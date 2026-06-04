El tren Sarmiento operará con servicio limitado durante el fin de semana por obras: hasta qué estación llegará

Trenes Argentinos realizará una renovación integral de señalamiento entre Merlo y Paso del Rey dentro de la Emergencia Ferroviaria

El tren Sarmiento operará con servicio limitado entre las estaciones de Once y Merlo durante el fin de semana del 6 y 7 de junio, según indicó Trenes Argentinos.

La restricción comenzará a las 10 de la mañana del sábado y se extenderá hasta las 20 horas del domingo, con motivo de trabajos de renovación integral de señalamiento en el tramo comprendido entre Merlo y Paso del Rey, según informaron fuentes de la empresa a Infobae.

PUBLICIDAD

Las tareas forman parte de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional y están a cargo de Trenes Argentinos Infraestructura. La intervención contempla la instalación de nuevos circuitos de vías en ese sector, con el objetivo de mejorar los niveles de seguridad operacional del sistema. Por razones de seguridad, los trenes no podrán circular por el área afectada mientras los trabajos estén en curso.

El tren Sarmiento operará con servicio limitado entre Once y Merlo durante el fin de semana del 6 y 7 de junio por obras de señalamiento (Adrían Escandar)

El lunes 8 de junio el servicio retomará sus frecuencias habituales en todo el ramal. No obstante, desde Trenes Argentinos advirtieron que la obra podría suspenderse ante condiciones climáticas desfavorables, por lo que recomendaron a los pasajeros mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales. La información estará disponible en el sitio web oficial del Gobierno Nacional y en la aplicación oficial de Trenes Argentinos.

PUBLICIDAD

Se desplegaron “patrullas” para controlar el pago del boleto

Fuentes de Trenes Argentinos, la operadora de trenes del área metropolitana, confirmaron a Infobae que la empresa desplegó patrullas de control para reducir la evasión y cobrar multas a los pasajeros que viajen sin validar su tarjeta SUBE.

“El problema de evasión es histórico, por eso la conformación de estas patrullas que controlan. Lo que le importa a la empresa es que la gente pague”, indicaron las fuentes.

PUBLICIDAD

En los trenes, la SUBE debe apoyarse en los molinetes al entrar a la estación de origen y al bajar en la de destino, según el procedimiento difundido por la compañía. Pero este procedimiento no es algo que realicen los usuarios. En varios casos, en el comienzo o en el fin del viaje, la tarjeta no es apoyada en ningún molinete.

En el primer apoyo, el sistema retiene el valor del viaje máximo, correspondiente a la tercera sección, y al apoyar al llegar al destino se valida el cobro del trayecto real. Si el pasajero apoya una sola vez, se le descuenta la tarifa más alta.

PUBLICIDAD

Trenes Argentinos desplegó patrullas de control para reducir la evasión y multar a los pasajeros que viajen sin validar la tarjeta SUBE (EFE/Stringer)

Las patrullas abordan la formación y solicitan la tarjeta a los viajeros para verificar con un dispositivo electrónico si el viaje fue abierto. Si el último movimiento registrado en la SUBE no es compatible con el recorrido que se realiza, se aplica la multa.

La sanción es de $3.500, equivalente a 10 pasajes mínimos. Solo en mayo se aplicaron casi 16.000 multas, según confirmaron a Infobae fuentes de la empresa.

PUBLICIDAD

El pago puede realizarse en efectivo o vía QR desde billeteras virtuales o entidades bancarias, con comprobantes numerados que se rinden a diario.

Según precisaron a Infobae fuentes de la compañía, hay 10 patrullas activas en la línea Roca, con cinco integrantes y un supervisor cada una, para los ramales La Plata, Bosques vía Quilmes, Bosques vía Temperley, Ezeiza, A. Korn y Ezeiza-Cañuelas.

PUBLICIDAD

En la línea San Martín funcionan cinco patrullas en horario aleatorio para el ramal Retiro/Pilar-Cabred, y en la línea Belgrano Sur operan dos patrullas bajo el mismo formato —con la incorporación de otras dos prevista para los próximos días— en los ramales Sáenz-González Catán, Tapiales-Marinos del Crucero General Belgrano y González Catán-Lozano.

La empresa también confirmó a Infobae que el sistema se implementará en las líneas Mitre y Sarmiento en los próximos días, aunque sin fecha precisa: “No está determinado aún cuándo funcionarán. Están conformándolas”.

PUBLICIDAD