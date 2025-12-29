Política

Entre Ríos recibió un anticipo de $ 220 mil millones del Tesoro Nacional

En el Gobierno provincial indicaron que los recursos se usarán para crear un “colchón financiero” antes de la salida al mercado de deuda. La Provincia buscará colocar USD 500 millones en Nueva York en las próximas semanas.

El presidente de la Nación, Javier Milei, y el gobernador de la provincia de Entre Rios, Rogelio Frigerio

A través del decreto 922 publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía anticipó un total de $ 220 mil millones a Entre Ríos. El monto se descontará de futuras liquidaciones de coparticipación federal. El giro no será gratuito: devengará un interés calculado sobre la tasa TAMAR (Tasa Mayorista de Argentina).

En la administración provincial que conduce Rogelio Frigerio indicaron a Infobae que el destino de este dinero es crear un “colchón de plata”. El fin pasa por “la decisión de clarificar el escenario financiero en el marco del proceso de emisión internacional previsto para principios de 2026”, agregó una alta fuente del Gobierno provincial.

¿Cuál es el escenario actual de la deuda de Entre Ríos?

El Poder Ejecutivo provincial tiene una autorización de endeudamiento de hasta USD 500 millones. Estos recursos se afectarán a recomponer el Tesoro, jaqueado por los vencimientos del bono en dólares emitido 2017 y refinanciado en 2021. El título fue lanzado por el exgobernador justicialista Gustavo Bordet. Los recursos se destinaron a cancelar letras en peso con los que financiaba el déficit del Estado entrerriano.

El 8 de febrero habrá un nuevo vencimiento de capital e intereses de ese título. Será por unos USD 64 millones. El Gobierno provincial no llegará a «rollear» ese pago con la emisión de la nueva deuda.

Sin embargo, en la Administración Frigerio consideran que los fondos frescos que aporte el bono 2026 permitirán precancelar el adelanto del Tesoro Nacional. Además, facilitará la recomposición de los recursos destinados al pago del endeudamiento en dólares.

¿En qué etapa se encuentra la salida al mercado del nuevo bono?

El proceso de emisión de deuda en Nueva York ya se puso en marcha. Ya se conformó el consorcio de bancos. Serán tres entidades internacionales, una de las cuales es norteamericana y la otra europea. También se seleccionó el estudio de abogados que cubrirá el aspecto legal. Se trata de DLA Piper, un buffet que tiene en Buenos Aires a Marcelo Etchebarne como principal figura.

El objetivo del Ministerio de Economía de Entre Ríos es que, luego de un road show por EE. UU. a comienzos de 2026, la emisión al mercado se concrete lo antes posible. Las primeras semanas de febrero sería lo óptimo.

El anticipo que envió el ministro de Economía Luis Caputo llegará a las arcas entrerrianas en un escenario difícil. Durante 2025 cayeron la recaudación provincial y los ingresos por coparticipación.

En paralelo, el crecimiento vegetativo de los costos fijos del Estado también impactó sobre las cuentas. A esto se sumó el pago del medio aguinaldo en diciembre.

En la Provincia resaltaron que este envío de fondos forma parte del programa financiero diseñado desde la cartera de Economía. El esquema busca garantizar liquidez y previsibilidad para el normal desarrollo de la Administración pública.

¿Qué dice el decreto firmado por Caputo?

La norma, en su primer considerando, señala que el Gobierno de la Provincia “se ve impedido, en forma transitoria, de atender los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de su presupuesto de gastos y amortización de deudas”.

El decreto lleva también las rúbricas del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del presidente Javier Milei. En sus considerandos señala que resulta necesario procurar “soluciones inmediatas a las dificultades financieras transitorias por las que atraviesa la citada provincia”.

La norma dispone que los montos anticipados devengarán intereses sobre saldos. Este cálculo se hará desde la fecha de su desembolso hasta la de su efectiva devolución. Para ello se utilizará la TAMAR.

El plazo de reintegro se extenderá durante el ejercicio 2026. Sin embargo, habrá posibilidad de precancelar. Para garantizar los servicios, Entre Ríos afectará sus recursos de coparticipación sin afectación específica hasta el monto anticipado más intereses.

Además, el Gobierno entrerriano autorizó a la Secretaría de Hacienda de Nación a retener de manera automática los fondos coparticipables.

