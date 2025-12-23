Economía

Inocencia fiscal: cuáles son los montos a partir de los cuales ARCA considerará delito mover dinero sin declarar

El viernes se tratará el proyecto en el Senado y, de aprobarse, aumentará el monto a partir del cual el contribuyente encuadra en el Régimen Penal Tributario. Los reclamos por las multas automáticas

Guardar

Además del presupuesto 2026 como señal para el mercado y una vía para canjear deuda, el viernes el oficialismo buscará que el Senado apruebe el proyecto de Inocencia Fiscal, con el que se pretende que los argentinos saquen los dólares que compraron en el mercado paralelo durante el cepo cambiario. La letra chica establece nuevos montos a partir de los cuales se encuadra la evasión tributaria.

La iniciativa del Gobierno, que el ministro Luis Caputo definió en su momento como fundamental para que la economía “continúe creciendo al ritmo del 6%”, establece modificaciones en el Régimen Penal Tributario, además de cambios en el Código Civil y Comercial y en el Régimen de Procedimiento Tributario, a los fines de darle seguridad jurídica a los contribuyentes de que no serán perseguidos por otra gestión.

“La evasión empieza a ser delito ahora a partir de $100 millones. La evasión simple se configura con un mínimo de $100 millones, pero, en rigor, no todo lo que supera ese importe es evasión, porque la evasión tiene dos conceptos: uno, que es la condición objetiva, que es superar el piso que impone la ley, y otra es la cuestión subjetiva, es decir, haber tenido, por fin, transgredir una obligación impositiva”, destacó el socio del Departamento de Impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, Martín Caranta, en conversación con Infobae.

La Agencia de Recaudación y
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se encuentra bajo la dirección de Andrés Vázquez.

Mientras que el de evasión agravada pasará de $15.000.000 a $1.000.000.000; pero, en el caso de que hubieren intervenido personas humanas o jurídicas o entidades interpuestas, o se hubieren utilizado estructuras, negocios, patrimonios de afectación, instrumentos fiduciarios y/o jurisdicciones no cooperantes para ocultar la identidad o dificultar la identificación del verdadero sujeto obligado, el monto pasa de $2.000.000 a $ 200.000.000. Lo mismo en el caso de que el obligado hubiera utilizado fraudulentamente exenciones, desgravaciones, diferimientos, liberaciones, reducciones o cualquier otro tipo de beneficios fiscales.

En el caso de que hubiere mediado la utilización total o parcial de facturas o cualquier otro documento equivalente, ideológica o materialmente falsos, la evasión agravada sí supera los $100.000.000 (ahora es $1.500.000).

“El problema es que muchos de esos montos llevan años sin actualizarse y hoy se encuentran claramente desfasados respecto de la realidad económica. El proyecto de Inocencia Fiscal propone elevar de manera significativa los umbrales previstos en la Ley Penal Tributaria”, marcó la gerente de impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, Noelia Girardi, quien remarcó que, desde el punto de vista técnico, no se eliminan delitos ni sanciones, conductas dolosas graves. “Conceptos que no dependen de montos, como la insolvencia fiscal fraudulenta o la alteración de registros, no sufren modificaciones”, agregó.

Los cambios también tuvieron el visto bueno del contador Marcos Felice, para quien eran actualizaciones que se necesitaban desde hace tiempo porque quedaron en montos irrisorios y cualquier contribuyente caía en evasión. “El único tema es que, con lo que se tardó en sacar la ley, ya los montos propuestos quedaron desfasados con la inflación del año, ya que el primer ajuste sería en enero de 2027”, marcó.

Ayuda para la Justicia

Para Caranta, en caso de que se apruebe el proyecto, también se tratará de una ayuda para el Poder Judicial, ya que la tendencia de los funcionarios a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) es denunciar y que sea el juez quien defina si hay evasión o no; y, con montos bajos -como los que están vigentes-, los tribunales estaban inundados de denuncias penales. “Además, perjudica al aparato judicial, que se lo paga con presupuesto. Que la justicia intervenga en causas con montos exiguos le sale caro a la economía argentina”, sostuvo.

A su vez, para Caranta, dará mayor tranquilidad al contribuyente el hecho de que aquellas causas que se encontraban en trámite o por ser impulsadas con la nueva ley van a dejar de ser delitos. Aunque remarcó que el nuevo piso que se establecería para encuadrar en una evasión es bajo en términos históricos: por lo general, se pretendía que la Justicia investigue por causas de USD 100.000 y ahora quedaría en torno a los 76.000 dólares.

El reclamo por las multas automáticas

No todo en el proyecto de Inocencia Fiscal es bueno para los tributaristas; desde hace días reclaman sobre los efectos negativos que tendrá la actualización de los montos de las multas automáticas, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas (pymes).

La senadora Patricia Bullrich se
La senadora Patricia Bullrich se comprometió a corregir la problemática con una ley corta durante las sesiones ordinarias.

“Los montos de incremento que tiene el proyecto son muy importantes. Por ejemplo, la multa del artículo 38, que hoy son de $200 -totalmente desactualizado- para personas humanas, pasa a $220.000 y para personas jurídicas, de $400 a $440.000”, comentó el CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, antes del tratamiento en Diputados.

Se trata de multas que se aplican ante la falta de presentación en tiempo y forma de las declaraciones juradas. “Puede haber una pyme que se atrasa un día por problemas administrativos, porque faltan los empleados o una persona humana tamaño. Y tener una multa es bastante oneroso para este tipo de empresas pequeñas”, comentó Domínguez. Durante el tratamiento en la Cámara de Diputados, el peronismo presionaba para modificar el proyecto y que el monto de la multa dependa del tipo de contribuyente.

Temas Relacionados

Luis CaputoImpuestosEvasiónARCAÚltimas noticiasEconomía-Argentina

Últimas Noticias

Descuentos para las vacaciones 2026: Banco Nación presentó nuevo programa con financiación y cuotas para turismo

La entidad pública lanzó un conjunto de beneficios dirigidos a quienes elijan destinos dentro del país durante la temporada de verano, con medidas que buscan estimular la actividad del sector y apoyar a negocios locales

Descuentos para las vacaciones 2026:

Pese a los fuertes aumentos, creció el consumo de carne en noviembre

Las ventas no declinaron aunque los valores se ubicaron muy por encima de la inflación

Pese a los fuertes aumentos,

Mercados: suben las acciones y los bonos argentinos, con el empuje de los datos positivos de la economía de EEUU

Los índices estadounidenses avanzan 0,3% tras un positivo dato de crecimiento norteamericano. El S&P Merval gana 0,3%, los ADR suben hasta 3% y los bonos en dólares mejoran 0,2%

Mercados: suben las acciones y

Las razones detrás de la señal de Caputo sobre la conveniencia de no emitir deuda en Wall Street

El actual contexto financiero argentino, sumado a la postura de los principales acreedores, limita las opciones del Gobierno para conseguir fondos en el exterior

Las razones detrás de la

El oro sigue en sus máximos históricos: qué tan rentable fue para los ahorristas en 2025

Con la onza por encima de los USD 4.500, el metal dorado fue una apuesta ganadora del año, con un alza de 72%. Cómo le fue al ETF GLD en el mercado argentino desde que empezó a operar hace dos años

El oro sigue en sus
DEPORTES
La Fórmula 1 realizó el

La Fórmula 1 realizó el “Papá Noel secreto”: el particular regalo que hizo Colapinto y la sorpresa al recibir el suyo

El tenso intercambio entre Diego Díaz y Marcelo Moretti en plena crisis de San Lorenzo: “El club es el hazmerreír del fútbol argentino”

La propiedad de “ultra lujo” que adquirió Cristiano Ronaldo: sólo puede llegar en un barco privado o en hidroavión

Nuevo escándalo de Draymond Green en la NBA: tuvo una acalorada discusión con su entrenador y se fue al vestuario en medio del partido

El detrás de escena del festejo navideño del Dibu Martínez en Aston Villa

TELESHOW
La inesperada decisión de Sofía

La inesperada decisión de Sofía Gonet luego del escándalo con Homero Pettinato: “Necesito desconectar”

Rulo Schijman habló de su separación con Gabriela Sari: “Es muy doloroso”

Los hijos de Valentina Cervantes y Enzo Fernández llenaron de ternura la Navidad en Londres

La furia de Mauro Icardi contra el exabogado de Wanda Nara en pleno reencuentro con sus hijas: “Van a caer uno por uno”

Celeste Cid y Santiago Korovsky disfrutan de su amor en El Bolsón: libros, montañas y relax

INFOBAE AMÉRICA

Mark Rutte advirtió que la

Mark Rutte advirtió que la seguridad europea se debilitará si flaquea el apoyo a Ucrania y urgió a acelerar el rearme de la OTAN

Punta del Este: la policía refuerza su presencia en la Playa Mansa ante reiteradas peleas entre jóvenes

Críticas al gobierno de Yamandú Orsi en Uruguay por no adherir a la declaración de países de la región sobre Venezuela

Kast llegó a Carondelet para reunirse con Daniel Noboa

El régimen talibán realizó once flagelaciones públicas en Kabul por delitos de adulterio y tráfico de drogas