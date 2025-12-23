Política

Alerta en el Gobierno por un artículo sobre fondos educativos que podría complicar la aprobación del Presupuesto

Se trata de un recorte de gastos que pasó el filtro de Diputados, pero en la UCR de la Cámara alta hay legisladores no dispuestos a acompañarla. El kirchnerismo lo sabe y presiona para abrir una ventana ahí, triturar la iniciativa y obligar al Ejecutivo a una tercera prórroga de la ley de gastos

El pleno del Senado durante
El pleno del Senado durante una sesión realizada en agosto pasado (Fotos: RS Fotos)

A la espera de una sesión ya convocada para el mediodía de este viernes, en el oficialismo senatorial se encendieron las alarmas ante la negativa que habría en un sector dialoguista -en particular, la Unión Cívica Radical- para votar el artículo 30 del Presupuesto 2026, que apunta a la poda relacionada con fondos educativos, entre otras cuestiones.

El tema no es menor, ya que la ley de gastos pasó de ser una norma no tan compleja de sancionar para el Gobierno a un dolor de cabeza en el Congreso, tras el traspié que tuvieron los diputados libertarios para sostener un capítulo que, mezclado con ciertos “guiños” de la Casa Rosada, dinamitaba la emergencia en discapacidad y el blindaje de presupuestos universitarios.

Tras ello, desde Balcarce 50 primero partieron versiones disparatadas sobre el futuro de la iniciativa. Una cierta calma se obtuvo cuando se definió dictaminar la reforma laboral y dejarla en siesta, de mínima, hasta febrero próximo, siempre y cuando el Ejecutivo convoque de nuevo a sesiones extraordinarias. Eso sí: la oposición dialoguista le dejó en claro a la jefa oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, que los proyectos de Presupuesto 2026 y de inocencia fiscal tienen que ser sancionados tal como vinieron de Diputados. Anteayer, la ex ministra de Seguridad volvió a sondear opciones en un Zoom. Recibió idéntica respuesta.

Lo que pasó desapercibido, para quien haya escrito ese artículo es que, en el Senado, hay legisladores radicales como Maximiliano Abad (Buenos Aires) o Flavio Fama, por poner dos ejemplos. El primero militó, como titular de la Federación Universitaria Argentina (FUA), a favor de una norma educativa que ahora busca reventar La Libertad Avanza. En tanto, el segundo fue rector de la Universidad Nacional de Catamarca durante largos años.

El artículo 30 también habla de derogar ítems sobre Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; de Educación Técnico Profesional; y del Fondo Nacional de la Defensa. Este medio contó, semanas atrás, las quejas que aterrizaban al Congreso desde el interior del país.

Los senadores radicales Maximiliano Abad
Los senadores radicales Maximiliano Abad y Flavio Fama

Desglosemos ahora cada punto de lo que quiere el Gobierno eliminar. El primero es el más importante e impone: “El Estado garantiza el financiamiento del Sistema Educativo Nacional conforme a las previsiones de la presente ley. Cumplidas las metas de financiamiento establecidas en la Ley 26.075, el presupuesto consolidado del Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado exclusivamente a educación, no será inferior al SEIS POR CIENTO (6%) del Producto Interno Bruto (PIB)”.

El segundo es similar, aunque con menor intensidad, para las partidas hacia ciencia y tecnología. En tanto, el tercero crea “el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional que será financiado con un monto anual que no podrá ser inferior al CERO COMA DOS POR CIENTO (0,2%) del total de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado para el Sector Público Nacional, que se computarán en forma adicional a los recursos que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología tiene asignados a otros programas de inversión en escuelas”.

Por último, el cuarto involucra a la constitución e integración del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF): “0,35% del total de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado por el Sector Público Nacional para el año 2020”; 0,5%, en 2021; 0,65%, en 2022; “hasta alcanzar el 0,8% para el año 2023, manteniéndose este último porcentaje para los sucesivos ejercicios presupuestarios”. Un desafío para el flamante ministro de dicha área, el militar Carlos Presti.

La cuenta de la que parte el oficialismo implica: 21 legisladores de La Libertad Avanza -tiene que jurar el rionegrino Enzo Fullone cuando comience la sesión del viernes-; 10, de la UCR; tres del PRO, y el resto de silvestres provinciales. En total, 44. Y no todos dispuestos a acompañar. Entonces, a priori, algunas bajas no frenarían el plan del Gobierno. Lo que nadie descifra aún es si, sobre el artículo 30, hay más objetores. Y ya se espera, como ocurrió en otras ocasiones, pensamientos y reclamos de último momento para enturbiar el clima. Bullrich deberá estar atenta.

El kirchnerismo no perdió tiempo y, de la mano del chaqueño Jorge Capitanich -sería el miembro informante de la bancada para rechazar el Presupuesto 2026- recibió ayer a estudiantes de escuelas técnicas. Si cae este artículo en una eventual votación en particular del proyecto, a la Casa Rosada no le quedará otra que levantar campamento. Las idas y vueltas continúan. También, los llamados a dialoguistas desde Balcarce 50.

