Sociedad

La ANMAT inhabilitó a otros cinco laboratorios por presentar irregularidades en la producción

Previo a esto, el organismo había ordenado dar de baja la autorización de otras diez empresas que presentaban inactividad y carencias en la conducción técnica

Guardar
La ANMAT comunicó las bajas
La ANMAT comunicó las bajas esta madrugada, por medio del Boletín Oficial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como resultado de los controles de seguridad impartidos por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), esta madrugada se oficializó la baja de la habilitación de otros cinco laboratorios, que presentaban varias irregularidades en la calidad de su producción.

Las empresas afectadas por la decisión fueron Laboratorios Weltrap S. A., Laboratorio Incaico S. A., Carter Pack S. R. L., Pacemaker S. R. L., y LADECE S. A. Las medidas se hicieron efectivas, mediante la publicación en el Boletín Oficial de las disposiciones 8702/2025, 8706/2025, 8707/2025, 8708/2025, y 22/2026.

En el caso de las primeras cuatro, las autoridades explicaron que la decisión fue propuesta para la revocación de su habilitación sanitaria por el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), tras detectarse que ninguna de ellas contaban con un director técnico habilitado, requisito indispensable para garantizar la liberación segura y conforme a las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) de los productos destinados a la medicina humana.

En la calificación realizada por la Dirección de Fiscalización y Gestión de Riesgo, la ausencia de un responsable técnico se consideró una deficiencia crítica, ya que compromete la seguridad, calidad y eficacia de los medicamentos producidos o fraccionados en el establecimiento.

Los cinco laboratorios quedaron inhabilitados
Los cinco laboratorios quedaron inhabilitados por carencias en la calidad de producción y falta de información sobre sus contenidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

De esta manera, recordaron que las normativas vigentes establecen que toda actividad relacionada con drogas, productos químicos y medicamentos en jurisdicción nacional o destinada al comercio interprovincial, requiere autorización y control de la autoridad sanitaria.

De la misma manera, dictaminaron que estos procesos deben llevarse a cabo en establecimientos que se encuentren habilitados. Asimismo, enfatizaron en que es necesario que funcionen bajo la supervisión de un profesional universitario con título habilitante, como farmacéutico o químico.

No obstante, en el caso de Ladece S. A. la inhabilitación se debió al potencial riesgo mortal o de consecuencias graves para la salud, que pudiera haber causado en las personas que utilizaran estos productos. Por este motivo, la INAME calificó la situación de como “crítica”.

Tras conocerse los resultados de la investigación que se realizó sobre la firma, se concluyó que habían elaborado, liberado y comercializado, sin autorización ni reinscripción, productos como alcohol isopropílico, esencia de eucaliptus, borato de sodio, cloruro de magnesio, ácido bórico, pasta lasar, alcohol boricado al 5% y pomada estearato de amonio.

Incluso, apuntaron que la empresa mantuvo un sistema inadecuado de gestión de retiros y realizó acciones de recupero, sin notificar ni validar el procedimiento ante la ANMAT. Esto fue considerado como una transgresión de la Disposición ANMAT Nº 1402/2008, que exige comunicación inmediata y documentación respaldatoria para toda corrección o retiro del mercado.

La causa en contra de Ladece se inicipo, luego de que el Departamento de Inspección de Farmacia de la 2da Circunscripción del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe detectara inicialmente las irregularidades mediante un correo electrónico que incluía el acta de inspección y alertó a la Dirección Provincial Red de Medicamentos, Insumos y Tecnología Sanitaria.

En ese mensaje, los listados presentados identificaban lotes no autorizados y series sin registro adecuado, un incumplimiento directo de las disposiciones ANMAT N° 8417/2016 sobre regulación de productos de farmacopea, y ANMAT Nº 13054/2017 en lo relativo a buenas prácticas de fabricación y la mencionada normativa sobre retiros del mercado.

Entre las observaciones más graves figura la ausencia de registros de producción, elaboración y comercialización para los lotes de alcohol isopropílico y esencia de eucaliptus. Según el acta de inspección, “no se encontraron registros respecto a la producción, elaboración y comercialización” de dichos productos. Tampoco existía autorización vigente para el cloruro de magnesio y el ácido bórico.

A su vez, denunciaron que los productos pasta lasar y pomada de estearato de amonio fueron fabricados en áreas no habilitadas, ya que Ladece S.A. carece de autorización para el rubro “elaboración de productos en la forma farmacéutica semisólidos”.

El propio descargo presentado por la empresa ante el Ministerio de Salud santafesino admitió que el recall fue voluntario, preventivo y documentado, aunque se ejecutó sin informar a la ANMAT. Esto infringió la Disposición ANMAT Nº 1402/2008, que estableció en su artículo 2º que “la empresa debe comunicar inmediatamente (por teléfono, fax u otros medios) al INAME apenas haya decidido realizar el retiro o corrección del mercado”.

Por este motivo, el INAME recomendó “prohibir el uso, comercialización y distribución de dichos productos” y “ordenar a Ladece S.A. el recupero del mercado, debiendo presentar ante el Departamento de Vigilancia Post Comercialización y Acciones Reguladoras del Instituto Nacional de Medicamentos la documentación respaldatoria de dicha diligencia”.

Temas Relacionados

ANMATLaboratoriosMedicamentosÚltimas noticias

Últimas Noticias

La pareja de artistas que perdió cinco casas y cuatro hectáreas de bosque nativo en los incendios de Epuyén: “No nos quedó nada”

Rocío y Mariano vivían en una chacra junto a sus dos hijos y otras familias. El avance del fuego los obligó a evacuar y destruyó las viviendas y el lugar donde trabajaban. “Las casas que construimos con nuestras manos quedaron aplastadas por los escombros”, cuentan

La pareja de artistas que

Un fuerte temporal de viento y lluvia azotó a Puerto Madryn con ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora

Las condiciones obligaron a los turistas a abandonar las playas. La visibilidad se vio afectada por la gran cantidad de arena que volaba

Un fuerte temporal de viento

Encontraron el celular de la mujer asesinada en Comodoro Rivadavia: cómo sigue la causa

Su hermana salió a buscarla luego de que perdiera contacto con ella. La hallaron sin vida en un barranco durante la madrugada del miércoles. Hasta el momento, no hay detenidos

Encontraron el celular de la

Balearon a un repartidor en Rosario para robarle la moto mientras trabajaba

La víctima fue auxiliada por personal médico del SIES tras recibir un disparo en una pierna, mientras los autores del hecho escaparon llevándose el vehículo

Balearon a un repartidor en

Buscan a una adolescente que desapareció en Córdoba: la última imagen de ella fue captada a 100 km de su casa

Se trata de Constanza Alexia Baravalle Vidal. Su familia dejó de tener contacto con ella en la medianoche del domingo cuando salió de su domicilio

Buscan a una adolescente que
DEPORTES
Fue segundo en el Rally

Fue segundo en el Rally Dakar 1985 y volvió a correr: la increíble historia del “Toro”, un camión de dos motores que les ganó a los autos

Hace 40 años se iniciaba el verdadero camino a México ‘86: el increíble operativo Tilcara de Bilardo y la predicción de Maradona

La feroz reacción de Enzo Fernández tras la derrota del Chelsea ante Arsenal: tomó del cuello a un rival y tuvieron que separarlo

San Lorenzo cayó frente a Cúcuta en su primer amistoso del año

“Ridículo histórico” y “vergüenza”: las repercusiones de la eliminación del Real Madrid de la Copa del Rey, con dardos a Mastantuono

TELESHOW
Sol, mar y conexión real:

Sol, mar y conexión real: la tarde romántica de El Tucu López y Noe Antúnez en Punta del Este

Gloria Carrá desafía tabúes con Sex en Mar del Plata: “Hay que sacarle el acartonamiento a la sexualidad”

Quiénes son los populares artistas que se ofrecieron a cantar en el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

La jugada propuesta de Evelyn Botto a Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Terminemos con esta tensión sexual”

Habló Martín Migueles tras las graves acusaciones de la madre de su hijo: “No soy un papá abandónico”

INFOBAE AMÉRICA

El secretario del Tesoro de

El secretario del Tesoro de EEUU afirmó que los líderes del régimen iraní están sacando dinero del país: “Las ratas huyen del barco”

Carta a Javier Bardem

Trump responsabilizó a Zelensky de ser el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la invasión rusa en Ucrania

Zelensky declaró el estado de emergencia en el sector energético tras los ataques rusos en la infraestructura clave de Ucrania

Lévi-Strauss en Brasil: los “años decisivos” del hombre que revolucionó la antropología