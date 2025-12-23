Presupuesto: el Gobierno analiza reasignar partidas a universidades y discapacidad y desestima las críticas

Javier Milei (REUTERS)

Pasado el desorden por la media sanción del Presupuesto 2026, el Poder Ejecutivo se esperanza con la aprobación en la Cámara de Senadores y analiza por estas horas la posibilidad de reasignar por decreto partidas presupuestarias a las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario para alcanzar el déficit cero. “Hay posibilidades. Es un caso en estudio porque el equilibrio fiscal no se negocia”, admitió un importante funcionario a Infobae.

La decisión fue anticipada por el presidente Javier Milei durante su última entrevista extensa con el periodista Luis Majul para La Nación+ y podría implicar una revisión mes a mes. “Lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas, lo vamos a corregir por la vía de la reasignación de gastos en el resto del presupuesto o de la reformulación de los recursos en las propias áreas", supo anticipar.

Se trata de la potestad que le da el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera que habilita al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para realizar “reestructuraciones presupuestarias” en la previsión aprobada a través de decisiones administrativas. Si bien la dinámica aún está en evaluación, la posibilidad anticipada por el libertario está latente bajo la promesa de no afectar las asignaciones a las provincias.

Con la estrategia encaminada y polémico artículo XI afuera del proyecto, los alfiles libertarios consideran que tienen el camino allanado para la aprobación del Presupuesto y desestiman los reparos que el bloque de la Unión Cívica Radical impuso en las últimas horas respecto al artículo 30 del proyecto. La bancada se resistió a derogar ítems sobre Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; de Educación Técnico Profesional; y del Fondo Nacional de la Defensa.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en uno de los palcos del Congreso (Maximiliano Luna)

Sin embargo, en Balcarce 50 descreen de la veracidad de las observaciones y vaticinan que el bloque que lidera Alejandro Vischi acompañará al oficialismo este viernes pasada Navidad. “Firmaron el dictamen. O no lo leyeron o solo intentan hacer olas”, expresó una importante fuente que participa de las negociaciones legislativas a Infobae.

“Mastican vidrio, pero no lo tragan”, sintetizó un funcionario a este medio. Lo cierto es que en el Poder Ejecutivo argumentan que nunca se cumplió con el piso mínimo de inversión en materia educativa y consideran que los radicales buscan levantar la voz en la previa, pero confían en que acompañarán el próximo viernes.

Tras varias reuniones de mesa chica, finalmente el Poder Ejecutivo resolvió tratar la previsión presupuestaria sin cambios, algo que, en la previa a la inclusión del capítulo XI en la Cámara Baja, parecía conformar a gobernadores y legisladores aliados. De esta forma, como contó este medio, crece la esperanza de aprobación hacia finales de diciembre.

Luego de un extenso debate, la última decisión del círculo político que escolta al presidente Javier Milei es evitar imprimirle modificaciones al proyecto que obligue su retorno a Diputados. “Va a salir con 41 votos”, supo promete una importante voz con acceso al despacho presidencial. En otras oficinas de Casa Rosada se muestran aún más optimistas.

Senadores de Argentina rechazan proyecto de ley que buscaba impedir que condenados por corrupción puedan ser candidatos a cargos nacionales u ocupen cargos públicos nacionales en Buenos Aires

Lo que trasciende en todos los sectores del ecosistema libertario es la crítica a la Unión Cívica Radical a los que les facturan el fallido intento por pasar el polémico capítulo XI, a pedido expreso del Presidente, y los coletazos en la víspera del tratamiento en el Senado. “Los radicales son así. No sorprenden”, ironizaba una de las espaldas legislativas a este medio.

Pese a las críticas, en la pizarra libertaria dan por hecho el acompañamiento de los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). No son tan optimistas con la performance del bloque Convicción Federal y el Frente Cívico de Gerardo Zamora, quienes avisaron que están dispuestos a votar a favor en general y en contra en la discusión por artículos.