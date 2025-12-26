Política

El Senado define hoy el destino del Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal

Las iniciativas ya cuentan con el aval de Diputados. El mercado quiere saber si la Casa Rosada tiene control del Congreso. Tensión por un puñado de artículos

El pleno del Senado durante
El pleno del Senado durante una sesión realizada el corriente año (Gustavo Gavotti)

El pleno del Senado realizará este viernes una sesión con la que espera finalizar su año y, sobre todo, sancionar dos leyes que quiere mostrarle el Gobierno libertario al mercado: el Presupuesto 2026 y la inocencia fiscal. La principal lupa estará en el primer proyecto, ya que presenta un puñado de artículos que generan tensión con la oposición dialoguista, de cara a votaciones en particular con numerología más fina.

La reunión en el recinto de la Cámara alta está citada para las 12 y forma parte del período extraordinario que convocó Javier Milei hasta el martes 30 de diciembre. Para el convite de hoy se previsualizan otros dos momentos que concentrarán atención. En primer término, el oficialista libertario Enzo Fullone tendrá que jurar en reemplazo de Lorena Villaverde, que nunca pudo sentarse en su banca por su historial judicial.

Además, durante el inicio de la sesión habría fuertes quejas del renovado interbloque kirchnerista, que ahora se llama “Popular”, por el reparto de comisiones acordado por el oficialismo y la oposición dialoguista. De hecho, la Libertad Avanza aguarda esa instancia con todos los antecedentes realizados durante largos años por el cristinismo en el Senado. Algunos son muy recordados y, en comparación, la protesta que concretaría el justicialismo se convertiría en un canapé, en caso de querer exponer todo en el recinto.

Una vez consumados los rounds “Fullone” y “comisiones” -quizá algún homenaje y cuestiones de privilegio extra por cualquier cosa, menos lo que dicta el reglamento-, se podrá ingresar a la discusión de las iniciativas. El plan de gastos e ingresos para 2026 prevé un crecimiento económico de 5% del Producto Bruto Interno (PBI); inflación anual de 10,1%; y un dólar que rondará, en diciembre del año que viene, $1.423. Según la Casa Rosada, el superávit primario será de 1,5% del PBI; el financiero, de 0,2%. Además, se estiman que las exportaciones se incrementarán 10,6%.

El rionegrino Enzo Fullone debe
El rionegrino Enzo Fullone debe jurar en reemplazo de Lorena Villaverde (Instagram)

En los últimos días -como contó Infobae-, el debate más jugoso pasó por qué ocurrirá con el artículo 30, que elimina pisos sobre el financiamiento de los sistemas Educativo y de Ciencia, Tecnología e Innovación; de Educación Técnico Profesional; y del Fondo Nacional de la Defensa. De hecho, este medio informó, semanas atrás, las quejas que aterrizaban al Congreso desde el interior del país.

Otro artículo es el 12, que establece: “Las universidades deberán presentar ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Secretaría de Educación -que comanda Carlos Torrendell- del Ministerio de Capital Humano la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieren por todo concepto. El citado ministerio podrá interrumpir las transferencias de fondos en casos de incumplimiento en el envío de dicha información en tiempo y forma”.

La cuenta de la que parte el oficialismo para la jornada de hoy implica: 21 legisladores de La Libertad Avanza -Fullone adentro-; 10, de la UCR; tres del PRO, y el resto de silvestres provinciales. En total, 44. Y no todos dispuestos a acompañar a libro cerrado. Entonces, a priori, algunas bajas no frenarían el plan del Gobierno. Más aún, con el refuerzo que vendría de algunos peronistas por orden de sus gobernadores. No obstante, en el terreno de la verdad es donde tendrá que estar con todos sus sentidos prendidos la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich.

Detrás de todo esto corre el deseo del mercado de ver a un Ejecutivo libertario en control del Congreso, más allá de haber pospuesto la reforma laboral -de mínima, aunque se prevé más- a febrero próximo, si es que la Casa Rosada vuelve a convocar a sesiones extraordinarias. Si no, quedará para marzo. Lo que se juega hoy es conocido por los bloques, gobernadores y actores centrales del círculo rojo. Es decir: las trampas y picardías de último minuto emergerán rápido a la superficie, ya sea para mostrar leyes sancionadas o un clima de conflicto eterno que, en el fondo, ya nadie sabe a quién le conviene.

