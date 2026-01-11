Círculo rojo: disputas regionales, negociaciones por la reforma laboral y apuntes de verano

Los presidentes Gustavo Petro y Lula da Silva

Con medio gabinete de vacaciones, y mientras empieza a negociarse otra vez el proyecto de reforma laboral, el Gobierno recibió ayer una noticia desde Venezuela, originada en Itamaraty, como consecuencia inmediata del apoyo libertario a la salida forzada de Nicolás Maduro, el ex jerarca del régimen bolivariano que Javier Milei utilizó para volver a ligar a Lula da Silva con la operación impulsada por Donald Trump: furioso por las diatribas de su colega argentino, el jefe de Estado brasilero definió que su país dejará de representar a la Argentina en Caracas, tras asumir ese compromiso a mediados del 2024.

La definición de Lula exhibe el quiebre cada vez más nítido entre la Casa Rosada y el Palacio del Planalto, y la polarización extrema a nivel regional; también exhibe la decisión irrestricta de Milei de reconfigurar un espacio conservador que podría plasmarse en una reunión de los países alineados con la doctrina Trump en la Argentina para el primer semestre, un encuentro que todavía no maduró pero que el Presidente quiere ofrendarle a su colega norteamericano como retribución por socorrer al Gobierno en medio de la crisis del programa económico que estuvo a punto de naufragar en el tercer trimestre del año pasado. Ese nuevo coro de naciones, al que se plegaron en los últimos meses meses Bolivia y Chile con los triunfos de Rodrigo Paz y de José Antonio Kast, amaga con sumar este 2026 a Colombia, que definirá en mayo al sucesor de Gustavo Petro, otro enemigo manifiesto escogido por Milei.

Petro llegó a la presidencia de su país asesorado a tiempo completo por Antoni Gutiérrez-Rubí, el consultor catalán que dejó de trabajar -al menos por ahora- en la Argentina tras la derrota del PRO en las elecciones locales de la capital de mayo pasado, agraviado por La Libertad Avanza en una despiadada campaña de prensa. Hay serias chances de que Petro le traspase el poder a un dirigente de la derecha. Una de las figuras de esa disputa es Abelardo de la Espriella, un abogado outsider con contactos diversos en la región, con apoyo de sectores militares del país y relaciones con el chavismo venezolano por sus intereses empresariales. De la Espriella tuvo un crecimiento relevante en las encuestas, y viene de llenar el Movistar Arena de Bogotá. Fuentes diplomáticas aseguran de todos modos que la administración Trump se inclina por perfiles más clásicos: en Honduras, por ejemplo, a través del Partido Nacionalista. Ayer, el Gobierno republicano advirtió sobre “severas consecuencias” por los intentos por revertir la elección presidencial que consagró a Nasry Asfura, de ese partido, apuntalado por Trump. En Colombia, el uribismo, cercano históricamente al republicanismo norteamericano, acaba de nominar a la senadora Paloma Valencia, de Cambio Democrático, el espacio fundado por el expresidente Álvaro Uribe.

Las divergencias regionales, expuestas además por la falta de un pronunciamiento conjunto reciente en el marco de la CELAC -cuya presidencia está temporalmente a cargo de Colombia- sobre el operativo de Trump en Venezuela que terminó con Maduro enjuiciado en los tribunales de Manhattan, tendrán el próximo sábado un paréntesis cuando los socios el Mercosur se reúna en Paraguay para celebrar el histórico acuerdo aprobado por la Unión Europea, que da nacimiento a la mayor área comercial del planeta y que prevé aumentar las exportaciones desde uno a otro continente.

Donald Trump y Javier Milei

El avance fue celebrado este fin de semana por el Gobierno, que enfrenta en el plano doméstico semanas cruciales para las negociaciones en torno a la reforma laboral, un proyecto que la Casa Rosada quiere tener aprobado antes de que culmine el verano. En las últimas horas se volvieron a dinamizar las conversaciones. A mediados de semana, Diego Santilli viajó a Chubut para hablar de la iniciativa con Ignacio Torres, aunque la visita estuvo atravesada por los incendios forestales en esa provincia. El ministro del Interior planea recorrer esta semana Chaco y Mendoza, donde gobiernan dos aliados, un revival de la gira reciente que protagonizó por el interior antes de la aprobación del Presupuesto de diciembre.

Envalentonado por ese triunfo, el sector más halcón de La Libertad Avanza, liderado por su propio presidente, intentó obtener media sanción de la reforma laboral en el Senado antes de que termine el 2025, pero por sugerencia de algunos aliados el Gobierno tuvo que patear la discusión para el mes próximo. Hay quienes adjudican puertas adentro esa movida a Santiago Caputo, supuestamente marginado de la operación política aunque no de la gestión -en la que conserva un inmenso poder-, por las relaciones del consultor con sectores del sindicalismo y de la propia Cámara alta, en la que ahora pisa fuerte Patricia Bullrich.

Manuel Adorni y Diego Santilli

Más allá de la autoría intelectual de esa dilación, puertas adentro del Gobierno aseguran que Milei no quiere negociar “ni una coma” del proyecto. Es lo que advierten en la CGT, que exploraron en estas semanas canales formales e informales de diálogo con el Ejecutivo, aún con escasísimas promesas. Por ese motivo, en simultáneo a la gira de Santilli entre los gobernadores, una comitiva de la central obrera también prevé desembarcar en varias provincias, en su mayoría de corte peronista, para intentar presionar por cambios en un proyecto cuya aprobación se da por descontado en todos los sectores: solo resta saber si Milei acepta introducir alguna modificación.

En ese contexto, fuentes del peronismo propician un proyecto propio de reforma. “Tenemos que proponer algo, no solo oponernos”, señaló un dirigente que conoce ese trabajo. La encargada de unificar las diferentes iniciativas es Kelly Olmos, la ex ministra de Trabajo, que este fin de semana trabajaba en la centralización y redacción de una propuesta que en los próximos días deberá ser consensuada con la CGT. Hay sectores que plantean una hoja de ruta similar cuando aparezca sobre la mesa la discusión impositiva.

Liderazgos en crisis. Los esfuerzos de la CGT por modificar la reforma laboral se enmarcan dentro de la crisis de liderazgos en el peronismo, que todavía no encontró una alternativa superadora al kirchnerismo, frente a un Gobierno que, a priori, no encuentra una oposición sostenible. “Milei es como un tren bala, es muy difícil hoy pararse enfrente, te lleva puesto”, suele explicar un dirigente de la oposición que está corrido hace meses del centro de la escena.

Kally Olmos y Héctor Daer (@MinTrabajoAR)

Ese lugar es el que pretende ocupar Axel Kicillof, que sigue enfrascado en una disputa irreconciliable con Cristina Kirchner y su hijo Máximo. “Tiempos de algunas ingratitudes y olvidos convenientes...”, escribió la expresidenta el viernes en su cuenta de X al recordar a un militante cordobés que falleció frente a su departamento de San José 1111 por un accidente automovilístico. ¿Fue un mensaje dirigido al gobernador bonaerense? ¿O no solo a él?

Las visitas a su departamento no se discontinuaron desde que fue condenada, pero la expresidenta es consciente de que su voz, y su liderazgo, son cada vez más desafiados. Cuenta con la ventaja de que ningún dirigente pudo por ahora encabezar una renovación moderna y seductora. Ni siquiera Kicillof, más allá del éxito parcial del desdoblamiento de la elección provincial. “La derrota de octubre también fue un mensaje para Axel”, sentenció un analista del peronismo.

Jorge Macri y Belén Ludueña

Cristina Kirchner arrastra, sin embargo, la inflexibilidad de un sistema, como el judicial, que se mostró implacable incluso durante su internación en el sanatorio Otamendi, al que ingresó por un cuadro fuerte de apendicitis por el que fue intervenida quirúrgicamente. Cuando fue internada, se le autorizó que le quitaran la tobillera electrónica para someterla a estudios y luego durante la operación. A los pocos días, todavía internada, le volvieron a colocar la tobillera. Fuentes judiciales incluso deslizan que el propio Jorge Gorini, el juez a cargo de la ejecución de la pena de la expresidenta, se habría acercado al Otamendi para verificar las condiciones de internación. Por esa delicadeza, en fuentes judiciales corrió como una humorada en estos días el apodo de “enfermero” para el magistrado.

Más allá de la ocurrencia, el derrotero judicial de CFK, una señal evidente de la crisis de su liderazgo, volvió a ser refrescado estas semanas por los coletazos de las denuncias vinculadas a la AFA que sacaron de la zona de confort a Claudio Tapia, “Chiqui”, el jefe de la asociación del fútbol local que se jactaba hasta hace escasos meses de sus contactos a nivel global y la red de influencias locales.

También en franca crisis por la información revelada por la prensa, un alto dirigente del peronismo le recordó hace poco a Tapia revisar el caso de Cristina Kirchner y sus consecuencias. El jefe de la AFA cuenta, de todos modos, con una ventaja: desde que se destapó el escándalo vinculado con los negocios del fútbol, se ocupó él mismo de aceitar las relaciones con la Justicia. La ventaja es doble: hace años que el fútbol en la Argentina es un imán para jueces y operadores judiciales, que se vincularon de manera directa con Tapia o con dirigentes cercanos a él.

Claudio "Chiqui" Tapia y Javier Faroni

Apuntes de verano. El escándalo de la AFA se transformó este verano en una de las comidillas principales de la temporada, repartida en el seno del círculo rojo entre la Patagonia, Punta del Este y Pinamar.

En Villa La Angostura, por caso, descansa parte del gabinete. En particular, en Cumelén, el selecto barrio privado que aglutina a empresarios y funcionarios: hasta esta semana todavía descansaban en ese lugar el ministro Luis Caputo, “Toto”, y la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, que tiempo atrás fue anfitriona del consultor Caputo. También se lo vio estos días a Juan Pazo, el ex titular de ARCA, y a la familia Neuss, muy cercanos a los hermanos Santiago y Francisco Caputo. Marcos Galperín, que compró una propiedad el verano pasado, aún no había llegado al barrio. Sí Mauricio Macri, que aterrizó en la Patagonia desde la Navidad. Sentado solo en una mesa, el expresidente vio la premiación de un torneo de pádel del barrio en el que ganó un trofeo su hija Antonia. Macri no atraviesa el mejor momento de su relación con Nicolás Caputo, “Nicky”, otro veraneante habitual de ese country que descansaba allá por estos días y que, a diferencia de otros años, no fue visto cerca del jefe del PRO. Algunas rencillas sin saldar entre dos que supieron ser íntimos amigos y socios.

Fuentes del PRO aseguran que parte de esa disputa tendría que ver con la administración de la ciudad de Buenos Aires, en manos de Jorge Macri. Por su parte, el jefe de Gobierno sigue en un tira y afloje con la administración libertaria por la deuda por coparticipación que la capital reclama al Gobierno de Milei sin éxito. Hacia fin de año parecía que podía haber un entendimiento, pero las negociaciones se dilataron. Ahora surgió la posible cesión de hectáreas en el barrio porteño de Mataderos como parte de pago. Las conversaciones son lideradas, por parte de Nación, por el ministro de Economía. El jefe de Gobierno mantiene, en paralelo, una relación fluida con Santilli. No así con Manuel Adorni, el jefe de Gabinete. Peor aún con la incorporación a esa área de Ignacio Devitt, formado en la Juventud del PRO, y con un paso por la actividad corporativa empresaria que años atrás, en Vicente López, tuvo un episodio con Macri, cuando éste era intendente de ese municipio, que nadie quiere recordar.

Buena parte del círculo rojo se dio cita en este comienzo de año en Punta del Este, donde confluyeron empresarios, funcionarios judiciales y dirigentes políticos que compartieron por ejemplo el pasado lunes la fiesta electrónica que suele ofrecer Orlando Terranova, “Orly”, entusiasmado por llevar a la Fórmula 1 a la ciudad de Buenos Aires en los próximos años. Hay quienes juran haber visto en Punta del Este a Javier Faroni, denunciado por su relación con los negocios de la AFA.

Mauricio Macri y el dirigente Juan Martin

En Pinamar, la temporada de verano empezó en este 2026 con un perfil mucho más bajo que años atrás, aunque esa ciudad balnearia aún seduce a parte del círculo rojo político y atrae a una serie de inversiones inmobiliarias que coparon el norte de la localidad, cerca del sector denominado “La Frontera”, lindante con el barrio cerrado La Herradura, un imán para la política.

Proliferan inversiones, desde el empresario Daniel Mautone, vinculado a la industria del juego, hasta Victorio Américo Gualtieri, un empresario que tuvo su expansión durante el duhaldismo. Gualtieri se quedó con su empresa Sabavisa con la construcción de la planta de tratamiento de efluentes cloacales de la ciudad balnearia, con un desembolso por parte de Nación cercano a los $20.000 millones. En Pinamar también descansaban por estos días desde Sergio Massa hasta Cristian Ritondo: el jefe del bloque del PRO en Diputados también tiene inversiones inmobiliarias y gastronómicas con su empresa familiar. Parte del círculo rojo político y judicial tiene previsto confluir este domingo en un festejo de cumpleaños en Casa Mar, el parador de moda en Pinamar.