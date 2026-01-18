Estados Unidos destacó el “importante paso” que dio Argentina al declarar organización terrorista a la Fuerza Quds

El Departamento de Estado de EEUU destacó que la medida adoptada por Argentina refuerza el esfuerzo global para combatir el terrorismo internacional (Foto: Reuters/Al Drago)

El Departamento de Estado de Estados Unidos expresó este sábado su apoyo a la decisión del gobierno de Argentina de declarar a la Fuerza Quds como organización terrorista. La administración estadounidense destacó que la medida adoptada por la administración de Javier Milei refuerza el esfuerzo global para combatir el terrorismo respaldado por Irán.

El comunicado oficial estadounidense también remarcó que la Fuerza Quds, considerada el brazo clave del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, ha promovido actos de violencia en Medio Oriente y otras regiones.

“Estados Unidos celebra la decisión de Argentina, bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, de designar a la Fuerza Quds como organización terrorista. Como brazo clave del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, la Fuerza Quds ha promovido la violencia en todo Medio Oriente y más allá, al tiempo que reprime a su propio pueblo en su país. Este importante paso refuerza el esfuerzo global para combatir el terrorismo respaldado por Irán y apoyar al pueblo iraní”, escribió el Departamento de Estado de EEUU - Asuntos del Cercano Oriente en su cuenta oficial de la red social X. También adjuntó una imagen del comunicado oficial de Argentina en el que se informaba de la medida.

Estados Unidos respaldó la decisión del gobierno argentino de declarar organización terrorista a la Fuerza Quds por su vinculación con el terrorismo respaldado por Irán

La decisión de incluir a la Fuerza Quds en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) se comunicó a través de un texto oficial de la Oficina del Presidente de la República Argentina. El Gobierno detalló que la resolución no solo abarca a la organización iraní, sino también a trece individuos asociados a ese grupo militar.

“La Fuerza Quds es una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, especializada en el entrenamiento para la realización de ataques terroristas en otros países”, señaló el comunicado.

El texto del Ejecutivo argentino recordó que el país sufrió las consecuencias de las operaciones de esa organización en la década de 1990. Se hizo referencia a los atentados perpetrados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y contra la AMIA en 1994.

En ese marco, el Gobierno subrayó que la inclusión de la Fuerza Quds en el RePET implica la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de la organización y sus miembros, además de resguardar la integridad del sistema financiero argentino.

Argentina incluyó a la Fuerza Quds y a trece individuos relacionados en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET)

La decisión de declarar a la Fuerza Quds como organización terrorista se adoptó de forma coordinada entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado.

La iniciativa fue impulsada por el presidente Milei, quien, según el mensaje, “mantiene el compromiso inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son”. El comunicado oficial detalló que los miembros de la organización y sus aliados quedarán sujetos a las disposiciones previstas en la legislación vigente, lo que refuerza el alcance de la medida en el plano nacional.

Infobae reconstruyó que la Fuerza Quds opera como el brazo encargado de la inteligencia militar y de las guerras asimétricas fuera de Irán. Dentro de la estructura internacional de esta organización, la cabeza de la división en Venezuela es Ahmad Asadzadeh Goljahi, un oficial responsable de administrar las operaciones en ese país sudamericano. Además, Goljahi supervisa el Departamento 11000, una subunidad dirigida a nivel global por Sardar Ammar, señalado por las autoridades de Israel como responsable de complots en Australia, Grecia y Alemania.

Israel también celebró la medida argentina y llamó a otros países a seguir el ejemplo para confrontar el terrorismo vinculado a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán

El canciller de Israel, Gideon Sa’ar, también manifestó su aprobación respecto a la resolución del Gobierno argentino de catalogar como organización terrorista a la Fuerza Quds, una división del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

Por medio de su perfil en la red social X, Sa’ar subrayó que la iniciativa del gobierno liderado por Javier Milei constituye “un paso significativo que fortalece el frente internacional contra el terrorismo iraní y honra la memoria de las víctimas de los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA”.

El ministro israelí exhortó, además, a que otras naciones adopten la misma postura que Argentina y clasifiquen a estos grupos como terroristas. “La Fuerza Quds forma parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que sigue exportando terror al Medio Oriente y al resto del mundo, al tiempo que siembra miedo entre su propia población. Más países deberían seguir el ejemplo de Argentina y designar a estas organizaciones terroristas por su nombre”, concluyó Sa’ar en su comunicado, donde hace referencia a su homólogo de Cancillería, Pablo Quirno.