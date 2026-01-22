El PJ bonaerense intervino ante la Justicia Electoral para frenar la divulgación de un padrón apócrifo

El proceso de renovación de autoridades para el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, dispuesto para el 15 de marzo, protagonizó otro capítulo este jueves, fecha en la que —según el cronograma electoral— debe empezar la exhibición de los padrones electorales en los que se inscriben los afiliados y afiliadas en condición de votar. Es que en horas del mediodía, fuentes de la actual conducción partidaria a cargo de Máximo Kirchner aseguraron a Infobae que “todavía no estaba oficializado el padrón”. Fue a modo de respuesta a la filtración de una nómina y una página web que comenzó a circular en la madrugada de este jueves de manera furtiva, pero que contenía información fehaciente sobre las afiliaciones en cuestión.

El último miércoles, la junta electoral del partido volvió a juntarse para finalizar con la composición del padrón en cuestión en vistas a las elecciones o renovación de autoridades del PJ. En ese encuentro, de breve duración, se acordó que el jueves se difundirían los padrones que la Justicia Electoral entregaría e incluirían a las afiliaciones cargadas hasta el 30 de diciembre del año pasado, tanto en formato físico como digital. Este jueves, distintas terminales del peronismo intentaron restarle veracidad a los supuestos padrones que circulaban.

De hecho, según pudo saber este medio, para frenar la divulgación de ese padrón no oficial, la Junta Electoral del partido elevó una nota a la Justicia Electoral a cargo del juez Alejo Ramos Padilla para advertir que el padrón que circula vía WhatsApp entre armadores peronistas y periodistas no era oficial. “Es un padrón viejo”, confió uno de los integrantes de la junta partidaria. “En el correr de este jueves el padrón va a estar cargado en la página web del PJ”, agregó.

En la última reunión del PJ bonaerense se acordó que el 15 de marzo será la fecha para renovar autoridades

La Junta Electoral del partido es presidida por el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, y tiene representación tanto del sector de Máximo Kirchner como del gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Completan la junta la vicegobernadora, Verónica Magario; la Jefa de Asesores de Ministros, Cristina Álvarez Rodríguez; el senador provincial, Adrián Santarelli; los diputados provinciales, Juan Pablo De Jesús, Mariano Cascallares y Avelino Zurro; la titular del IPS, Marina Moretti; la funcionaria de Monte Hermoso, Rosana Sotelo; la concejal de Olavarría, Liliana Schiwndt; el ex intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta; Carolina Correge, que responde a Florencia Saintout; y Jorge Carpinetti.

El ida y vuelta materializa la complejidad de ejecutar una elección interna en el principal partido de oposición al gobierno de Javier Milei en la provincia de mayor peso electoral del país.

Axel Kicillof y Verónica Magario. La vicegobernadora es una de las apuestas del MDF para disputar la conducción del peronismo bonaerense

El cronograma electoral trazado para la conducción del PJ estipula que este jueves se exhibirán los padrones que estarán en observación hasta el martes de la próxima semana. Ese día es el límite para hacer correcciones y tachaduras a las nóminas. Tras ello, el martes 3 de febrero es la fecha límite para presentar avales. En este casillero es donde está hoy, por ejemplo, el Movimiento Derecho al Futuro. Distintos dirigentes del espacio que comanda el gobernador Axel Kicillof están recolectando avales. En Lanús, por ejemplo, donde gobierna La Cámpora, el director del Instituto Provincial de Formación Laboral del Ministerio de Trabajo bonaerense —Ezequiel Berrueco— convocó a una firma de avales en distintos puntos del distrito gobernado por Julián Álvarez.

Una vez oficializados los padrones con las correcciones pertinentes, —si es que las hubiera— comenzarán las conversaciones políticas para alcanzar un esquema de unidad. Al menos, así lo dejaron correr desde el kirchnerismo. Fuentes del espacio que comanda la expresidenta, Cristina Kirchner, aseguraron a este medio que la voluntad del sector es alcanzar un consenso con el Movimiento Derecho al Futuro (MDF). El 8 de febrero es la fecha límite para presentar candidaturas.

En el MDF hay posiciones divergentes. Quienes tienen responsabilidad de encauzar las conversaciones muestran una posición más acuerdista o conciliadora, siempre y cuando se respete y equilibre la integración del consejo partidario, apoderados y junta electoral del partido.

En el kirchnerismo dejaron correr que en la última reunión del consejo del PJ, desde el MDF se pidió lugares en los apoderados a cambio de unidad y que esa instancia funcionó como acuerdo. “Nosotros solemos respetar los acuerdos”, consideraron a Infobae en las últimas horas desde el entorno de Kirchner.

El propio Kicillof había planteado que quien conduzca el PJ provincial a partir del 15 de marzo debía ser funcional a los intereses políticos de la provincia de Buenos Aires. Por eso, el kicillofismo maneja sus propios nombres; depende de cada escenario que vaya a desatarse para la renovación de autoridades: figuras como Verónica Magario; el intendente de La Plata, Julio Alak y hasta el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque son algunos de los nombres que sobrevuelan.