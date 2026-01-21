Política

“Qué injusto y cruel ha sido todo”: conmovedor mensaje de la pareja de Nahuel Gallo por el cumpleaños del hijo del gendarme

María Alexandra Gómez publicó unas sentidas palabras por el pequeño Víctor, que cumplió hoy tres años, dos de los cuales ya pasó apartado de su padre. Van 409 días de secuestro y desaparición forzada

El gendarme Nahuel Gallo y su hijo, Víctor

María Alexandra Gómez, la pareja de Nahuel Gallo, el gendarme que hace más de un año está secuestrado y en condición de desaparición forzada por la dictadura de Venezuela, publicó hoy un emotivo mensaje en redes sociales, al cumplir Víctor, el hijo de ambos, tres años de vida, dos de los cuales ya pasó alejado de su papá.

El mensaje se conoce a dos semanas de que el régimen dictatorial anunciara la liberación de presos políticos -tras la incursión militar de Estados Unidos que extrajo y llevó a los tribunales a Nicolás Maduro- sin que haya novedades de la liberación del uniformado.

Diversas fuentes consultadas por Infobae confirmaron que Nahuel Gallo continúa en El Rodeo 1, uno de los centros de detención del régimen bolivariano donde permanecen decenas de detenidos por causas políticas, tanto nacionales como extranjeros. El caso del gendarme argentino es de los que tiene mayor sensibilidad política y es seguido de cerca tanto por el gobierno argentino como por Estados Unidos.

Nahuel Gallo, María Alexandra Gómez y el hijo de ambos, Víctor

“Hoy es el Cumpleaños número 3 de Víctor, 2 de ellos apartado injustamente de su Papá. Ha sido un año durísimo, donde hemos luchado. Tan chiquito, le tocó vivir cosas que no tendría que estar viviendo. Te amo Victor, agradezco inmensamente a Dios por que eres un niño sano, inteligente, amoroso. Aunque por ahora estamos rotos, quiero que sepas que tu papá te ama muchísimo y que estoy segura de que hoy estará pensando mucho en ti”, publicó Gómez en sus redes.

Y agregó: “409 días tiene hoy Nahuel en desaparición forzada en una cárcel en Venezuela. Qué injusto, qué cruel ha sido todo. Libérenlo YA, es inocente, saben que es inocente. Esto es un crimen de lesa humanidad”.

Nahuel Gallo fue secuestrado por el aparato represivo del régimen bolivariano el 8 de diciembre de 2024, cuando intentaba ingresar -con toda la documentación y permisos exigidos en regla- por un paso fronterizo entre Colombia y Venezuela. Desde ese día y hasta hoy, el gendarme está incomunicado, sin asistencia consular, ni asistencia legal.

La única imagen de Nahuel Gallo que se conoció el año pasado

El gobierno argentino, desde el presidente Javier Milei, la Cancillería y el Ministerio de Seguridad Nacional, vienen reclamando en foros internacionales y de manera pública la inmediata liberación del gendarme, hasta ahora sin éxito.

Hace dos semanas, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de Delcy Rodríguez -a cargo de manera interina del régimen tras el arresto de Maduro- anunció que como “gesto unilateral” iban a liberar a los presos políticos, tanto venezolanos como extranjeros, pero solo salieron de las cárceles menos de 200 de las más de 1.000 personas que están tras las rejas.

Pese a las presiones de Estados Unidos y de la comunidad internacional, el régimen viene demorando ese compromiso de terminar con la represión masiva a la oposición política.

Jorge Rodríguez anuncia excarcelaciones de presos políticos

“Nadie merece tanto sufrimiento, especialmente ningún niño como Víctor merece ser separado de su papá. Por él y por todos seguiremos luchando, hasta que Nahuel y cada uno de nuestros presos políticos sean libres. Querido Víctor, estoy segura de que tu deseo de cumpleaños pronto se hará realidad. A ti, María Alexandra, mi cariño y admiración. No estás sola”, respondió la dirigente venezolana Elisa Trotta, al mensaje que difundió la pareja del gendarme.

