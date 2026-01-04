Las transferencias sospechosas de la AFA a dos parejas de Bariloche y los gastos en barcos y aviones

La semana pasada la Policía allanó la sede de la AFA (RSFotos)

El titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, su mesa directiva y otros dirigentes del fútbol argentino cayeron en el radar de la Justicia. Detrás de las sospechas en su contra, se entrecruzan cuentas bancarias, transferencias internacionales, nombres de sociedades registradas en los Estados Unidos y millones de dólares; muchos millones.

El circuito parece confuso. De hecho las autoridades judiciales tienen elementos para creer que se tejió una intricada tela araña con el objetivo de ocultar varios delitos y los beneficiarios de los mismos. Sin embargo, la acusación es mucho más mundana: a Tapia y a su círculo íntimo los acusan de quedarse con dinero que no es propio, sino de la AFA, la mayoría vinculado a los contratos de la selección argentina campeona del mundo.

Esa sospecha se fundamenta en transferencias cuya legalidad es analizada por las autoridades judiciales que tuvieron como destinatarias empresas presuntamente “fantasmas”, es decir, estructuras societarias sin actividad jurídica o comercial real que fueron creadas simplemente para encauzar el dinero.

Las sospechas también incluyen el pago de alquiler de embarcaciones y vuelos privados sin relación aparente con la actividad de la AFA o los viajes oficiales de la Selección.

Infobae analizó decenas de documentos que surgen de un pedido de información de la Justicia de los Estados Unidos (discovery) a diversos bancos y entidades financieras cursado por los abogados del empresario argentino Guillermo Tofoni, que tiene un interés particular en la cuestión: en 2023, la AFA le canceló unilateralmente un contrato para organizar los partidos amistosos de la Selección. Su compañía World Eleven fue desplazada por la firma ProSport Live LLC, con domicilio fiscal en Florida, Estados Unidos.

Según las sospechas de Tofoni, a partir de la consagración de Argentina en el Mundial de Qatar se decidió desplazarlo de la organización de los partidos para darle lugar a una maniobra que implica que los fondos recaudados por la AFA terminen en cuentas extranjeras a nombres de terceros, sin explicación ni justificación ilícita.

El rol de Tourprodenter LLC

Tourprodenter LLC es una sociedad de responsabilidad limitada constituida en La Florida, Estados Unidos. Su importancia en esta historia radica en el contrato de exclusividad que posee como agente comercial de la AFA a partir de un acuerdo firmado el 9 de diciembre de 2021, vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

Entre sus facultades se encuentra la suscripción de acuerdos de sponsoreo, patrocinio o similares que generen ingresos para la AFA por medio de la explotación comercial de sus marcas y otros derechos, concertación de eventos deportivos y/o comerciales, tareas de logística y producción de actividades.

Las autoridades judiciales creen que Tourprodenter LLC fue un vehículo para apropiarse del dinero de los partidos de la Selección y desviarlo a cuentas de personas que actuarían como testaferros de los verdaderos beneficiarios de los movimientos.

Para ello, utilizó cuatro entidades bancarias prestigiosas en los Estados Unidos: Bank of America, Citibank, Synovus y JP Morgan.

A cambio de dicha tarea, Tourpodenter se queda con un botín muy jugoso: una comisión del 30% de los todos acuerdos que firma, según surge del acuerdo incautado la semana pasada por la Justicia en un allanamiento realizado en la sede de la AFA de la calle Viamonte.

Detrás de Tourprodenter se encuentran los nombres propios de Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette. Al primero, empresario históricamente ligado al mundo del espectáculo, ya le notificaron que se encuentra bajo investigación el lunes pasado, cuando intentaba volar a Uruguay y se lo impidieron. Su mujer, administradora de la firma, tiene un rol preponderante en el esquema, según se detalla en otra nota publicada este domingo por Infobae.

De los más de 300 millones de dólares que pasaron por la empresa de Faroni, los investigadores pusieron el foco en algunos movimientos hacia empresas fantasmas que están vinculadas a dos parejas de Río Negro sin antecedentes empresariales.

Soagu Services LLC

Es una de las firmas radicadas en Florida, que recibió transferencias por más de 10 millones de dólares. Está vinculada a Javier Alejandro Ojeda Jara, cuyo perfil económico no es compatible con las sumas millonarias que administra su compañía. Además, no registra antecedentes empresariales relevantes ni actividad comercial acorde al volumen de fondos que circularon por su firma. Vive en Bariloche.

Transferencias salientes de la cuenta en el Bank of America de Tourprodenter hacia Soagu Services, de Javier Alejandro Ojeda Jara

De registros comerciales surge que el dueño de la empresa norteamericana que recibió 10 millones de dólares de la AFA trabajó en una farmacia de Bariloche, ubicada en la calle Mitre, a dos cuadras del Nahuel Huapi.

Marmasch LLC

Es otra de las firmas bajo sospecha, vinculada a Mariela Marisa Schmalz, creada en 2023 en Miami. Tampoco se le conoce actividad comercial ni estructura empresaria.

Schmalz es ciudadana argentina también con domicilio en Bariloche. Los investigadores la identifican como pareja Ojeda Jara, el dueño de la LLC nombrada anteriormente en esta nota como receptora del dinero de la AFA.

La empresa de Schmalz tampoco tiene estructura comercial, de hecho utiliza como dirección una oficina virtual, formula presentaciones anuales mínimas y carece de servicios u operación visible.

En los extractos bancarios de la cuenta del Bank of America de Tourprodenter LLC, Marmasch LLC aparece como beneficiaria habitual, con 22 operaciones que ascienden a la suma total de USD 4.983.350.

Desde la cuenta del Synovus Bank de TOURPRODENTER LLC (n° 1016438457), MARMASCH LLC recibió 11 transferencias por un monto total de USD 2.611.000, siendo uno de los principales beneficiarios.

Desde la cuenta de TOURPRODENTER LLC en el Banco JPMorgan Chase Bank (n° 598579129), MARMASCH LLC recibió 5 transferencias por un total de USD 1.080.000.

Desde la cuenta del Banco Citibank de TOURPRODENTER LLC (n° 9154176151), MARMASCH LLC recibió 17 transferencias por un monto total de USD 4.803.000.

Velp LLC y Velpasalt LLC

Otras dos compañías, en este caso con nombres parecidos y con dueños cercanos. La primera está vinculada a Verónica Inés López y la segunda a su pareja, Roberto Salice.

Desde las cuentas de Tourprodenter LLC, la primera de las sociedades recibió USD 3 millones; mientras que la segunda fue beneficiaria de USD 14,7 millones. Ninguna de las empresas registra empleados ni actividad verificada

Barcos y aviones

Entre junio de 2024 y julio de 2025, se identificó un patrón de pagos reiterados vinculados a servicios de yachting, con un flujo de fondos superior a USD 512.000 desde una cuenta del Bank of America. La mayor parte de estas transferencias, por un total de USD 365.058, tuvo como destino a CCYACHTING LLC, una empresa registrada en el Estado de Florida el 21 de enero de 2023 bajo el número L23000040260 y con domicilio en 7901 4th St N, Suite 300, St. Petersburg, Florida 33702. Según los extractos bancarios analizados, se realizaron 11 transferencias hacia esta compañía, la cual no presenta actividad verificable.

Una de las compañías que recibió dinero de las cuentas de la AFA se dedica al alquiler de yates de lujo

Además, se detectaron dos operaciones adicionales hacia Charter Dreams Yacht Services por USD 134.840 y USD 12.368,03 respectivamente, lo que eleva el total de los pagos asociados a actividades de yachting a más de USD 512.000 en el período mencionado.

El detalle de las transferencias revela que los montos individuales oscilaron entre USD 990 y USD 149.000, figurando operaciones de alto valor tanto en el año 2024 como en 2025. El análisis evidencia que los movimientos de fondos se concentraron en estas dos empresas dedicadas a servicios náuticos, sin que se haya podido constatar la prestación efectiva de los servicios por parte de CCYACHTING LLC.

“El empleo de dinero de la AFA para pasear en barcos lujosos representa una vergüenza. Clubes asociados pobres y dirigentes ricos, paseando por Mónaco y otros lugares del mundo”, señaló Tofoni en una denuncia presentada la semana pasada, publicada por este medio.

Las transferencias bancarias vinculadas a los gastos en alquiler de aviones y servicios aeronáuticos de los dirigentes acusados reflejan cifras elevadas y movimientos financieros frecuentes en cuentas de la empresa Tourprodenter LLC. Los registros, extraídos de extractos bancarios, exponen pagos que involucran a múltiples proveedores internacionales y bancos estadounidenses, sin que estos fondos hayan sido declarados ni ingresados al país ni a la AFA.

Entre los principales beneficiarios figura Insured Aircraft Title Service (IATS), que recibió transferencias desde el Synovus Bank por un total de USD6.006.000. VSL Aerospace INC fue destinataria de varias transferencias desde diferentes bancos: USD5.331,54 desde el Citibank y, a través del Bank of America, sumas que oscilan entre USD1.514 y USD28.536 en operaciones realizadas entre abril de 2024 y julio de 2025.

Una de las transferencias a Insured Aircraft, por un millón de dólares, desde el Synovus bank

La firma PLS Logistic LLC recibió fondos desde tres bancos distintos. Desde el JP Morgan Chase Bank, se registró un pago de USD400.000 el 5 de marzo de 2024. Por el Synovus Bank, se identificaron nueve transferencias entre agosto y octubre de 2023, con montos entre USD250.000 y USD490.000. Por el Citibank, el total transferido fue de USD3.225.000 en once operaciones entre febrero de 2024 y febrero de 2025.

En cuanto a Pratt & Whitney, se realizaron operaciones desde el Synovus Bank (USD34.127), JP Morgan (USD27.716), Bank of America (siete transferencias entre USD20.706 y USD43.452) y Citibank (cuatro operaciones que suman más de USD171.531).

Los movimientos hacia Gestair Aviation incluyen dos transferencias desde el Synovus Bank por USD98.009 y USD13.476, mientras que el Bank of America aportó ocho pagos, siendo el mayor de USD152.247 en septiembre de 2025.

Jet Support Services INC figura con transferencias desde el Bank of America, Citibank y JP Morgan Chase Bank, en montos que varían entre USD2.500 y USD104.610, en operaciones realizadas entre enero de 2024 y agosto de 2025.

Una de las transferencias a Jet Support Services, desde la cuenta del JP Morgan

La empresa Banyan Air Services registró tres transferencias por parte del Bank of America que totalizan USD590.199, y tres más desde el Synovus Bank entre noviembre de 2022 y abril de 2023.

El 8 de mayo de 2024, Banyan Air recibió una transferencia de 300 mil dólares

Por otra parte, Gulfstream Aerospace Corp recibió dos transferencias de USD195.893 cada una desde el Synovus Bank en septiembre y octubre de 2024.

G300, uno de los aviones con los cuales se promociona en internet la empresa que recibió dinero de la AFA

El esquema también incluye a Alas del Fin del Mundo S.R.L., que recibió seis transferencias desde el Synovus Bank entre febrero y noviembre de 2023, con montos de entre USD105.000 y USD286.000. Además, se detectaron pagos al piloto jefe Luis Chades, la compra de repuestos y, según los montos y empresas involucradas, la adquisición directa de al menos un avión en Estados Unidos.