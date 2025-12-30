Tras un año con derrotas en el Congreso, el oficialismo cerró con avances las sesiones extraordinarias

El bloque de La Libertad Avanza aplaude la aprobación en general del Presupuesto 2026

El Congreso de la Nación cierra hoy el período de sesiones extraordinarias con un oficialismo mostrando unidad y triunfos y una oposición, tanto dialoguista como no, envuelta en sus propias internas.

A pesar de que el resultado de las sesiones extraordinarias es exiguo desde el punto de vista de los números, ya que el Poder Ejecutivo propuso seis proyectos de ley para debatir, pero sólo logró que dos fueran sancionados, el oficialismo se siente conforme con los resultados porque no sólo que logró la aprobación del Presupuesto 2026 sino que sumió a los otros bloques en un desconcierto respecto al futuro y las posibilidades de hacerle frente a La Libertad Avanza en el Congreso de la Nación.

De los 6 proyectos que el presidente Javier Milei habilitó para que sean tratados en extraordinarias, dos ya habían ingresado con anterioridad y uno último ingresó en diciembre. La Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, con modificaciones en el régimen tributario e impuesto a las ganancias, son las únicas dos que estaban previamente y que fueron aprobadas ahora en diciembre. En el caso de la ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que busca establecer límites al déficit fiscal y al financiamiento estatal, obtuvo dictamen en Diputados, pero los libertarios no juntaban los votos para llevarlo al recinto. Algo similar sucedió con la ley de Modernización Laboral, con cambios en regímenes especiales, indemnizaciones y modalidades de contratación. La Libertad Avanza obtuvo dictamen en el Senado, pero los radicales se negaban a votar sin cambios y deberá esperar a febrero.

En el tintero quedaron la Reforma del Código Penal, que endurece penas y amplía conductas punibles y la adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, que delega en las provincias la definición de zonas periglaciares para facilitar inversiones mineras.

Con estos dos proyectos aprobados y otros dos dictaminados, los libertarios se mostraron conformes ya que venían de un año de derrotas parlamentarias en donde se pudo ver al oficialismo con una estrategia defensiva, casi sin proponer leyes y perdiendo casi todas las votaciones. “Sólo se impuso en el blindaje al DNU por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 129 votos a favor y 108 en contra.” Los libertarios tuvieron el apoyo de sus aliados y de la mayoría de los gobernadores. Unión por la Patria lo rechazó, pero los peronistas de Catamarca se ausentaron al momento de la votación. Algo similar sucedió cuando se aprobó la modificación a la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia en Diputados que como se introdujeron cambios, volvió al Senado y nunca más se trató.

Patricia Bullrich festeja en el Senado con Martín Menem, Diego Santilli y Nacho Devitt

Pero mientras en las filas de La Libertad Avanza brindarán este 31 de diciembre por el éxito en las elecciones de medio término que les permitió triplicar el bloque en Diputados y Senado y mostrar unidad durante las sesiones extraordinarias, en el resto de los bloques será un brindis en donde primará la preocupación y la búsqueda de soluciones.

En el peronismo en ambas Cámaras no saben cómo frenar los saltos de los gobernadores del PJ que indistintamente de dónde se trata cada uno de los temas observan cómo los jefes de los estados provinciales mandan a sus legisladores a acompañar a los libertarios. “Tucumán, Catamarca, Salta, son provincias con las que no podemos contar porque los gobernadores juegan con el oficialismo”, señaló un peronista de la Cámara de Diputados. “Hay que contener el resto porque acá -en el bloque- conviven muchas ‘tribus’ y todas tienen que estar representadas”, agregó respecto a lo que se viene.

Por el lado de Unidos, el bloque que aglutina a fuerzas provinciales y a los radicales de Democracia, la situación es similar. “Hay intereses contrapuestos y la conversación muchas veces se da en otras oficinas que no son las del Congreso. Tenemos que empezar a caminar juntos”, explicaron.

Pero quizás el que hoy se muestra más desorientado y buscará estos días en la previa a un nuevo llamado a extraordinarias es el PRO. Los amarillos vienen de perder 10 diputados que saltaron al bloque de LLA en Diputados y, además, sentir en carne propia la traición libertaria. El partido de Mauricio Macri quedó muy golpeado luego del acuerdo entre LLA y el kirchnerismo para definir a los representantes en la Auditoría General de la Nación que decidió llevar el tema a la Justicia.

“No tienen margen, ¿qué van a hacer, votar con el kirchnerismo?” repiten los libertarios en modo de burla a sus hasta ahora aliados sin fisuras del PRO. Entre los miembros del bloque que conduce Cristian Ritondo el enojo persiste y apuntan directamente al presidente de la Cámara. Martín Menem, como el responsable. “Esto es una rueda y hoy están arriba pero ya van a bajar y nos van a necesitar y ahí volveremos a conversar sobre los términos de un acuerdo. Si ellos votaron con los K, qué nos impide a nosotros hacerlo”, se preguntó una alta fuente amarilla.

Hoy se cierra el período de sesiones extraordinarias y La Libertad Avanza festeja el Presupuesto y la ley de Inocencia Fiscal. El resto mira expectante.