Zelensky invitó a Putin a negociar cara a cara el fin de la guerra en Ucrania y recibió el respaldo de Trump (REUTERS/Archivo)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, propuso este jueves mantener una reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para intentar avanzar hacia una solución negociada de la guerra que comenzó con la invasión rusa de 2022.

La iniciativa fue presentada en una carta abierta dirigida al mandatario del Kremlin y recibió un respaldo inmediato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien consideró que un encuentro cara a cara entre ambos líderes podría ayudar a desbloquear el proceso diplomático.

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La propuesta llega en un momento de estancamiento de las conversaciones para poner fin al conflicto y cuando los combates continúan a lo largo de cientos de kilómetros del frente. En su mensaje, Zelensky planteó que las negociaciones deberían partir de la realidad actual sobre el terreno y sugirió organizar una cumbre en un país tercero.

“Propongo fijar una fecha clara para dicha reunión”, escribió el mandatario ucraniano. Según explicó, existen varios países con experiencia en la organización de diálogos internacionales que podrían albergar un encuentro de este tipo.

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Zelensky descartó que la reunión se celebre en Moscú o en Kiev y defendió la necesidad de elegir una sede neutral. También planteó que otros actores internacionales podrían incorporarse al proceso, especialmente aquellos capaces de ofrecer garantías de seguridad para ambas partes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par ucraniano, Volodimir Zelensky, durante un encuentro en la Casa Blanca (EFE/Archivo)

En ese contexto, reclamó la participación de países europeos y de Estados Unidos.

“Puesto que la guerra está teniendo lugar en Europa, y puesto que Ucrania necesita garantías de seguridad, mientras que tú también buscas garantías de seguridad para ti mismo, sería lógico involucrar a quienes realmente pueden servir como garantes”, señaló en la carta.

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El presidente ucraniano sostuvo además que Kiev está dispuesto a suspender las operaciones militares mientras se desarrollen conversaciones serias.

“Ucrania está lista para un alto el fuego total durante las negociaciones”, afirmó.

La propuesta representa uno de los llamados más directos realizados por Zelensky a Putin desde el inicio de la invasión a gran escala. A lo largo de la carta, el mandatario insistió en que todavía existe una oportunidad para cerrar el conflicto por la vía política.

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“No tengas miedo de salir de esta guerra. Eso es lo principal que se requiere de ti ahora”, escribió.

El jefe de Estado ucraniano también defendió la capacidad de resistencia de su país tras más de cuatro años de enfrentamientos. “Ucrania ha preservado su independencia y la preservará pese a todas las predicciones en sentido contrario”, afirmó.

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Trump apoyó la iniciativa y pidió concesiones mutuas

Horas después de difundirse la carta, Donald Trump expresó públicamente su apoyo a la posibilidad de una reunión entre Zelensky y Putin.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conversa con su homólogo ruso, Vladimir Putin, durante una reunión celebrada en Anchorage, Alaska (REUTERS/Archivo)

Durante declaraciones realizadas en la Casa Blanca, el presidente estadounidense sostuvo que Washington ha contribuido a mantener abiertos los canales de diálogo entre las partes y valoró positivamente la posibilidad de un encuentro.

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“Me alegra que quizá estén hablando de reunirse. Creo que tuvimos mucho que ver con eso”, afirmó.

Trump añadió que una cumbre podría facilitar avances que hasta ahora no han sido posibles mediante los contactos diplomáticos habituales.

“Creo que sería fantástico que se reunieran. Deberían hacerlo. Resuélvanlo”, declaró.

El mandatario estadounidense insistió además en que ninguna negociación podrá prosperar sin concesiones recíprocas. “Ambos van a tener que hacer concesiones”, señaló, sin detallar cuáles serían los puntos concretos que deberían aceptar Kiev y Moscú.

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La carta de Zelensky también incluyó críticas a la estrategia rusa y advertencias sobre los costos que el conflicto sigue generando para ambos países. El presidente ucraniano sostuvo que la guerra continúa afectando a la sociedad rusa y cuestionó la posibilidad de prolongar indefinidamente los combates.

A pesar de esas diferencias, el mandatario insistió en que todavía existe margen para una negociación directa entre los dos gobiernos.

El presidente ruso, Vladimir Putin, durante una reunión con representantes de agencias internacionales en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (REUTERS)

Por el momento, el Kremlin no ha emitido una respuesta formal a la propuesta. Sin embargo, la iniciativa vuelve a colocar sobre la mesa la posibilidad de una reunión entre Zelensky y Putin, un encuentro que, de concretarse, representaría uno de los contactos políticos más importantes desde el inicio de la guerra y podría marcar el rumbo de futuras negociaciones para intentar poner fin al conflicto.

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(Con información de Europa Press y AFP)