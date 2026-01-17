Política

El Gobierno se concentra en la reforma laboral y relega la baja de impuestos y los cambios en el Código Penal

El proyecto para endurecer penas fue presentado el año pasado y también formó parte del temario de las sesiones extraordinarias de diciembre. Pero el texto aún no llegó a Diputados. Las iniciativas para modificar gravámenes también quedarán para más adelante

Guardar
Patricia Bullrich en el debate
Patricia Bullrich en el debate de la reforma laboral en el Senado

La sesión para darle media sanción al proyecto de modernización laboral en el Senado ya tiene fecha. Los libertarios confían en que el 11 de febrero podrán dar una señal política contundente que ayude a bajar el riesgo país para luego completar el trámite parlamentario en Diputados una semana después. Si bien el Poder Ejecutivo no aún convocó formalmente al segundo tramo de sesiones extraordinarias, las espadas legislativas libertarias reconocen que todos los esfuerzos se concentrarán en aprobar la modernización laboral: las -más de una vez- anunciadas reformas penal y tributarias quedarán para más adelante.

Cuando Milei firmó el llamado a sesiones extraordinarias durante diciembre, incluyó en el temario seis proyectos: el Presupuesto 2026, la ley de Inocencia Fiscal, el Compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria (prohibir el déficit), la reforma laboral, la modificación de la Ley de Glaciares y la reforma del Código Penal.

Antes de que terminara el 2025 La Libertad Avanza logró sancionar los dos primeros y también pudo dictaminar la reforma laboral en el Senado y la regla fiscal en Diputados. Sin embargo, durante el receso sólo hubo contactos con la oposición y con los gobernadores en relación a los cambios en la legislación del trabajo. Y tangencialmente se dejó trascender que la ley de glaciares podría ser moneda de cambio para sumar votos entre las provincias mineras.

Aprobación del Presupuesto 2026 en
Aprobación del Presupuesto 2026 en Diputados

La reforma penal fue anunciada en varias oportunidades durante el año pasado. En conferencia de prensa la por entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich detalló que se endurecerían las penas para los delitos de homicidio, robo, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas. También incluiría la no prescripción del abuso sexual y del homicidio agravado. Bullrich sostuvo que la reforma apuntaría a “dejar atrás la doctrina Zaffaroni” para que la sociedad deje de encontrarse “a la vuelta de la esquina con delincuentes que deberían estar presos”. Significaría el fin de la “puerta giratoria”.

Sin embargo, el texto nunca llegó al Congreso y difícilmente comience a debatirse durante febrero ya que los proyectos para endurecer penas suelen traer aparejados intensos debates. En el Gobierno, al parecer, parecen entender que la reforma laboral por sí sóla generará suficiente ruido político para sumar nuevas batallas.

Javier Milei y Patricia Bullrich
Javier Milei y Patricia Bullrich presentaron el nuevo Código Penal en Ezeiza

En cambio, la reforma tributaria, también anunciada en más de una oportunidad por el Gobierno, se vio afectada por el trámite del Presupuesto 2026. El Gobierno esperaba derogar las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario, para tener mayor margen fiscal. Pero la caída del capítulo XI no estaba en sus planes y dejó en evidencia cierta mala praxis a la hora de contar los votos.

Si bien no está en carpeta una reforma integral del régimen tributario. El proyecto de modernización laboral incluye un capítulo con varios cambios sustanciales. De hecho, sobre ese punto se concentraron las críticas de los gobernadores, que reclaman algún tipo de compensación por la merma en los fondos coparticipables que se reparten entre las provincias.

Entre las propuestas se destacan la reducción de impuestos internos a algunos sectores, una baja de Ganancias para las sociedades, la creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), orientado a promover inversiones productivas de empresas que califiquen como micro, pequeñas o medianas, y la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se conformará con el 3% de las contribuciones patronales, que dejarán de ir al sistema previsional para constituir un fondo individual por empresa destinado a futuras indemnizaciones.

Patricia Bullrich en la previa
Patricia Bullrich en la previa de la reunión de la mesa política del Gobierno

Este viernes se reunió en la Casa Rosada la mesa política del Gobierno de la que participaron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el asesor presidencial, Santiago Caputo; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el secretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

Allí comenzó a delinearse la estrategia parlamentaria pero no hubo consenso respecto a qué tipo y cuántas concesiones deberían otorgarse a las provincias para garantizar su apoyo a la reforma laboral.

Por su parte, la oposición se enfoca en juntar votos para derogar el DNU que reformó la SIDE. El decreto fue enviado este jueves a la comisión bicameral de trámite parlamentario pero como no está constituida, difícilmente pueda comenzar a analizarlo. Pasados diez días hábiles, el 29 de enero, cualquiera de las Cámaras podrá llevarlo al recinto para votar sobre su validez.

En Diputados la oposición no está tan lejos de alcanzar el quórum para abrir una sesión especial en febrero. A los 93 diputados del peronismo se sumarían 22 de Provincias Unidas y 4 de la Izquierda y algunos “líberos” como la cordobesa Natalia De la Sota y el puntano Jorge “Gato” Fernández. Como base son 121, pero tendrán que sumar por lo menos 8 voluntades más.

En tanto, en las filas libertarias confían en que no tendrán problemas en blindar el decreto en el Senado, con eso bastará para que siga vigente.

Temas Relacionados

Reforma laboralModernización laboralReforma tributariaReforma penalCongresoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Las áreas clave a cargo de Luis Caputo que serán determinantes para las negociaciones que enfrenta el Gobierno

Silenciosamente, el ministro de Economía esquiva las internas y coloca perfiles leales que le permiten ejecutar cambios en medio de los diálogos con los gobernadores por las reformas y los pedidos del FMI

Las áreas clave a cargo

Vuelven las tensiones en la CGT: las claves ocultas de la nueva pelea interna por la reforma laboral

La convocatoria de Abel Furlán a una reunión para realizar un paro con movilización en febrero agitó a la dirigencia cegetista, que la semana que viene negociará con el Gobierno algunos cambios en el proyecto

Vuelven las tensiones en la

El Gobierno se esperanza con blindar el DNU de la SIDE en el Senado y cree contar con los votos necesarios

En Casa Rosada le bajan el precio a los reclamos de la oposición y trabajan para posponer el tratamiento a marzo. El rol de Patricia Bullrich

El Gobierno se esperanza con

El Mercosur y la UE sellarán hoy un histórico acuerdo: el impacto, la agenda de Milei y el faltazo de Lula

El documento definitivo, que abarca un cuarto del PIB mundial y más de 750 millones de habitantes, se concretará en Paraguay con la presencia de jefes de Estado y la expectativa de cambios significativos en los flujos económicos bilaterales

El Mercosur y la UE

Javier Milei cantó con el Chaqueño Palavecino en el Festival de Jesús María y agradeció a Córdoba por “ayudarlo a ser presidente”

Tal como había anticipado Infobae, el presidente viajó a Córdoba participar de la edición 60° del evento folklórico. El pedido que le hizo al cantante y un breve discurso

Javier Milei cantó con el
DEPORTES
Todo lo que hay que

Todo lo que hay que saber de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026: sedes, medallas y la gran atracción en la apertura

Otra salida de un juvenil reabre cuestionamientos en torno al representante Guastadisegno

Sebastián Báez cayó en la final del ATP de Auckland y se quedó con las ganas de coronar con un título su gran arranque de año

Andrea Collarini se repuso de un arranque difícil y avanzó a la final del AAT Challenger en Palermo

Independiente venció 2-0 a Montevideo Wanderers en la Serie Río de la Plata y cerró la pretemporada invicto

TELESHOW
Marcelo de Bellis y Marisol

Marcelo de Bellis y Marisol Grasso, vacaciones en familia y relax en Punta del Este

Vanina Escudero se reencuentra con su pasado en Mar del Plata: “Mis hijos no conocían y todo tiene otro sabor”

Morena Miño habla de su maternidad y su vida como influencer: “Quise darle a mi bebé la familia que yo no tuve”

Mariano Mellino será el artista principal de “Juntos x la Patagonia”, un evento solidario en Bariloche para luchar contra los incendios

El emotivo mensaje de Valentina Zenere por la celebración de sus 29 años: “Tengo todo para ser feliz”

INFOBAE AMÉRICA

10 años de Meridiano: ¿hacia

10 años de Meridiano: ¿hacia dónde se dirige la cámara argentina de galerías de arte?

El acuerdo con Mercosur pone en jaque a los productores de carne, soja y miel en España por las importaciones baratas y la reducción en los controles

Sobrevivió a Dachau y al día siguiente, convirtió el horror en dibujos

Al menos 52 presos en Irán fueron ejecutados por el régimen, en simultáneo con las protestas

“En la vida anterior fuimos amantes...”: el autor de “Mis días en la librería Morisaki” vuelve con audacia