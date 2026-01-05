Maduro podría enfrentar la pena de muerte si es declarado culpable por narcotráfico en Estados Unidos

Nicolás Maduro arriba al helipuerto de Manhattan rumbo al tribunal federal donde enfrenta cargos de narcoterrorismo y narcotráfico que podrían derivar en pena de muerte según la legislación estadounidense. (REUTERS/Eduardo Munoz)

El ex dictador venezolano Nicolás Maduro compareció este lunes ante un tribunal federal en Nueva York, donde enfrenta cargos de narcotráfico que podrían derivar en la pena capital si es declarado culpable, según reportó el New York Post.

Maduro, de 63 años, llegó a la corte escoltado por agentes fuertemente armados tras ser trasladado en helicóptero y vehículos blindados desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde permanece detenido junto a su esposa, Cilia Flores.

Ambos fueron capturados el sábado en una operación militar estadounidense en Caracas que incluyó comandos, bombardeos de aviones de combate y apoyo naval.

Según la legislación federal estadounidense citada por el New York Post, un acusado declarado culpable de violar la Ley de Sustancias Controladas “como parte de una empresa criminal continua” puede ser elegible para la pena de muerte, de acuerdo con información de la Biblioteca del Congreso.

Los delitos capitales federales incluyen principalmente homicidio, traición o espionaje, y delitos relacionados con drogas que no incluyan homicidio. Sin embargo, las sentencias de muerte por delitos de drogas son poco comunes en el sistema judicial estadounidense.

La fiscal general Pam Bondi prometió el sábado en la red social X que Maduro y Flores “pronto enfrentarán toda la furia de la justicia estadounidense en suelo estadounidense en tribunales estadounidenses”, aunque no especificó qué sentencia buscaría el Departamento de Justicia en caso de condena.

La fiscal general Pam Bondi prometió que Maduro y su esposa "pronto enfrentarán toda la furia de la justicia estadounidense", aunque no especificó qué sentencia buscará el Departamento de Justicia. (REUTERS/Jessica Koscielniak)

El caso ha sido comparado con la captura del dictador panameño Manuel Noriega en 1989, cuando el presidente George H. W. Bush ordenó una intervención militar similar. En ese caso, Estados Unidos optó por encarcelar a Noriega en lugar de solicitar la pena capital.

Maduro y otros líderes venezolanos fueron originalmente nombrados en una acusación de narcotráfico de 2020. Un gran jurado federal añadió nuevos cargos este año, incluyendo conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y dos cargos relacionados con posesión de ametralladoras.

La nueva acusación también incluye a “Nicolasito”, hijo de Maduro, al ministro del Interior venezolano Diosdado Cabello, y a un capo narco prófugo.

El presidente Donald Trump insistió el domingo en que Estados Unidos está “a cargo” de Venezuela y dijo estar en conversaciones con las nuevas autoridades venezolanas encabezadas por la presidenta interina Delcy Rodríguez.

“Necesitamos acceso total. Necesitamos acceso al petróleo y otras cosas en su país que nos permitan reconstruir su país”, declaró Trump cuando se le preguntó qué necesitaba de la líder interina.

Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, aunque analistas advierten que aumentar sustancialmente la producción petrolera del país no será fácil, rápido ni económico.

Rodríguez, quien inicialmente adoptó una postura desafiante, dio un giro el domingo al ofrecer trabajar con la administración Trump. “Extendemos la invitación al gobierno de Estados Unidos a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación”, dijo la ex vicepresidenta.

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, encabeza una reunión de gabinete tras ofrecer trabajar con Trump: "Extendemos la invitación al gobierno de Estados Unidos a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación". (Delcy Rodriguez via Instagram/Handout via REUTERS)

El ejército venezolano reconoció a Rodríguez como presidenta interina e instó a la calma, mientras unos 2.000 seguidores de Maduro, incluidos hombres armados en motocicletas, se manifestaron el domingo en Caracas.

No se ha anunciado un número oficial de víctimas en Venezuela, pero el ministro de Defensa Vladimir Padrino López afirmó que “gran parte” del equipo de seguridad de Maduro fue asesinado “a sangre fría”, junto con personal militar y civiles. Cuba confirmó que 32 de sus ciudadanos murieron en el operativo.

El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará una sesión de emergencia este lunes a petición de Venezuela. China, Rusia e Irán, que mantienen vínculos de larga data con el gobierno de Maduro, condenaron rápidamente la operación, mientras algunos aliados de Estados Unidos, incluida la Unión Europea, expresaron alarma.