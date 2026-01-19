Política

Congreso: La Libertad Avanza dilata el armado de algunas comisiones para testear a sus “verdaderos” aliados

“Ya nos pasó de jugarle bien a diputados y senadores que, a la primera de cambio, miraron hacia un costado y nos complicaron. No hay apuro ahora”, sentenciaron desde el oficialismo a Infobae. Los espacios “jugosos” que disputan los bloques para no caerse de la agenda política

Guardar
El Congreso argentino (Prensa Senado)
El Congreso argentino (Prensa Senado)

Con la ayuda del receso estival, La Libertad Avanza (LLA) consigue dilatar el armado de un puñado de comisiones bicamerales en el Congreso que generan llamativa ansiedad en la oposición no tanto por sus objetivos reales. Esto ya no extraña desde hace años en el Poder Legislativo, aunque el oficialismo sostiene su postura, avalada por la Casa Rosada, por algo más importante de cara a las sesiones extraordinarias que el Ejecutivo convocaría desde el 2 de febrero próximo: testear a sus “verdaderos” aliados.

Ya nos pasó de jugarle bien a diputados y senadores que, a la primera de cambio, miraron hacia un costado y nos complicaron. No hay apuro ahora”, sentenciaron a Infobae desde un despacho libertario. En tanto, una persona cercana a este tipo de negociaciones deslizó: “Sí hubo llamados entre legisladores, autoridades y el Ejecutivo para ver qué hacer con un caso específico. Fuera de esto, adelantar la discusión me parece el peor camino”.

En tanto, un senador reconoció a este medio: “En la situación en la que se encuentra el Gobierno y, más allá de las quejas opositoras por los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), todos los que entienden sobre Congreso saben muy bien que si empiezan a separar la integración de algunas bicamerales, casi con seguridad terminarían complicando el futuro de una ley”.

Por otro lado, una diputada dialoguista explicó: “Imaginate que armes las de Trámite Legislativo -DNU-, de revisión de organismos de inteligencia, o incluso la Mixta Revisora de Cuentas, que es el nexo con la Auditoría General de la Nación. Primero, vas a tener situaciones muy tensas. Son inevitables los enojos. Y es imposible que un oficialismo se complique el manejo político por esto. Menos aún, después de ganar las elecciones de medio término”.

El pleno del Senado, durante
El pleno del Senado, durante la sesión extraordinaria del 26 de diciembre pasado (Maximiliano Luna)

Al levantar la alfombra de los reclamos opositores -en la Cámara baja parecen sentirse más-, se pueden hallar delicias ya contadas, pero que siempre viene bien recordar. El ejemplo más nítido es la bicameral de inteligencia. La trifulca entre diputados y senadores para “ser” es feroz.

Hay sobrados casos de legisladores en caída libre que buscaron estirar, a través de ahí -y con mucha lástima-, la estadía en las últimas páginas de la agenda política. La delicia de la misma es que maneja fondos secretos. El sueño de varios paracaidistas. Por supuesto que, frente a este panorama positivo, aparecen bomberos más serios e institucionales para ordenar este tipo de asunto.

Otra puja que se da es por la de DNU, con un kirchnerismo que hizo, casi de la ausencia de reuniones, un culto. Incluso, con número suficiente para soportar la presión en una o ambas Cámaras. Ahora, reina la consternación ante un Ejecutivo que ni quiere, ni va a parar. No suele ser lo más aconsejable.

De cara a las próximas semanas y, por fuera de bicamerales que podrían reunirse sin importar la inactividad del Congreso -por no encontrarse en un período de sesiones ordinarias-, el oficialismo aguardará el llamado a extraordinarias para definir el armado o no de eventuales comisiones que tengan que intervenir y que no hayan sido formadas en diciembre pasado. El plan es el menor movimiento posible en ese sentido.

Diputados durante la sesión extraordinaria
Diputados durante la sesión extraordinaria del 17 de diciembre último (RS Fotos)

Hay bloques que disminuyeron la integración, pero siguen siendo fiables. En cambio, hay otros que te hablan en nombre de supuestos votos que, cuando vas a chequear, son menos. Y la situación no es la misma que hace dos años atrás. Primero, el temario de las extraordinarias. Después, se verá. Además, el kirchnerismo está más partido acá y por eso no reclama tanto como en Diputados. Si los cristinistas empiezan a quedarse con los mejores lugares, como hicieron siempre, se les revienta todo”, manifestaron desde LLA a Infobae.

Temas Relacionados

CongresoComisiónBicameralTrámite LegislativoLa Libertad AvanzaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Con Javier Milei en Europa, el Gobierno avanza con las negociaciones para aprobar las reformas

El ministro del Interior, Diego Santilli, será recibido este lunes por el salteño Gustavo Sáenz y tiene en carpeta más reuniones con mandatarios provinciales. Manuel Adorni se quedó en Buenos Aires para coordinar las conversaciones. Los proyectos que pueden agregarse en el temario

Con Javier Milei en Europa,

Javier Milei encabezará una agenda internacional de una semana en la que podría cruzarse con Donald Trump

El Presidente viajará a Davos para participar una vez más del Foro Económico Mundial y mantener reuniones con empresarios, en medio de las tensiones mundiales

Javier Milei encabezará una agenda

Irán rechazó la decisión de Argentina de catalogar como terrorista a la Fuerza Quds y advirtió: “Habrá respuesta”

El portavoz de la cancillería cuestionó la legalidad internacional de la calificación hecha por la Rosada y advirtió sobre posibles acciones

Irán rechazó la decisión de

Una ciudad de Mendoza pelea por su autonomía y busca reformar la Carta Orgánica: el caso llegó a la Justicia

La provincia tendrá elecciones en seis departamentos el próximo 22 de febrero. En San Rafael, además, se elegirán convencionales constituyentes en un contexto marcado por la histórica distancia con la capital

Una ciudad de Mendoza pelea

El 67% de los funcionarios públicos jerárquicos declaró trabajos anteriores en la actividad privada

Así surge del análisis de Infobae de las declaraciones juradas de antecedentes laborales que presentaron ante la Oficina Anticorrupción para prevenir posibles conflictos de interés. En el gobierno de Alberto Fernández, el 72% provenía de la función pública

El 67% de los funcionarios
DEPORTES
Los mejores memes del triunfo

Los mejores memes del triunfo de Boca ante Olimpia: Zeballos, Janson, Alan Velasco y los “recuperados” de Claudio Úbeda

8 frases de Úbeda, tras la victoria de Boca ante Olimpia: de las molestias físicas de Merentiel y Zeballos al mercado de pases

La declaración de Paulo Dybala sobre su futuro que ilusiona a los hinchas de Boca

Marcelo Gallardo habló por primera vez en el 2026: el mercado, los objetivos del equipo, la exigencia de la gente y su amor por River

Alarma en Boca: el gesto de Miguel Merentiel tras ser reemplazado y las bajas en el ataque a una semana del arranque del Torneo

TELESHOW
Las vacaciones de Martín Palermo

Las vacaciones de Martín Palermo junto a su esposa Jessica Geneux y su hijo Gianluca en Punta del Este

De su pasión por el surf al reencuentro con su obra favorita: el verano de Facundo Arana en Mar del Plata

Se viralizó un video de Karina La Princesita, enojada en pleno show: “Pensé que era como yo, que iba al frente”

Elina Costantini celebró el primer cumpleaños de su hija Kahlo Milagro con un emotivo mensaje: las fotos

La tristeza de Cecilia Bolocco por la muerte de su madre: “Tu ejemplo y amor vivirá por siempre”

INFOBAE AMÉRICA

La historia oculta del estigma

La historia oculta del estigma corporal: repensando la condena a la gordura en Occidente

Hackearon los canales de televisión estatales iraníes y transmitieron un mensaje del ex príncipe heredero Reza Pahlavi

Difundieron las primeras imágenes del audaz robo de joyas en el Museo del Louvre

Paridad electoral e innovación empresarial marcan agenda de gremios en Panamá

El régimen de Cuba activó el “Estado de Guerra” en medio de las tensiones con EEUU por la captura del dictador Maduro