Rumbo al 2027, Javier Milei planea visitar dos provincias por mes para fortalecer la construcción partidaria

El presidente Javier Milei encabeza una caravana por Mar del Plata

Con la idea de potenciar el sello de La Libertad Avanza (LLA) en el interior del país rumbo al 2027, desde la dirección del espacio a cargo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, trabajan en el diseño de un cronograma de actividades que incluirá bajadas al territorio del presidente Javier Milei. Para eso, se resolvió concretar la vieja idea que anticipó el propio mandatario y que consta en visitar dos provincias por mes, según reveló a Infobae un dirigente libertario.

En los últimos días, el propio libertario reveló a través de su cuenta de X, a raíz de la consulta de un usuario, que en enero volvería a la provincia de Córdoba y desembarcaría también en Buenos Aires. Si bien la hoja de ruta está en plena definición, hay chances de durante el mes de febrero concrete la visita a La Rioja, pendiente desde diciembre, y se muestre en provincias a las que todavía no viajó como Jujuy.

De esta forma, el próximo jueves 16 de enero, el Presidente inaugurará el año con en la ciudad de Jesús María, en el norte de Córdoba, donde dará asistencia al festival de folklore que lleva el mismo nombre. Hasta el momento no hay ningún acto partidario previsto, pero no se descarta que la organización local, a cargo del diputado Gabriel Bornoroni, incluya actividades a la agenda.

Algo similar espera hacer a fin de mes, tras participar del Foro Económico de Davos programado del 19 al 23 de enero en Suiza, en la ciudad costera de Mar del Plata. Allí, está previsto que el libertario encabece una recorrida por la zona céntrica de la ciudad escoltado por Karina Milei y los diputados Sebastián Pareja y Alejandro Carrancio. “La idea es fortalecer los armados en los lugares claves, pero también agradecerle a la gente el respaldo”, planteó un dirigente del espacio a este medio.

El presidente Javier Milei en la provincia de Córdoba junto al diputado Gonzalo Roca y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei

Lo cierto es que los destinos no son azarosos, son territorios en los que gobiernan dos opositores como Martín Llaryora (Córdoba), de compleja relación con la Casa Rosada, y Axel Kicillof (Buenos Aires), de los más críticos y el elegido por los libertarios para polarizar. En las filas libertarias se mueven pensando en las elecciones del 2027: no solo en las presidenciales sino también en las provinciales.

La menor de los Milei fue la primera en lanza la campaña por la reelección del mandatario rumbo al 2027. Lo hizo escoltada por el vicepresidente del espacio, Martín Menem, durante un acto en Corrientes en el marco del Tour de la Gratitud que surgió a modo de agradecimiento al electorado que acompañó al Gobierno en las elecciones del octubre de 2026. “Iremos provincia por provincia para agradecer y el Presidente también viajará en distintas ocasiones porque desde ahora trabajamos para la reelección en 2027”, anticipó a principios de noviembre.

La repentina búsqueda por la reelección generó ruido interno por la anticipación del anuncio. “Venimos de ganar una elección, no sé si fue la mejor idea volver a pedirle a la gente otra vez el voto ahora”, planteó un dirigente ante este medio. Sin embargo, desde el karinismo aseguran que el timing estuvo pensado y que redoblarán los esfuerzos para ampliar la influencia territorial camino al 2027.

Para la tarea, se apoya en los armadores Eduardo “Lule” Menem y Sebastián Pareja que tienen planes de reunir a la mesa nacional del espacio y organizar un Congreso que nuclee a la militancia de todo el país para coordinar las agendas de cada instancia regional.

La titular de La Libertad Avanza, Karina Milei, junto al vicepresidente del espacio, Martín Menem

Por los pasillos de Balcarce 50 aseguran que el mandatario “disfruta” del contacto con la gente y destacan que estila a saludar a las multitudes durante los actos o actividades que protagoniza. Con esa ventaja es que en La Libertad Avanza apuestan a multiplicar su presencia en el interior, algo que no ocurrió durante el primer tramo de la gestión.

Se trata además de una de las voluntades del mandatario que hasta pensó en replicar las reuniones de equipo en las distintas provincias. “Me parece que le hace bien a la gente que visite el territorio”, supo admitir en octubre de 2025 cuando hizo pública la idea de viajar a dos provincias por mes, algo que finalmente debió posponerse, pero que -prometen- se cumplirá este 2026.