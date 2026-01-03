El Cártel de los Soles: la organización criminal vinculada a Maduro y su relación con el Cártel de Sinaloa

Maduro era el líder del Cártel de los Soles, según EEUU.

La detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos ha destado reacciones a nivel mundial, incluyendo México.

De acuerdo con Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, Maduro y su esposa, Cilia Flores, habían sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York.

Bondi, por medio de una publicación realizada en su cuenta de la red social X, dio a conocer que Maduro era acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

Aseguró que pronto enfrentaría la ira de la justicia estadounidense en suelo y tribunales estadounidenses.

“En nombre de todo el Departamento de Justicia de EE. UU., quiero agradecer al presidente Trump por su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense, y un enorme agradecimiento a nuestras valientes fuerzas armadas que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales”, dijo Bondi.

Maduro fue detenido este sábado y trasladado a EEUU.

El Cártel de los Soles

El pasado mes de julio, la administración de Donald Trump lanzó un golpe contra los cárteles de la droga, en especial contra el Cártel de los Soles, organización delincuencial que presuntamente era liderada por Maduro y que mantenía vínculos con uno de los cárteles más poderosos de México: el de Sinaloa.

Fue el 25 de julio cuando la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos designó al Cártel de los Soles como organización terrorista global.

El nombre del cártel proviene de las insignias del sol que aparecen en los uniformes de los oficiales militares venezolanos.

De acuerdo con agencias estadounidenses, Maduro y otros individuos venezolanos de alto rango corrompieron las instituciones de gobierno de Venezuela, incluyendo al Ejército, para facilitar las operaciones del cártel para traficar narcóticos a Estados Unidos.

Relación del Cártel de los Soles y el Cártel de Sinaloa, según EE.UU.

De acuerdo con los Estados Unidos, el Cártel de los Soles, de Venezuela, prestó apoyo al Tren de Aragua, otro grupo delincuencial venezolano, así como al Cártel de Sinaloa, de México, para trasladar narcóticos ilegales hacia Estados Unidos.

La fiscal general de EEUU dio a conocer los cargos contra Maduro. REUTERS/Jessica Koscielniak

Además, la organización venezolana habría asistido, patrocinado y proporcionado apoyo financiero, material tecnológico, bienes o servicios en beneficio del Cártel de Sinaloa y el Tren de Aragua.

El Cártel de Sinaloa es una de las organizaciones delincuenciales mexicanas más poderosas. Registró un auge económico con la producción y la venta de fentanilo en Estados Unidos, imperio que levantó desde el estado mexicano que lleva su nombre, antes de la lucha por el control de la organización tras la detención de Ismael El Mayo Zambada.

EE.UU. impone sanciones al Cártel de los Soles

Por ello, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra el Cártel de los Soles, por actividades relacionadas con el tráfico de las drogas, trata de personas, extorsión, explotación sexual de mujeres y niños, así como lavado de dinero.

Dicha medida implica que todos los bienes e intereses de las personas designadas que se encuentren en territorio estadounidense, o bajo posesión o control de ciudadanos de ese país, quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC. En este caso la sanción recayó sobre Nicolás Maduro, señalado como supuesto líder de la organización criminal.

Además, se anunció que se bloquearían todas las entidades cuya propiedad directa o indirecta, individual o colectiva, pertenezca en un 50% o más a personas sancionadas.