Javier Milei recorrerá Mar del Plata y hablará desde una tradicional esquina de la ciudad

El presidente hablará en el centro de la ciudad

El presidente Javier Milei volverá a estar cara a cara con seguidores y vecinos al encabezar hoy una nueva parada del Tour de la Gratitud en Mar del Plata, una de las ciudades costeras por excelencia de la Argentina. Tras su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, donde compartió espacio con figuras internacionales como Donald Trump y empresarios de peso global, el mandatario retoma su agenda local con un encuentro programado para las 20.30 en la intersección de Güemes y Avellaneda, según informó La Libertad Avanza (LLA). Esta actividad marca el inicio de una serie de compromisos políticos en la antesala de las sesiones extraordinarias del Congreso, que comenzarán el 2 de febrero.

La presencia de Milei en la ciudad tiene como objetivo principal agradecer el respaldo recibido durante las últimas elecciones y compartir con los marplatenses. Se espera que simpatizantes y vecinos se acerquen a la tradicional esquina para saludar al presidente, quien ha elegido este formato de recorridas federales como una vía directa de contacto con la ciudadanía.

El “Tour de la Gratitud” es una iniciativa que recorre varias ciudades del país. Según voceros del oficialismo, busca reafirmar el rumbo de gestión y fortalecer la relación con sus bases. La convocatoria, informada por LLA, anticipa un ambiente de apoyo y agradecimiento, en línea con la consigna de reconocer el acompañamiento popular.

Javier Milei encabeza el 'Tour de la Gratitud' en Mar del Plata como parte de su estrategia de contacto directo con los ciudadanos

Mañana el presidente continuará su estadía en Mar del Plata con una participación destacada en “La Derecha Fest”, una celebración promocionada como “el evento más antizurdo del mundo”. La jornada se desarrollará desde las 19.30 en el balneario Horizonte, donde Milei será la principal atracción ante un público afín. El programa contempla la presencia de oradores como Guillermo Montenegro, el pastor evangelista Gabriel Ballerini, la referente provida Patricia Soprano, el escritor y biógrafo Nicolás Márquez y Agustín Laje, director ejecutivo de la Fundación Faro. La conducción estará a cargo de los diputados nacionales Lilia Lemoine y Sergio “Tronco” Figliuolo.

El regreso de Milei a la ciudad ocurre en el inicio del año y representa su primera visita oficial desde octubre pasado, cuando realizó actividades proselitistas en el tramo final de la campaña legislativa.

Vecinos y turistas se expresaron ante un móvil en vivo de TN sobre la llegada del presidente. Una residente manifestó: “Contenta porque visite Mar del Plata, nuestro lugar emblemático en la costa. Sólo verlo, saludarlo, decirle que siga para adelante, los argentinos de bien lo apoyamos”. Otra marplatense agradeció la visita y pidió: “Le deseo lo mejor, por la libertad y la seguridad. Quiero un futuro precioso para mis sobrinos. Le pido seguridad, tengo un sobrino que es colectivero”. Entre los presentes también se encontraron visitantes extranjeros, como una pareja de Estados Unidos que declaró: “Amamos Mar del Plata y amamos a Javier Milei, absolutamente. También a Donald Trump”.

“No tengo expectativas, vengo a decirle que lo apoyo, estoy contenta con muchas de las cosas que está haciendo y en otras aguanto, sé que ya pasó lo peor”, señaló otra vecina.

Milei retornó al país el viernes pasado tras su paso por Suiza. Allí fue protagonista del Foro Económico Mundial, un encuentro donde líderes políticos y empresariales debatieron sobre los desafíos globales. El mandatario argentino aprovechó ese espacio para exponer su visión sobre los problemas contemporáneos y la orientación de su política económica.