Tras la caída de Maduro, el Gobierno seguirá manteniendo al Cartel de los Soles como organización terrorista

Javier Milei junto a Donald Trump (REUTERS)

Tres funcionarios de diferentes estamentos del Gobierno afirmaron a Infobae que por ahora no está en evaluación una medida para alterar el estatus del Cartel de los Soles, a quien la Casa Rosada coloca al exdictador Nicolás Maduro como su principal líder, dentro del de Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

Esta aclaración se hizo luego de que esta mañana se replicara en diversos portales y redes sociales un artículo de The New York Times publicado este martes y que se titula El Departamento de Justicia retira la afirmación de que el “Cártel de los Soles” de Venezuela es un grupo real.

La nota se sustenta en la acusación formal de la fiscalía estadounidense que acusó a Maduro de participar en una conspiración para el narcotráfico, pero mermando las afirmaciones acerca del funcionamiento del Cártel de los Soles.

El Departamento de Estado que preside Marco Rubio la había catalogado como una organización terrorista a mediados del año pasado y tuvo el acompañamiento formal de países como Argentina, Ecuador, Paraguay y República Dominicana.

Este fue el titular emitido por el New York Times, que dice: "Departamento de Justicia retira la afirmación de que el ‘Cartel de los Soles’ de Venezuela sea un grupo real"

El sábado por la mañana, la Fiscal General de los Estados Unidos, Pam Bondi, comunicó la acusación formal de Washington sobre la figura de Maduro, su esposa Cilia Flores y otras cuatro personas más. Allí se refiere a un “sistema de clientelismo” y una “cultura de corrupción” impulsada por el dinero del narcotráfico.

La antigua acusación realizada por la administración estadounidense alude unas 32 veces al Cártel de los Soles y describe a Maduro como su líder. Pero la nueva lo menciona dos veces y afirma que, al igual que su predecesor, Hugo Chávez, participó, perpetuó y protegió este sistema de clientelismo.

Un funcionario del Gobierno interpretó ante Infobae que esto no implica que el Cartel de los Soles no figure como organismo terrorista para los Estados Unidos. Marca que, en todo caso, “es un cambio en la estrategia judicial de Washington” en línea con sus objetivos para negociar la transición política y las condiciones políticas por estas semanas venideras.

Una de las pocas figuras del ecosistema libertario en referirse al tema fue el jefe de bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense, Agustín Romo. “Esto es 100% falso. Estados Unidos le está ofreciendo a Maduro que entregue a todos los miembros del Cartel de los Soles a cambio de salvarse él”, publicó este martes por la tarde en sus redes sociales, luego de que el artículo del Times fuera ampliamente difundido por diferentes sectores.

“En los registros de EEUU siguen siendo considerados organizaciones terroristas extrajeras”, aseguraron a este medio importantes fuentes oficiales vinculadas al ámbito de la Seguridad Nacional. “El Cartel de los Soles sigue activo tanto en las dos listas de referencia: la Foreing Terrorist Organizations (FTO) y la Specially Designated Global Terrorist (SDGT)”, indicó una fuente inobjetable.

El secretario de Estado, Marco Rubio (AP Foto)

Ante cualquier cuestión, en Casa Rosada vuelven a mencionar que no se moverán “un centímetro de la estrategia general de Trump”. Es por eso que, tal y como informó en exclusiva Infobae, la alianza estratégica llegó al punto de no convalidar nombres para la transición política en Venezuela (incluyendo a figuras como Edmundo González Urrutia y María Corina Machado) sin tener la venia de Washington, todo esto con el objetivo de no entorpecer las negociaciones políticas que Trump tiene con el régimen.

La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York acusó a Maduro y otros líderes del régimen de cuatro cargos:

conspiración de narcoterrorismo,

conspiración de importación de cocaína,

posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos

y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Al comienzo del texto se indica que esa cúpula abusó “de sus posiciones de confianza pública y corrompido instituciones otrora legítimas para importar toneladas de cocaína a Estados Unidos” por más de 25 años.

La acusación marca que se ofreció “protección policial y apoyo logístico” a grupos narcotraficantes como el Cártel de Sinaloa y el Tren de Aragua. En el documento se indica que Maduro está acusado de vender pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes y de facilitar vuelos bajo cobertura diplomática para traer ganancias del narcotráfico.

En el artículo del Times se menciona que el término Cartel de los Soles se empleaba de manera coloquial desde hace más de dos décadas para referirse en términos más generales a la presunta complicidad de funcionarios y militares corruptos de Venezuela. Es decir, no como una organización que se rigiera bajo esa denominación exacta, pero que sí mantenía y avalaba procedimientos que daban lugar a hechos delictivos.

Nicolás Maduro escoltado por agentes de la DEA en Nueva York (REUTERS)

Es por esa razón que la Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas de la Administración para el Control de Drogas (DEA), que detalla las principales organizaciones de narcotráfico, nunca ha mencionado al Cártel de los Soles. Tampoco lo ha hecho el Informe Mundial sobre Drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

La administración nacional de Javier Milei comunicó la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista el pasado 26 de agosto. En esa medida participaron funcionarios de la Presidencia de la Nación, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Cancillería. La medida finalmente se aplicó a través de la publicación de la Resolución Conjunta 4/2025.

“Este grupo criminal transnacional es encabezado por miembros de alto rango de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, incluidos Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, según un informe el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicado en marzo del 2020, donde se detallan sus actividades ilícitas, entre ellas el narcotráfico, el contrabando y la explotación ilegal de recursos naturales, así como vínculos con otras estructuras criminales en la región”, informaron en ese entonces.

A partir de ese momento, esa grupo fue incluido en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación.

Este listado habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de estas organizaciones criminales, al tiempo que protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos. Además, refuerza la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia, en estrecha coordinación con socios regionales y multilaterales.

Venezolanos en Argentina cuando estuvo en Casa Rosada Edmundo González

Semanas antes, la entonces ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, había mantenido un encuentro con el Subsecretario de Defensa para la Defensa Nacional y Asuntos Hemisféricos de EE.UU, Roosevelt Ditlevson; el Subsecretario de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental, Sr. Joseph M. Humire y el asesor especial del Presidente Trump sobre Asuntos del hemisferio Occidental en el National Security Council, Michael Jensen.

Allí se hablaron sobre medidas “para afrontar el grave daño que produce el denominado Cártel de los Soles en Venezuela, así como la actuación de otros grupos vinculados a este, como el Tren de Aragua”.

Al momento de la extracción y detención de Maduro, la Oficina del Presidente (OPRA) publicó un escrito en el que lo catalogó como “el mayor enemigo de la libertad en el continente”.

“Entre sus operaciones ha realizado interferencias electorales en Argentina, México, Colombia y Bolivia; ha empleado estrategias de infiltración en varios países del continente vía ataques de migración masiva; ha desarrollado alianzas con distintas ONGs progresistas para impulsar la izquierda radical en el mundo; ha fortalecido vínculos con Irán y Hezbolá; ha dado apoyo logístico a Hamás y a la guerrilla en Colombia; y todo esto lo ha financiado con ingresos del narcotráfico que derivan del Cartel de los Soles”, afirma.