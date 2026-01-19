Congreso: La Libertad Avanza dilata el armado de algunas comisiones para testear a sus “verdaderos” aliados

El Congreso argentino (Prensa Senado)

Con la ayuda del receso estival, La Libertad Avanza (LLA) consigue dilatar el armado de un puñado de comisiones bicamerales en el Congreso que generan llamativa ansiedad en la oposición no tanto por sus objetivos reales. Esto ya no extraña desde hace años en el Poder Legislativo, aunque el oficialismo sostiene su postura, avalada por la Casa Rosada, por algo más importante de cara a las sesiones extraordinarias que el Ejecutivo convocaría desde el 2 de febrero próximo: testear a sus “verdaderos” aliados.

“Ya nos pasó de jugarle bien a diputados y senadores que, a la primera de cambio, miraron hacia un costado y nos complicaron. No hay apuro ahora”, sentenciaron a Infobae desde un despacho libertario. En tanto, una persona cercana a este tipo de negociaciones deslizó: “Sí hubo llamados entre legisladores, autoridades y el Ejecutivo para ver qué hacer con un caso específico. Fuera de esto, adelantar la discusión me parece el peor camino”.

En tanto, un senador reconoció a este medio: “En la situación en la que se encuentra el Gobierno y, más allá de las quejas opositoras por los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), todos los que entienden sobre Congreso saben muy bien que si empiezan a separar la integración de algunas bicamerales, casi con seguridad terminarían complicando el futuro de una ley”.

Por otro lado, una diputada dialoguista explicó: “Imaginate que armes las de Trámite Legislativo -DNU-, de revisión de organismos de inteligencia, o incluso la Mixta Revisora de Cuentas, que es el nexo con la Auditoría General de la Nación. Primero, vas a tener situaciones muy tensas. Son inevitables los enojos. Y es imposible que un oficialismo se complique el manejo político por esto. Menos aún, después de ganar las elecciones de medio término”.

El pleno del Senado, durante la sesión extraordinaria del 26 de diciembre pasado (Maximiliano Luna)

Al levantar la alfombra de los reclamos opositores -en la Cámara baja parecen sentirse más-, se pueden hallar delicias ya contadas, pero que siempre viene bien recordar. El ejemplo más nítido es la bicameral de inteligencia. La trifulca entre diputados y senadores para “ser” es feroz.

Hay sobrados casos de legisladores en caída libre que buscaron estirar, a través de ahí -y con mucha lástima-, la estadía en las últimas páginas de la agenda política. La delicia de la misma es que maneja fondos secretos. El sueño de varios paracaidistas. Por supuesto que, frente a este panorama positivo, aparecen bomberos más serios e institucionales para ordenar este tipo de asunto.

Otra puja que se da es por la de DNU, con un kirchnerismo que hizo, casi de la ausencia de reuniones, un culto. Incluso, con número suficiente para soportar la presión en una o ambas Cámaras. Ahora, reina la consternación ante un Ejecutivo que ni quiere, ni va a parar. No suele ser lo más aconsejable.

De cara a las próximas semanas y, por fuera de bicamerales que podrían reunirse sin importar la inactividad del Congreso -por no encontrarse en un período de sesiones ordinarias-, el oficialismo aguardará el llamado a extraordinarias para definir el armado o no de eventuales comisiones que tengan que intervenir y que no hayan sido formadas en diciembre pasado. El plan es el menor movimiento posible en ese sentido.

Diputados durante la sesión extraordinaria del 17 de diciembre último (RS Fotos)

“Hay bloques que disminuyeron la integración, pero siguen siendo fiables. En cambio, hay otros que te hablan en nombre de supuestos votos que, cuando vas a chequear, son menos. Y la situación no es la misma que hace dos años atrás. Primero, el temario de las extraordinarias. Después, se verá. Además, el kirchnerismo está más partido acá y por eso no reclama tanto como en Diputados. Si los cristinistas empiezan a quedarse con los mejores lugares, como hicieron siempre, se les revienta todo”, manifestaron desde LLA a Infobae.