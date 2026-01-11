Con poco margen fiscal, frenan la reforma tributaria: qué le anticipó el Gobierno a los empresarios para 2026

El presidente Javier Milei dijo en varias oportunidades que en 2026 habrá baja de impuestos, pero el escaso margen fiscal condicionará esa promesa

Si el sector empresario esperaba para este 2026 que acaba de arrancar una fuerte baja de impuestos, eso no será posible. El presidente Javier Milei dijo en reiteradas oportunidades que en la medida en que el superávit fiscal se lo permita, avanzaría en reducción de gravámenes; lo mismo planteó el ministro de Economía, Luis Caputo, otras tantas veces. Y así se hizo con impuesto PAIS, algunas retenciones al agro y aranceles a la importación, por ejemplo, pero avanzar en una reforma tributaria más agresiva, como se preveía, quedó descartada para este año.

Fuentes del equipo económico comunicaron a referentes del sector empresario, en reuniones previas al cierre de 2025, que deben afrontar otro ejercicio con una elevada carga fiscal, tanto a nivel nacional como provincial y municipal.

No fue casual, de hecho, que el Gobierno incluyera en el proyecto de reforma laboral un capítulo especialmente dedicado a lo impositivo, con algunas reducciones. Según las fuentes, “es todo lo que habrá por el momento debido al escaso margen fiscal”.

No fue casual que el Gobierno incluyera en el proyecto de reforma laboral un capítulo especialmente dedicado a lo impositivo, con algunas reducciones

Entre los cambios propuestos figuran:

reducción de impuestos internos a algunos sectores,

baja de Ganancias para las sociedades ,

la creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) , orientado a promover inversiones productivas de empresas que califiquen como micro, pequeñas o medianas, y

el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se conformará con el 3% de las contribuciones patronales, que dejarán de ir al sistema previsional para constituir un fondo individual por empresa destinado a futuras indemnizaciones.

En el dictamen de mayoría de este proyecto de reforma, los senadores agregaron un artículo que condiciona el avance de estas rebajas a la decisión de Caputo, que dispondrá su vigencia en función de las posibilidades fiscales, tal como anticipó Infobae este viernes.

Pese a esta limitación, los empresarios mantienen un diálogo permanente con legisladores de todos los bloques y la información que reciben es que “será difícil que salgan las rebajas impositivas y que están apuntando a que se apruebe el FAL y un esquema de incentivos al blanqueo de trabajadores”, también incluido en el proyecto de reforma.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, mantienen buen diálogo

De prosperar, las únicas rebajas de impuestos que el Gobierno contemplaba para este año serían las incluidas en la iniciativa laboral. En caso de que el margen fiscal se amplíe, podrían evaluarse medidas sectoriales, según transmitieron funcionarios a representantes de la UIA.

En la central fabril, presidida por Martín Rappallini trabajan en un proyecto para que las cargas patronales se tomen a cuenta de IVA, y planean presentar el estudio de costo fiscal al ministro Caputo en la próxima reunión, prevista para comienzos de febrero, según dijeron a Infobae fuentes de la entidad.

En la UIA trabajan en un proyecto para que las cargas patronales se tomen a cuenta de IVA, y planean presentar el estudio de costo fiscal al ministro Caputo en la próxima reunión

Mientras tanto, los industriales monitorean la marcha de la actividad, que volvió a caer en noviembre, y los elevados costos que dificultan la competitividad frente a las importaciones. “Cuando arranque el año, vamos a volver a la carga con la necesidad de que se bajen impuestos o que, si no se puede, que frenen el aumento de las importaciones”, dijo un dirigente de la UIA.

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, remarcó que desde la institución reclamaron durante años una baja de la presión tributaria, que había alcanzado niveles excesivos, y que durante la gestión del presidente Milei se observó una reducción progresiva de la carga impositiva a nivel nacional, con eliminación o disminución de algunos tributos. No obstante, planteó que “este camino necesita profundizarse pero sin comprometer el equilibrio presupuestario”.

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, remarcó que desde la institución reclamaron durante años una baja de la presión tributaria

Grinman también enfatizó que el escenario subnacional presenta riesgos. Provincias y municipios aplicaron aumentos de impuestos y tasas, que pueden contrarrestar los esfuerzos fiscales de la Nación. Desde la CAC, insistieron en la necesidad de coordinar políticas fiscales y fomentar la adhesión al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, para que los usuarios finales comprendan mejor la carga tributaria al adquirir bienes y servicios.

Para sectores como el agro, la recuperación de la competitividad pasa por ajustar los costos internos y la presión impositiva.

Desde la CAC, insistieron en la necesidad de coordinar políticas fiscales y fomentar la adhesión al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), dijo: “Una de las formas en que la producción y los productores pueden recuperar competitividad es justamente haciendo lo que tenemos que hacer cada uno de los jugadores. Nosotros produciendo, siendo eficientes, y los gobiernos, ya sean nacionales, provinciales o intendentes, bajando impuestos”.

Pino agregó que seguirá impulsando la eliminación de los derechos de exportación, considerado uno de los impuestos más distorsivos para la producción, y destacó que la infraestructura será un eje central para mejorar la productividad y la competitividad del país.

El presidente de la SRA, Nicolás Pino, dijo que seguirá impulsando la eliminación de los derechos de exportación, considerado uno de los impuestos más distorsivos para la producción (Foto: Claudia García Freites)

Desde la construcción, la mirada sobre la reforma laboral y tributaria también refleja cautela. Gustavo Weiss, presidente de la Cámara de la Construcción (Camarco), afirmó: “Aunque la reforma laboral probablemente tendrá algún avance, para que repercuta en el empleo tiene que haber crecimiento económico. Una reforma laboral importante ayuda, pero sin crecimiento económico no va a haber más empleo”.

Sobre la reforma impositiva, Weiss sostuvo: “Es difícil que el Gobierno siga bajando impuestos porque conspira contra el superávit fiscal y el grueso de la reforma tributaria pasa por las provincias, que deben ajustarse, y no lo veo fácil”.

Es difícil que el Gobierno siga bajando impuestos porque conspira contra el superávit fiscal y el grueso de la reforma tributaria pasa por las provincias, que deben ajustarse (Weiss)

Según Weiss, se espera una reforma laboral “relativamente light” y una reforma tributaria limitada en el corto plazo.

La mirada de los tributaristas

Andrés Edelstein dijo a Infobae: “El Ejecutivo mantiene la facultad de reducir impuestos nacionales distorsivos, siempre que las cuentas fiscales lo permitan. Entre las retenciones y el impuesto a los créditos y débitos bancarios, suman poco más de 2,5% del PBI, cuando el resultado primario proyectado en el Presupuesto 2026 es de 1,5% del producto”.

Entre las medidas recientes, Edelstein destacó la reducción de retenciones y la eliminación del impuesto PAIS en ciertos casos. Subrayó que los impuestos provinciales y municipales representan un desafío mayor, ya que las alícuotas elevadas y la creación de nuevos tributos complican el panorama. “Sin un acuerdo amplio que coordine políticas a nivel nacional y subnacional, el escenario será complejo”, enfatizó el tributarista.

Nadin Argañaraz, del Iaraf, aportó datos sobre el escaso margen fiscal. Explicó que financiar leyes como el Financiamiento Universitario y la Emergencia a la Discapacidad, que representan medio punto del PBI, reduce significativamente la posibilidad de implementar reducciones tributarias adicionales. “En estas condiciones, el margen fiscal es demasiado bajo para aumentar gastos o bajar impuestos de manera significativa”, resaltó.