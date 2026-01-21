Con 300 familias afectadas, buscarán declarar la emergencia en Comodoro Rivadavia tras el desplazamiento del cerro

Tras el deslizamiento de este martes, las autoridades no descartaron nuevos fenómenos

A raíz del deslizamiento del cerro Hermitte, ubicado en la zona norte de Comodoro Rivadavia, que dejó a más de 300 familias afectadas, dos legisladores de Chubut anunciaron que presentarán un proyecto de ley para declarar a la zona como Emergencia Nacional. En principio, la medida buscaría brindar asistencia estatal y garantizar la suspensión del pago de los servicios básicos.

La propuesta legislativa, que será impulsada conjuntamente por el senador Carlos Linares y el diputado Juan Pablo Luque, contempla una emergencia por 180 días, con un refuerzo inmediato en las prestaciones sociales otorgadas por la Nación y un incremento en los haberes de jubilados y pensionados que hubieran sido damnificados por el fenómeno.

Otro de los puntos destacados en la iniciativa incluiría la suspensión del pago de servicios públicos esenciales como energía eléctrica, gas, agua potable, telefonía e internet, tanto para usuarios residenciales como comerciales que hayan sufrido daños a raíz del incidente. Además, se brindaría asistencia estatal directa a los damnificados.

En línea con esto, se solicitó la aprobación de un aumento especial del 100% en las prestaciones sociales, aplicable a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo para Protección Social, la Prestación por Desempleo y las becas Progresar, además de cualquier otra prestación no contributiva de seguridad social. A esto se añadió un incremento excepcional del 100% para jubilaciones y pensiones destinadas a los perjudicados por el desastre.

El proyecto de ley buscaría suspender el pago de servicios públicos y asistir a las familias afectadas

Paralelamente, con esta declaración, se le solicitará al Banco de la Nación Argentina crear líneas de crédito preferenciales, tanto a tasa cero como subsidiada, con plazos de amortización mínimos de diez años y períodos de gracia, pensadas para facilitar la reconstrucción de viviendas únicas, la reposición de bienes esenciales y la reanudación de actividades de comercios, industrias y emprendimientos productivos locales afectados. Esto último incluiría expresamente la reposición de mercadería, maquinaria o capital de trabajo.

De la misma manera, se confirmó que el diputado Luque mantuvo una comunicación directa con el ministro del Interior, Diego Santilli, para informarle del alcance de la situación que atraviesa Comodoro y solicitar recursos de la Nación destinados a las personas que se encuentran sin posibilidades de regresar a sus viviendas.

Incluso, durante la jornada del martes, el legislador recorrió el área de desastre junto a legisladores provinciales y concejales, y dialogó con vecinos que permanecen evacuados en el Club Talleres o esperan la autorización para recuperar sus pertenencias.

Luque consideró a la situación como “catastrófica” y señaló que “este evento superó cualquier análisis y previsión”. “Todavía no sabemos a ciencia cierta la magnitud de la afectación de estos movimientos”, agregó. Por este motivo, consideró que “es importante hoy resguardar la vida de los vecinos”.

El diputado Luque afirmó que "la situación es catastrófica"

“La reconstrucción será paulatina y difícil para muchas familias, por eso llevamos al Congreso de la Nación este proyecto en paralelo al senador Carlos Linares, para poner a disposición todas las herramientas posibles para acompañar a las familias afectadas”, anticipó el diputado.

Así, Luque destacó la importancia del rol estatal en este contexto al señalar: “Estas circunstancias son las que evidencian la necesidad de un Estado presente, no solo el municipal, sino también el provincial y el nacional, porque las consecuencias son hoy imposibles de dimensionar”.

Y concluyó: “Desde cada lugar tenemos que trabajar únicamente para tratar de resolver esta situación, porque hay cientos de familias que están pasando el peor momento de sus vidas”.

Por otro lado, dos nuevos deslizamientos de suelo fueron registrados este martes en el cerro Hermitte y profundizaron la alerta en Comodoro Rivadavia. Mientras que uno de ellos se reportó en el área del barrio Médanos, el otro se dio junto al barrio Sismográfica.

El riesgo de que estos movimientos alcanzaran otras zonas había sido anticipado por el geólogo Nicolás Foix en una entrevista con FM El Chubut. “El foco está en un barrio adyacente, que se llama barrio Médanos”, explicó, para luego advertir que existen “chances de que la deformación o los movimientos se propaguen para ese barrio”. Según detalló, el desplazamiento ocurre de este a oeste y las “posibilidades” de expansión permanecen.

Este martes, otras 300 familias tuvieron que dejar sus casas

De hecho, el lunes, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia instó a los habitantes del barrio Médanos a realizar una autoevacuación preventiva, una medida que se mantiene vigente desde entonces. Por esto, las autoridades renovaron el llamado a la población para cumplir con las indicaciones oficiales, mientras sigue el monitoreo de la situación en la región.

Hasta el momento, se dio a conocer que más de 300 familias tuvieron que autoevacuarse por la repetición del fenómeno. De acuerdo con la información obtenida por Diario Crónica, muchos de los afectados se reubicaron en casas de familiares y el resto fue acogido en los centros de contención.

La reciente emergencia geológica y urbanística declarada por el Concejo Deliberante profundizó la incertidumbre para cientos de familias de Sismográfica, Médanos, Los Tilos y El Marquesado, barrios que concentran la mayor cantidad de viviendas en riesgo grave a raíz de grietas, desplazamientos del terreno y deterioro estructural.

La situación, reconocen tanto autoridades municipales como equipos técnicos, sigue sujeta a informes que se actualizan a diario, lo que coloca a los afectados en un escenario de espera constante y desarraigo. Incluso, el viceintendente Maximiliano Sampaoli subrayó la magnitud y urgencia de la crisis al informar en Radio del Sur que “hay cuestiones que atender de manera urgente y otras que requieren algunos días para generar los acompañamientos económicos necesarios, para que muchas de estas familias puedan alquilar en otro lugar”.

Hasta el momento, se contabilizaron 500 viviendas afectadas

Por esta razón, remarcó que el proceso de respuestas definitivas demandará planificación y recursos, ya que es imprescindible ofrecer soluciones habitacionales a quienes hoy no pueden volver a sus casas. Hasta la noche pasada, la cifra total ascendía a unas 500 viviendas afectadas, las cuales abandonaron la zona con la compañía de los agentes de Defensa Civil, Policía y expertos municipales.

Tras declararse la emergencia, se otorgó al Ejecutivo municipal herramientas legales para ampliar su margen de acción. Según explicaron las autoridades, ahora es posible readecuar partidas presupuestarias y avanzar en gestiones ante los gobiernos provincial y nacional para agilizar respuestas.

En este sentido, el viceintendente añadió que esta disposición “habilita a planificar urbanizaciones y avanzar en soluciones habitacionales para las familias afectadas”, asegurando que existe contacto permanente con otros niveles gubernamentales.