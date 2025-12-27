Javier Milei calificó como “un hito histórico” la aprobación del Presupuesto y de la ley de Inocencia Fiscal

El Presidente resaltó la sesión especial en el Senado

El presidente Javier Milei calificó hoy como “un hito histórico” la sesión del Senado en la que se aprobó el Presupuesto 2026 y la denominada ley de Inocencia Fiscal, al asegurar que el país vivió “probablemente, la jornada legislativa más importante de la historia argentina”.

En su análisis, Milei explicó en Radio Mitre que el avance se sustentó en dos pilares: “Por un lado, el propio hecho de haber sancionado un presupuesto con déficit cero. Es decir, se terminó la estafa de la política a los argentinos de bien”.

El mandatario dedicó también parte de su intervención a la norma de Inocencia Fiscal que también fue aprobada este viernes. Según remarcó, “debe ser una de las leyes más importantes de los últimos 100 años y que es la ley que restaura el principio de inocencia en temas impositivos”.

El mandatario explicó que, aunque el sistema jurídico argentino tradicionalmente sostiene la presunción de inocencia, esto no se aplicaba en materia tributaria: “Porque si bien todo el sistema jurídico argentino, como una de nuestras garantías, sostiene que todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario, en materia tributaria éramos todos culpables hasta que demostráramos lo contrario”.

En ese contexto, Milei denunció la situación previa: “La política había llegado a un nivel de perversión donde había vulnerado una cuestión constitucional básica en el derecho, que era la presunción de inocencia y por eso adopta un ribete verdaderamente histórico que los argentinos hayamos recobrado el principio de inocencia”.

Durante la entrevista, Milei también reflexionó sobre el futuro e interpretó la aprobación parlamentaria como un punto de quiebre, al afirmar que la política argentina se encamina hacia una nueva etapa de reconstrucción tras un largo periodo de decadencia.

El bloque libertario en el Senado celebra tras la sesión especial del viernes. Foto: Comunicación Senado

Este viernes, el Senado convirtió en ley el proyecto de Presupuesto 2026, tras más de ocho horas de discusión, y el Gobierno libertario ya puede mostrarle al mercado, en el inicio de la segunda parte del mandato de Javier Milei, un plan de gastos avalado por el Congreso, con votos de sobra.

Durante la definición en general del proyecto, el mismo obtuvo 46 adhesiones a favor -con dos más, llegaban a dos tercios, ya que estaban todos presentes-, 25 rechazos y una abstención. Lo más importante fue la votación en particular de la iniciativa, que también avanzó y, de esta manera, la ley será promulgada. Es decir, hubo guiños en todos los capítulos, incluido el segundo -por el artículo 30-, criticado por la oposición -pocos radicales no acompañaron- por eventuales recortes en diversas áreas de educación. Consiguió 42. Más que suficiente y hasta en sintonía de “paliza”.

Además del Presupuesto, la Cámara alta también sancionó el proyecto de Inocencia Fiscal que impulsó con el que se busca redefinir el vínculo entre el Estado y los contribuyentes, así como la promoción del uso de los “dólares del colchón”.

La iniciativa del oficialismo plantea cambios en el régimen penal tributario, en los mecanismos de fiscalización y en la declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias, con la finalidad de facilitar los trámites y disminuir la carga administrativa.

La Ley de Principio de Inocencia Fiscal fue elaborada por un equipo integrado por Santiago Caputo, asesor presidencial; Juan Pazo, ex titular de ARCA; María Ibarzabal, secretaria Legal y Técnica de la Nación; Luis Caputo, ministro de Economía; y Silvina Rivarola, directora del BCRA.

Durante la entrevista, Milei subrayó el papel clave del equipo político que lo acompaña en el Congreso, entre quienes mencionó a Martín Menem, Patricia Bullrich y Diego Santilli, al destacar que “han logrado algo verdaderamente admirable que es haber sancionado el presupuesto con déficit cero y la ley de inocencia fiscal”. El presidente afirmó que, a diferencia de administraciones anteriores, el ajuste se realizó “bajando el gasto público” y que “le devolvimos a los argentinos de bien dos puntos y medio del PBI en reducción de impuestos”.

El presidente enfatizó la gravedad de la situación al asumir: “Estaba todo armado para que claramente tuviéramos una hiperinflación, y eso implicara que nos sacaran del gobierno a fin de diciembre del propio 2023”. Destacó que, pese a ese escenario, “en el mundo se habla del milagro económico argentino y la primera pieza de ese andamiaje fue lograr el equilibrio fiscal”.

Milei también habló de la “dimensión ética” de las políticas fiscales. Según el mandatario, “el déficit fiscal es profundamente inmoral, porque eso implica que más allá de la autorización que usted tiene por el Congreso, el déficit lo va a tener que financiar”, por lo que, si se recurre a la deuda, “es como que nos fuéramos de fiesta nosotros dos y cuando llega el momento de pagar la cuenta dice: ‘No, ¿sabe qué? La tiene que pagar mi nieto’”.

Para Milei, “las deudas son impuestos futuros. Entonces, es como que la fiesta de hoy la pagan generaciones que quizás ni siquiera nacieron”. Agregó que, si el déficit se financia con emisión monetaria, “también es aberrante porque es un impuesto implícito que usted, digamos, básicamente es meterle la mano en el bolsillo a la gente”.

La votación del Presupuesto 2026 en el Senado. Foto: Jaime Olivos

En relación con la ley de inocencia fiscal, Milei explicó que “antes usted pagaba Ganancias, pero tenía que declarar los ingresos y tendría que declarar el consumido. Y entonces, le miraban la variación patrimonial. [...] Ahora, si usted se suscribe al nuevo régimen, nadie va a mirar la variación patrimonial, con lo cual usted va a poder gastar todo lo que se le dé la gana. Y nadie lo va a controlar o se le van a cobrar impuestos por sus ingresos declarados”. El mandatario defendió que esta reforma “abre la puerta de aquellos argentinos que frente a la estafa, el robo, el saqueo violento y feroz, insaciable del Estado argentino” puedan utilizar sus ahorros y canalizarlos hacia el mercado de capitales, lo que, en su opinión, permitirá desarrollar la inversión y el crecimiento económico.

El jefe de Estado remarcó que la prioridad de su gestión es “que Argentina sea el país más libre del mundo”, y que todas las políticas deben orientarse “en términos del respeto al derecho a la vida, la libertad, a la propiedad y el principio de no agresión”. El objetivo, aseguró, es “devolverle la libertad a la gente y esto implica liberar a la gente”.

Milei defendió también que el ajuste fiscal implementado es “revolucionario por el hecho de devolverle la libertad a los argentinos”, y resaltó que su administración diseña las políticas “en base a criterios morales. Y la realidad es que cuando usted pasa su política en términos de valores morales, que sea dicho y opuesto blanco sobre negro, es abrazar los valores de Occidente. Los valores de Occidente son los valores judeocristianos, donde robar está mal, matar está mal, codiciar los bienes ajenos está mal, la envidia está mal, la pereza está mal, la arrogancia, la soberbia está mal”.

En cuanto al futuro inmediato, el presidente anunció que, tras la aprobación del presupuesto, el gobierno está “en condiciones de avanzar en la reforma tributaria y en todo lo que tiene que ver con el endurecimiento de las penas en el Código Penal”. Además, anticipó la intención de delegar a las provincias la determinación de zonas de periglaciares para favorecer actividades como la minería, y confirmó que en el próximo período de sesiones extraordinarias, previsto para febrero, su administración buscará avanzar con la “modernización laboral” y otras reformas incluidas en el llamado “Consejo de Mayo”.

Noticia en desarrollo.