Santilli confirmó el respaldo de Frigerio a la reforma laboral y confía en que la ley se aprobará en febrero

Diego Santilli y Rogelio Frigerio se reunieron en Entre Ríos

“Soy optimista. En febrero vamos a obtener las reformas”, aseveró Diego Santilli durante la conferencia de prensa conjunta con Rogelio Frigerio. El titular de la cartera de Interior habló con la voz gastada y ronca. Atribuyó su estado a los constantes viajes que viene realizando por las provincias. En cada una de las visitas, trató de conseguir los respaldos a la ley de modernización laboral.

En el inicio de la rueda de prensa, el Gobernador entrerriano miró a Santilli y le dijo: "Te llevás un apoyo contundente del Gobierno de Entre Ríos al proyecto de modernización laboral“. Frigerio señaló que se trata de una iniciativa que permitirá brindar “inclusión y derechos a los trabajadores que no lo tienen”.

“Es algo muy importante para los argentinos y el país”, respondió el Ministro. “Ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones en las provincias y la Argentina”, añadió.

Luego, el mandatario entrerriano auguró: "Será un gran año para todos. Eso requiere de mucho trabajo conjunto, diálogo y comunicación”, agregó.

Cómo planea lograr el Gobierno respaldo de las provincias

El Ministro reconoció que la rebaja de ganancias que contempla la norma tendrá un costo fiscal del 0,65% del producto bruto interno. Al tratarse de un impuesto coparticipable, la Nación soportará un 0,5% y el 0,15% restante recaerá en las provincias.

Santilli planteó dos escenarios para acomodar estos números. La primera alternativa es una estabilización por recuperación del empleo registrado y los aportes. La segunda pasa por una negociación aún abierta con el Ministerio de Economía.

“Cada 400 mil (nuevos) trabajadores formales, que parece una meta alcanzable, tenés el 0,15% (del PIB). Es el 100% que marca la baja”, consignó. Antes, había pedido no observar el tema desde el lado de la merma sino de las posibilidades de recuperación.

En otro sentido, también consignó que hay conversaciones con los mandatarios provinciales sobre cómo enfocar el impacto fiscal de la reforma. “Es un tema que estoy abordando con los gobernadores y trataré con el ministro de Economía (Luis Caputo) para ver los diferentes puntos de vista. A partir de eso, veremos qué alternativas tenemos”, expresó.

Luego, completó: “Mientras tanto, seguimos sosteniendo el proyecto (de ley) que hemos presentado. Obviamente, todos los trabajos y propuestas que recoge de los gobernadores las pongo sobre la mesa con el ministro de Economía que es el que, en definitiva, toma las decisiones económicas”

Qué otros temas trataron

En las charlas también se abordaron avances en la compensación del sistema previsional entrerriano. Entre Ríos no transfirió su caja de jubilaciones en los ‘90 y la Nación se comprometió a aportar recursos para sostenerla. Hasta el momento, la provincia del Litoral ha logrado financiamientos parciales. Santilli anunció que en mayo finalizarán las auditorías y habrá un nuevo acuerdo con más fondos para las arcas provinciales.

Asimismo, dialogaron sobre los créditos que Entre Ríos gestiona ante organismos multilaterales para obras públicas. La Nación debe dar el visto bueno soberano para poder avanzar. La intención de Frigerio es concretar un abordaje sobre el 100% de las rutas provinciales. Al respecto, denunció que desde hace años que la trama vial está abandonada.

El funcionario nacional, en tanto, remarcó que el presidente Javier Milei puso en el temario de las sesiones extraordinarias el acuerdo Unión Europea - Mercosur. Es un tema muy importante para la Argentina. Se trata de un mercado de 400 millones de habitantes, puntualizó.

Por último, Frigerio anticipó que están avanzados los preparativos de lanzamiento de un nuevo bono de deuda en EEUU. La próxima semana, el Gobernador estará dos días en Nueva York y uno en Boston. El objetivo es hacer una rueda con los inversores. “Cuando tengamos buenas condiciones de mercado, nuestra idea es salir a reperfilar deuda”, precisó.

El escenario favorable para la Provincia es que el riesgo país siga bajando como ha ocurrido en los últimos meses.