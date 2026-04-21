Luciano Laspina, director ejecutivo del Cippec: “Me preocupa que se agote la paciencia de la sociedad”

El economista se refirió a la actualidad económica en la Argentina y pidió “consolidar la estabilización” para avanzar en reformas que ayuden a las empresas

El director ejecutivo del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), Luciano Laspina, habló sobre la tarde de este miércoles de la actualidad económica de la Argentina y fue contundente sobre las preocupaciones que le generan en la sociedad.

En diálogo con LN+, junto a Cristina Pérez, el economista se refirió a lo que le genera preocupación en la actualidad en el país y señaló: "Hoy me preocupa que se agote la paciencia de la sociedad en una Argentina que está atravesada por dos fuerzas muy potentes, que son la estabilización inconclusa, porque todavía tenemos una inflación que domar, y el cambio estructural, que ha sido muy violento, por necesidad, que tiene que terminar de completarse. De alguna forma es como que hemos empezado a cambiar un montón de reglas, pero quedan otras reformas que son muy importantes".

Y continuó: “Abrimos la economía, pero todavía no pudimos pasar la reforma tributaria. No porque el gobierno sea malo, sino porque no tiene la plata para bajar impuestos. Ahora, las compañías locales están compitiendo con el resto del mundo y tratando de exportar con una mochila de impuestos muy pesada, que es nacional, provincial y municipal. Y entonces es como que vos saliste a la cancha, empezaste a competir, pero todavía no hiciste todos los deberes”.

En esa línea, Laspina pidió que haya "paciencia estratégica" para terminar de consolidar la estabilización y que esto permita avanzar en reformas. Además, sostuvo que esto puede permitir la inclusión de conversaciones políticas para que la transición de la economía “se lo más rápida y lo menos dolorosa posible”.

Luciano Laspina

“Hay una oportunidad, básicamente porque, de un lado, yo creo que le serviría al Gobierno un acuerdo en este sentido para gobernar mejor y que la economía se desenvuelva mejor este año y el que viene, y con eso mejorar sus chances electorales. Y a la oposición para ser más competitiva, porque yo creo que lo que se llama el Campo Nacional y Popular, le dicen, o el peronismo, ya está haciendo una autocrítica de muchas de estas cosas”, dijo el economista.

Y siguió: “Es muy difícil que cualquier oposición no venga con algunas banderas de racionalidad en alguno de estos temas para que no pase lo que le pasó el año pasado. Porque creo que en algún punto termina ganando masivamente Milei por el miedo a que vuelva el pasado. Entonces, tengo la esperanza de que una vez por todas se alineen los planetas en Argentina y que esta conjunción de factores lleve a que haya un acuerdo”.

Para Laspina “hay un aprendizaje de la última crisis inflacionaria” y esto explica el apoyo que tiene el Gobierno. “El gran desafío que tiene la Argentina primero es empujar esta agenda, que yo llamo la agenda del presente, que es terminar de resolver algunas grandes reformas que Argentina ha venido postergando durante los últimos veinte años”, comentó.

“Después tenemos que levantar un poco la mirada y construir una agenda del futuro para ver cómo transicionamos de una economía que viene de muchos años muy regulada, muy cerrada, a una nueva economía orientada al mercado externo y capaz de competir. Para eso tenemos que repensar desde la educación hasta la infraestructura y el urbanismo, porque va a cambiar el mapa poblacional en toda la Argentina”, completó el economista.

“La agenda que viene es ver cómo salimos de la lógica de las dos Argentinas”, dijo en Infobae en Vivo

Más temprano en infobae en Vivo, Laspina defendió la necesidad de acuerdos básicos: “Yo creo que estos acuerdos preideológicos son los que puso Latinoamérica a fines de los 80′ y principios de los 90′ en la Constitución Nacional".

Y contrastó con el caso argentino: “Cuando Argentina llevó adelante la reforma constitucional de 1994, en el contexto de la convertibilidad, consulté a constitucionalistas sobre la ausencia de reglas fiscales similares a las de Brasil. Ante mi pregunta —‘¿Por qué no las incorporaron?’—, la respuesta: ‘No nos dimos cuenta’”.

Laspina también puso el foco en experiencias internacionales, particularmente en la región. “La experiencia de Latinoamérica es importante. Creo que también le beneficiaría a la oposición para ser más competitiva”, señaló.

Como ejemplo, citó la transición política en Brasil: “La experiencia que yo tomo es la transición entre Fernando Henrique Cardoso y Lula da Silva en el 2002 y 2003, que consolidó definitivamente la estabilización en Brasil. ¿Lula qué dijo? ‘Voy a respetar los contratos, voy a tener equilibrio fiscal y voy a respetar el Banco Central, sobre esto no discuto’. Después hizo un gobierno de centroizquierda”.