Sin invitados confirmados, Javier Milei pasará año nuevo en la Quinta de Olivos y prevé dar un mensaje oficial

El jefe de Estado no se moverá de la Residencia Presidencial y mantiene el hermetismo sobre con quiénes pasará el inicio del 2026. Se quedará en Buenos Aires para retomar su trabajo el primer día del año

Carlos Villate 1000
Tal y como hizo en todas las festividades que atravesó como Jefe de Estado, el presidente Javier Milei pasará este festejo de Año Nuevo desde la Residencia Presidencial de Olivos. Desde su propio entorno no confirmaron si hay invitados confirmados, pero marcan que eligió no viajar a ningún destino para continuar con su trabajo en el primer día del 2026.

En la Casa Rosada optaron por cierto hermetismo para confirmar cuál será la modalidad de los festejos del Presidente. Dos de los integrantes de la Mesa Política de Milei marcaron que no había reuniones de trabajo ni para el 31 de diciembre ni para el 1 de enero. “No hay nada y cada uno tiene un espacio para descansar para lo que viene”, dijo a Infobae un estrecho colaborador libertario.

Desde que asumió en diciembre de 2023 que Milei se ha caracterizado por no realizar importantes festejos al interior de la Quinta de Olivos y de no viajar de vacaciones, siquiera para ir a la Residencia Presidencial de Chapadmalal, pensada para que los jefes de Estado pudieran recluirse unos días para descansar de la función pública. Hasta ahora, el libertario no conoce sus instalaciones.

En particular, en la medianoche del 1 de enero acostumbra dar un mensaje a la población con vistas a lo que será el año por venir.

“Se vienen tiempos felices en Argentina”, tituló su mensaje a las 00:00 del 2025 que compartió por sus redes sociales, donde sostuvo que “estamos saliendo del desierto: la recesión terminó y el país finalmente ha comenzado a crecer. Gracias por confiar en nosotros”.

“Esto no quiere decir que hayamos llegado a puerto, pero sí quiere decir que podemos terminar el año con alivio y que hemos dejado atrás lo peor, y arrancar el año entrante con la certeza de que el futuro será cada vez mejor”, indicó.

En 2024, Milei aprovechó su saludo de comienzo de año para justificar las medidas de ajuste fiscal que tomó y dirigirse a la oposición. Le pidió “a la dirigencia política que abandone las anteojeras ideológicas” y respalde el proyecto de Ley Bases que envió al Congreso para afrontar la emergencia. Allí consideró que si esa iniciativa no se aprueba, el país afrontará “una crisis de proporciones bíblicas”.

Se prevé que la actividad de los funcionarios vaya reactivándose en los primeros días del año. En el plano económico, el Gobierno tiene un importante vencimiento de deuda el 9 de enero de USD 4.200 millones, pero al ministro de Economía, Luis Caputo, le quedan menos días para poder juntar los dólares que aún le faltan. Es que debe realizar el depósito un par de horas antes, tanto en la Argentina como en el exterior, y a su vez debe definir cómo va a cubrir la diferencia que aún tiene.

Por caso, el ministro del Interior, Diego Santilli, ya avisó que en enero reactivará la agenda de encuentros con gobernadores con el fin de conseguir los consensos para aprobar la reforma laboral y tributaria. Aun así, planea tomarse un fin de semana para descansar luego de la dinámica agenda que mantuvo desde que asumió como funcionario libertario.

Mientras tanto, el cierre del año imprime una dinámica particular en la Casa Rosada. Varios altos cargos iniciarán un breve receso hasta el lunes 5 de enero: algunos ministros ultiman detalles para viajes oficiales al exterior, como Mariano Cúneo Libarona, titular de Justicia, quien viajará a Alemania para completar una tesis doctoral. Otro miembro del gabinete visitará un país asiático en calidad de misión oficial, invitado por una fundación.

Esta vez, Milei flexibilizó la recomendación a sus colaboradores de no salir del país, una pauta estricta en ejercicios anteriores. No obstante, la mayoría de los destinos se mantiene bajo reserva. Mientras tanto, áreas estratégicas como la Jefatura de Gabinete, la Secretaría de Comunicación y el Ministerio del Interior continuarán con su actividad habitual: en ambas, se aguardan avances en los nombramientos para consolidar sus estructuras.

El próximo viaje de Milei al exterior será a la ciudad suiza de Davos entre el 18 y el 19 de enero, donde participará como expositor en el Foro Económico Mundial. En tanto, no hay planes de vacaciones en la Costa Atlántica junto a su hermana Karina durante el primer mes de 2026.

Las actividades partidarias de La Libertad Avanza se retomarán a mediados de febrero, aunque podría inaugurarse una nueva sede del partido en la avenida Córdoba al 700 de la Ciudad de Buenos Aires durante enero de 2026. Las reuniones políticas, hasta ahora, se desarrollaron en dependencias de la Casa de Gobierno y oficinas de Karina Milei en la avenida de Mayo.

