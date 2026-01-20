Política

El Gobierno le ofreció a Chile recursos para combatir los devastadores incendios forestales

Lo anunció la Cancillería a través de un comunicado. La semana pasada, la administración de Boric puso a disposición un avión y un helicóptero para combatir el avance del fuego en Chubut

Guardar
Lo que dejó el paso
Lo que dejó el paso del fuego en Concepción, Chile (Reuters)

El gobierno de Argentina formalizó en las últimas horas un ofrecimiento de ayuda humanitaria a Chile para combatir los devastadores incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío. El despliegue de recursos y equipos es en carácter de “asistencia recíproca”, y responde a la colaboración reciente de la administración de Gabriel Boric en la Patagonia argentina, donde colaboró con dos aeronaves y apoyo técnico para combatir el avance del fuego en Chubut.

Según informó la Cancillería argentina a través de un comunicado, el Gobierno argentino canalizó la asistencia a través de la Agencia Federal de Emergencias. Esta medida busca respaldar a las familias y comunidades afectadas en el sur de Chile, manteniendo además una coordinación constante con las autoridades chilenas. La solidaridad entre ambos países se apoya en mecanismos bilaterales de cooperación para la gestión del riesgo y la respuesta ante emergencias, que facilitan tanto la asistencia operativa como el intercambio de información técnica.

La magnitud de los incendios en Chile ha sido crítica. Según informó EFE, los fuegos iniciados el sábado en Ñuble y Biobío han dejado al menos 20 víctimas mortales, 75 personas heridas y miles de evacuados. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, confirmó que la región del Biobío es la más afectada, con alrededor de 20.000 hectáreas consumidas, especialmente en la comuna de Penco, situada a unos 500 kilómetros al sur de Santiago.

Las autoridades mantienen bajo Estado de Catástrofe la zona afectada e impusieron un toque de queda nocturno para proteger a la población. El trabajo de los equipos de emergencia enfrenta dificultades provocadas por condiciones meteorológicas extremas, como temperaturas elevadas y vientos secos procedentes de la cordillera de los Andes.

Uno de los brigadistas combatiendo
Uno de los brigadistas combatiendo el fuego en Chubut

En este contexto de emergencia, un hombre fue detenido en Penco por presuntamente intentar provocar un incendio con un encendedor y cables de cobre. Las autoridades explicaron a EFE que fue retenido por vecinos tras encontrarlo, supuestamente, iniciando las llamas cerca de un cuartel de Bomberos. El ministro Elizalde reiteró que el Estado perseguirá a los responsables y que estos hechos no quedarán impunes.

En tanto, la ayuda de Chile a la provincia de Chubut consistió en el envió de un avión monomotor AT-802 y un helicóptero multipropósito AS350 B3, operativos durante diez días y una previsión de setenta horas de vuelo. De acuerdo con la Cancillería chilena, estos equipos realizan tareas específicas en el Parque Nacional Los Alerces.

La coordinación técnica involucró a la Agencia Federal de Emergencias, la Administración de Parques Nacionales y la Corporación Nacional Forestal de Chile. Según el gobierno argentino, este trabajo conjunto es determinante para la planificación y la toma de decisiones tácticas sobre el terreno.

Más focos

Los incendios forestales que afectan desde hace días a Chubut volvieron a intensificarse este lunes, luego de que los brigadistas hayan podido contener las llamas en los focos principales. Las altas temperaturas y las condiciones meteorológicas adversas propiciaron la reactivación en distintos sectores de Epuyén, obligando a reforzar el operativo para evitar la propagación del fuego hacia áreas pobladas y zonas forestales de valor ambiental.

Desde el mediodía, una densa columna de humo fue visible desde distintos puntos de la Comarca Andina, de acuerdo con lo indicado por LMNeuquén.

La situación afectó especialmente al área de Bahía Las Percas y Puerto Patriada. Más de 250 brigadistas, con el apoyo de medios aéreos, trabajaron intensamente durante toda la jornada en tareas de combate, enfriamiento y repaso de líneas para frenar el avance de las llamas. Los equipos recorrieron a pie, en embarcaciones y mediante transporte aéreo otros puntos como Bahía Desafío y La Condorera, realizando intervenciones manuales sobre los focos secundarios, según explicó el portal Diario de Río Negro. En el campo de Payan Delgado se operó principalmente con medios aéreos, dada la dificultad de acceso que presenta el terreno.

El Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) de la provincia informó que el incendio ya afectó más de 14.770 hectáreas de matorral, bosque implantado y nativo desde su inicio hace aproximadamente dos semanas. El origen del siniestro aún no fue determinado y se aguarda un parte oficial actualizado con más detalles.

Durante la tarde, la reactivación de focos se registró principalmente en los cañadones de El Trueno y Bahía Las Percas, así como en el campo de Payan Delgado. En el sector de El Coihue, a la altura del kilómetro 6, en Arroyo Las Minas y La Burrada, se reactivaron puntos calientes dentro del perímetro controlado, aunque no llegaron a quemar las islas. Allí, se realizaron enfriamientos con equipos de agua y medios aéreos. “En estos focos se realizaron enfriamientos con equipos de agua y operaron los medios aéreos”, indicaron desde las redes del SPMF.

En el sector de El Pedregoso y en cercanías del Rincón de Lobos también se detectaron reactivaciones, lo que motivó la intervención del personal con recursos hídricos para evitar que el fuego se expandiera.

Según el reporte de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), el operativo desplegó 252 personas entre brigadistas, meteorólogos, pilotos, coordinadores y personal de apoyo en tierra. También personal del Parque Nacional Lago Puelo, SPLIF Bolsón y Bariloche, SPMF Neuquén y Chubut, Protección Civil, Bomberos Voluntarios y distintas municipalidades de la región. Participaron también la Policía Provincial, Gendarmería Nacional, el Ejército Argentino, la Agencia Provincial de Seguridad Vial, la Subsecretaría de Protección Ciudadana, el Ministerio de Educación y el Hospital Rural de El Hoyo, entre otros organismos.

Temas Relacionados

Incendios forestales en ChileAyuda humanitaria ArgentinaÑubleBiobíoGabriel BoricJosé Antonio KastCooperación internacional

Últimas Noticias

Javier Milei llegó a Davos para ratificar su propuesta de gobierno y su alineamiento geopolítico con Estados Unidos

El Presidente arribó en helicóptero a la ciudad donde se desarrollará el Foro Económico Mundial. Allí disertará mañana y mantendrá reuniones con inversores extranjeros que operan en la Argentina

Javier Milei llegó a Davos

El Gobierno acordó un préstamo de USD 400 millones con la CAF para mejorar el sistema energético y evitar cortes de luz

La administración nacional aprobó el financiamiento para enfrentar la crisis en la infraestructura eléctrica, luego de una serie de apagones que afectaron a cerca de un millón de usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires y zonas aledañas

El Gobierno acordó un préstamo

Manuel Adorni se reúne con ministros y prepara una medida para que los funcionarios no puedan viajar en primera clase

La jefatura de Gabinete emitirá una resolución para restringir pasajes premium y reducir viáticos; a la par, continúa el ciclo de encuentros con funcionarios y se impulsan recortes en la dotación estatal

Manuel Adorni se reúne con

La agenda paralela de Quirno en Davos: se reunirá con el ministro de Economía de Israel tras la invitación al Board of Peace

El canciller acompaña al presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial que se realiza en Suiza. El gobierno de Netanyahu había realizado algunos cuestionamientos a la propuesta del presidente de EEUU, Donald Trump

La agenda paralela de Quirno

Foro de Davos: Milei participará de la ceremonia de Firma del Consejo de Paz que impulsa Donald Trump

La Casa Rosada confirmó que el jefe de Estado estará en el acto que se celebrará el próximo jueves. El mandatario disertará mañana en el Foro Económico Mundial y mantendrá reuniones con inversores extranjeros que operan en la Argentina

Foro de Davos: Milei participará
DEPORTES
“Un llamado de Riquelme puede

“Un llamado de Riquelme puede cambiar la historia”: la frase sobre el delantero que milita en España y está en la mira de Boca Juniors

El accidente bajo la lluvia que tuvo uno de los debutantes en la Fórmula 1 durante su primera vuelta con el coche del 2026

El momento en el que la estrella de NBA Jimmy Butler sufrió una grave lesión que lo dejará afuera por toda la temporada

Independiente oficializó la salida de una de sus figuras al fútbol italiano: las cifras de la transferencia

“Control total y obsesivo”: un ex compañero de David Beckham salió en defensa de su hijo Brooklyn en plena polémica familiar

TELESHOW
La angustia de Luciano Castro

La angustia de Luciano Castro por su infidelidad a Griselda Siciliani: “Perdí al amor de mi vida”

Wanda Nara se confesó con sus fans: el cambio en la relación con Mauro Icardi y la respuesta que después borró

“Cuando 2016 es el nuevo 2026”: el desafío viral de Daniela Christiansson con un guiño a su mudanza a Argentina

En medio del escándalo con Luciano Castro, Griselda Siciliani anunció su nuevo proyecto junto a Adrián Suar

El romántico saludo de Santiago Korovsky a Celeste Cid por su cumpleaños: “Gracias por hacer mi vida más linda”

INFOBAE AMÉRICA

‘Un caballero de los Siete

‘Un caballero de los Siete Reinos’ es como ‘Game of Thrones’, pero menos solemne y más divertida

Wall Street busca sostenerse en medio de nuevas amenazas arancelarias entre Trump y Europa

Panamá prohíbe exportaciones de tiburones y rayas

Un estudio mostró cómo el amor materno deja huella en el cerebro de los caballos

El régimen cubano sentenció a cinco años de cárcel al rapero Fernando Almenares Rivera por colocar pancartas a favor de los DDHH