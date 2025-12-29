Milei consolida el vínculo con gobernadores afines y empieza a diagramar un mapa de alianzas para 2027

Javier Milei, reunido con los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones)Javier Milei, reunido con los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones)

El reciente respaldo legislativo a los proyectos centrales del gobierno, como el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, fue interpretado en la Casa Rosada como una señal de fortaleza para Javier Milei, quien busca consolidar un renovado mapa de alianzas con vistas a las próximas elecciones.

La estrategia que permitió destrabar la aprobación de estas leyes en el Senado incluyó negociaciones directas con gobernadores y la intervención de una mesa política nacional, conducida por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, acompañado de Diego Santilli y Patricia Bullrich.

En ese contexto, asoman como clave los nombres de Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones), a quienes desde el oficialismo se los reconoce como “colaboradores desde la primera hora”.

“Hay que reconocer que, sin el apoyo de ellos a la Ley Bases, la moratoria, el blanqueo, etcétera, no hubiésemos podido llevar adelante nuestro programa económico”. admitió en off un integrante del gabinete nacional.

El apoyo de estos mandatarios no solo se reflejó en el voto positivo de diputados y senadores provinciales, sino también en la capacidad de articular consensos con legisladores de otras provincias, incluso en aquellos distritos donde los gobernadores mantienen una posición menos definida.

La jornada de votación en el Senado fue considerada un “primer examen” para ordenar demandas y expectativas de los gobernadores, al tiempo que permitió ensayar futuras alianzas de cara a los próximos comicios. Allí se registraron cuatro instancias decisivas: la aprobación del debate por títulos —una estrategia opuesta a la pretensión kirchnerista de debatir artículo por artículo—; el tratamiento en general del Presupuesto; el voto en particular sobre el artículo 30, contenido en el Título II; y el rechazo a girar a comisión el proyecto conocido como “Dólares en el colchón”.

En números, el Presupuesto en general recibió 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención, mientras que el Título II, donde se ubicaba el artículo más discutido, obtuvo 42 adhesiones, 28 rechazos y dos abstenciones. La Ley de Inocencia Fiscal, por su parte, fue aprobada con 43 votos positivos y 26 negativos. Estas cifras -resaltan desde el oficialismo- evidencian que “el triunfo de Milei fue posible gracias a la colaboración indispensable de sus aliados” provinciales.

En medio de las negociaciones parlamentarias, Patricia Bullrich cosechó su primer triunfo político como líder de los libertarios, logrando la aprobación del Presupuesto con 46 votos que provinieron de diferentes bloques legislativos.

El resultado contó con un respaldo más amplio de lo previsto inicialmente, lo que permitió al oficialismo superar las dificultades que habían llevado a postergar la discusión sobre la reforma laboral hasta febrero, debido a la falta de consensos.

La apuesta del oficialismo se orienta ahora ampliar la base de gobernabilidad, aprovechando el apoyo popular que consiguió en las pasadas elecciones legislativas de octubre y el respaldo económico y político de los Estados Unidos, aspectos que los referentes libertarios consideran decisivos para el éxito electoral.

Desde el entorno presidencial entienden que este nuevo esquema político permitirá diagramar acuerdos dirigenciales que potencien la posición del oficialismo de cara al 2027, tanto en el plano nacional como en las distintas provincias.