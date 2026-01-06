El Gobierno ratificó su alineamiento con la Casa Blanca y rechazó los rumores que indicaban que había promovido a González Urrutia en Venezuela

Javier Milei y Donald Trump

En el entorno del presidente Javier Milei continúan marcando que el alineamiento geopolítico con Estados Unidos es la principal línea rectora que puede definir qué estrategia es la más óptima para la transición política en Venezuela.

La Casa Rosada decidió reducir sus declaraciones públicas por estos días para no interferir sobre las complejas negociaciones que Washington comenzó a elaborar sobre el régimen que ahora preside Delcy Rodríguez, a quien Donald Trump ve como la dirigente clave con quien trabajar por estas semanas para destrabar el complejo panorama político que se vislumbra en Venezuela luego de la extracción del exdictador Nicolás Maduro.

Una figura de la Mesa Política libertaria desmintió de manera tajante que Milei haya estado hablando con diferentes jefes de Estado sobre la posibilidad de promover el ascenso al poder de Edmundo González Urrutia, quien fuera elegido como presidente en las elecciones realizadas en diciembre. “Es falso”, marcaron.

Ayer había trascendido que Milei habló con Emmanuel Macron, con quien mantiene una estrechísima cercanía pese a ciertos matices ideológicos. Por caso, el presidente de Francia considera que Maduro debía dejar el poder de alguna manera u otra, pero que el operativo de Estados Unidos viola el derecho internacional, algo que Milei no cree.

En Rosada creen que la situación en Venezuela está atravesada por una complejidad particular. “La estructura del régimen sigue vigente”, dijo una fuente inobjetable de la Presidencia, que indicó que “llamar a elecciones sería un delirio porque no podría haber un proceso viable”.

Horas más tarde de haberse concretado el operativo en la madrugada del sábado, Milei respaldó la legitimidad de Edmundo González Urrutia, reconociéndolo como presidente electo, al destacar que “ganó las elecciones, tiene un mandato por cumplir y es el Presidente electo”.

Horas después, Trump relativizó la centralidad de González Urrutia para este momento, señalando que Corina Machado “no tiene el respaldo ni el respeto” necesarios para liderar el país.

Hasta ayer, personas que hablan por Milei indicaban que no había mantenido conversaciones con Corina Machado.

A partir de esa definición desde Washington, la Casa Rosada alineó su análisis con el diagnóstico estadounidense: funcionarios próximos a Milei recalcaron a Infobae que, en las circunstancias actuales, una designación improvisada podría derivar en un escenario de anomia política, y que González Urrutia y Machado deberían participar más adelante en un diálogo político pero mucho más adelante.

Funcionarios argentinos que mantienen diálogo fluido con Washington creen que el proceso concluirá en un acuerdo de transición y descartan, en principio, una nueva ofensiva militar. Sin embargo, consideran que el escenario se mantendrá tenso en las próximas semanas, especialmente hasta clarificar la capacidad de Rodríguez de ejercer el liderazgo y distanciarse del ala dura militar, que ejerce presión para mantenerse de manera intransigente.

Tras la captura de Nicolás Maduro y su traslado a custodia estadounidense, Donald Trump resolvió rechazar el respaldo a María Corina Machado para la transición en Venezuela, optando en su lugar por trabajar con la presidenta recientemente jurada Delcy Rodríguez.

Hacia el cierre de las deliberaciones en la Casa Blanca, se consolidó la convicción de que intervenir directamente a favor de Machado acarrearía riesgos de desestabilización interna aún más graves, una conclusión a la que contribuyó un informe de la CIA.

Una de las personas consultadas sobre el documento señaló que el análisis clasificaba como probable que la llegada de la oposición al poder desencadenara la necesidad de aumentar la presencia militar estadounidense en Venezuela.

Entre los asesores de Trump ganó peso la advertencia del entonces secretario de Estado, Marco Rubio, quien trasladó al presidente que “apoyar abiertamente a la oposición complicaría la transición y agravaría el escenario interno”, según detallaron fuentes gubernamentales a The New York Times.

Después de la operación que resultó en la captura de Maduro, Trump fue directo en su valoración sobre María Corina Machado: “Creo que sería muy difícil para ella ser la líder”, manifestó el último fin de semana. “No cuenta con el apoyo ni el respeto del país. Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto”, puntualizó el presidente estadounidense.

El foco de Trump en la relación bilateral con Venezuela se centra en garantizar el acceso al petróleo, relegando otras prioridades como la promoción de la democracia. Marco Rubio, secretario de Estado, explicó a medios que Estados Unidos impondrá una “cuarentena” militar sobre las exportaciones de petróleo venezolanas como herramienta para condicionar el rumbo del nuevo liderazgo que se definirá en Caracas.