de la Ciudad detuvo tras persecución que terminó en Villa Celina a dos ladrones, uno menor de edad

Durante la madrugada del lunes, la Policía de la Ciudad detuvo en Villa Celina a dos jóvenes, uno menor de edad y con antecedentes, tras una persecución de casi 50 cuadras a bordo de un vehículo robado.

El operativo se activó luego de que personal de la División Anillo Digital localizara un Volkswagen Polo en conducción errática y a alta velocidad por la avenida General Paz.

Según reportó la fuerza de seguridad, el procedimiento se inició a la altura de la avenida Eva Perón, en Villa Lugano, cuando los oficiales detectaron el auto sospechoso.

Los efectivos relataron que “al observar la actitud zigzagueante y el exceso de velocidad, realizamos señales sonoras y lumínicas desde nuestras motos, lo que provocó que el vehículo aumentara la marcha y escapara hacia la localidad de Villa Madero”.

El seguimiento continuó por varias arterias del conurbano bonaerense. De acuerdo al parte oficial al que accedió Infobae, los sospechosos “volvieron a tomar General Paz y luego ingresaron a la autopista Riccheri, saliendo por la colectora Camino de la Virgen María”.

La recorrida incluyó maniobras en contramano sobre el puente Boulogne Sur Mer, en la zona de Tapiales, y el paso por las inmediaciones del Mercado Central, hasta su ingreso al Barrio Juan Manuel de Rosas (ex Barrio Urquiza), en Villa Celina.

Ambos individuos abandonaron repentinamente el coche tras recorrer un par de cuadras dentro del barrio. La Policía confirmó que “al dejar el auto continuaron la huida a pie, deshaciéndose en el trayecto de un celular Iphone, hasta ser interceptados sobre la calle Socompa”.

En el operativo de detención, los agentes verificaron que uno de los aprehendidos tenía 17 años y antecedentes por robo agravado por uso de arma de fuego.

La identificación del automóvil reveló que circulaba con una matrícula distinta a la original y que “por grabado de vidrios y número de chasis, se confirmó que el rodado tenía pedido de secuestro por robo en Moreno, con denuncia registrada el 21 de diciembre último”, según el informe policial.

Durante la inspección del habitáculo, los uniformados hallaron prendas de vestir, una notebook CX, un televisor Noblex de 32 pulgadas, documentación del automóvil y la cédula de identificación automotor ya dada de baja.

El caso quedó en manos del Juzgado Nacional de Menores 5, bajo la dirección de Gonzalo Oliver de Tezanos y la Secretaría 13 de Amalia Fontinovo, quien dispuso la detención de ambos sospechosos por encubrimiento y falsificación de documento, el secuestro del auto, el celular y todos los elementos hallados en el interior del vehículo.

El adolescente involucrado fue trasladado al Instituto de menores Inchausti, ubicado en Balvanera.

Persecución y detención en Ciudadela

La semana pasada, la detención de tres delincuentes buscados por homicidio agravado y robo automotor movilizó a la Policía Bonaerense en Ciudadela, partido de Tres de Febrero, durante una persecución que incluyó disparos y terminó con el vuelco de un auto robado.

Dos de los implicados tenían órdenes de captura vigentes por homicidios cometidos en San Martín y se desplazaban en una Volkswagen Suran gris, cuya patente figuraba con pedido de secuestro. El operativo finalizó cerca de la plaza Juan José Paso y García Lorca, en las inmediaciones de la comisaría 6ª y del barrio Fuerte Apache.

Durante la persecución, los ocupantes del vehículo abrieron fuego contra los efectivos policiales, quienes respondieron a la agresión. El vuelco del automóvil no detuvo la fuga de los sospechosos, aunque terminaron entregándose tras verse rodeados.

En la identificación, los agentes constataron que uno de los detenidos, A. R. N., de 20 años, era requerido por la justicia desde 2022, y otro, B. B., de 16 años, tenía antecedentes por homicidio y robo agravado. Este último recibió un disparo en el omóplato y permanece internado bajo custodia en el Hospital Carrillo.

El tercer arrestado fue identificado como I. O. F., de 23 años, quien tenía antecedentes por robo automotor desde 2018. Infobae detalló que la Fiscalía N.° 6 de San Martín dispuso que Gendarmería se ocupara de las pericias, mientras que la fiscal Gabriela Pino ordenó el secuestro del armamento policial y de un revólver calibre .32 hallado en el vehículo de los aprehendidos. Los tres enfrentan cargos por robo automotor, atentado y resistencia a la autoridad y abuso de arma agravado.

