Javier Milei recibirá hoy al Coro Polifónico Nacional Evangélico en la Casa Rosada

El presidente Javier Milei con el titular de ACIERA, Christian Hooft

Con la Iglesia Evangélica en auge tras la irrupción mediática del pastor Dante Gebel, el presidente Javier Milei recibirá este mediodía al Coro Polifónico Nacional Evangélico que junto al grupo La Camerata, dirigida por Pablo Agri, interpretarán villancicos navideños en el Salón Héroes de Malvinas, ubicado en la planta baja de Casa Rosada.

Desde las 9, una abultada delegación de 35 músicos vestidos de negro hizo su ingreso al Palacio de Gobierno para protagonizar un mini concierto que constará de varias interpretaciones y que tiene como pieza final el popular Aleluya de Händel, el coro más famoso del oratorio El Mesías.

Los músicos asistentes forman parte de la Alianza de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), cuyo titular, el pastor Christian Hooft visitó Casa Rosada a principios de noviembre en un encuentro con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y que incluyó la presencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro del Interior, Diego Santilli.

Hooft fue reelecto como directivo de la institución el pasado 13 de diciembre tras la asamblea general celebrada en el auditorio del Centro Familiar Cristiano, en el partido de San Isidro, en la que se registró un récord histórico de asistencia.

Karina Milei y Manuel Adorni en una reunión con líderes evangelistas en Casa Rosada

No es el primer acercamiento del Poder Ejecutivo al evangelismo. El pasado 4 de noviembre, el libertario se entrevistó con Franklin Graham, presidente y director ejecutivo de la Asociación Evangelista Billy Graham (BGEA), e hijo de Billy Graham, fundador del sello, en su despacho. Se trata del principal predicador del presidente Donald Trump que llenó dos estadios de Vélez con sus prédicas.

En los últimos días, la Iglesia Católica hizo público su malestar por la frialdad en el vínculo que mantienen con Casa Rosada, algo que -detectan- no ocurre con las instituciones evangélicas y judías. Este 2025 será el segundo año consecutivo en el que los obispos se privarán de saludar al Presidente luego de haber elevado sin éxito la solicitud formal para reunirse formalmente con el mandatario. De esta forma, al igual que el fin de año anterior, las autoridades de la Conferencia Episcopal enviarán sus saludos por carta.

Lo cierto es que en las últimas semanas la Iglesia Evangélica estuvo en la primera plana de los medios de comunicación a raíz de la aparición de la figura del pastor evangélico Dante Gebel, al que le atribuyen aspiraciones presidenciales rumbo a las elecciones de 2027. Como contó este medio, el conferencista con reconocimiento internacional es promovido por dos viejos conocidos de La Libertad Avanza, los legisladores Ramiro Marra y Eugenio Casielles expulsados del espacio, quienes asistieron a uno de los últimos encuentros del líder religioso en el Gran Rex.

Gebel interpreta un unipersonal llamado “Presidente” y en sus últimas apariciones televisivas dejó abierta la posibilidad de competir por el sillón de Rivadavia. “Hay que levantarse y hacer algo, no quedarse mirando y criticando. No lo descarto”, supo expresar ante la consulta del conductor Mario Pergolini.

El pastor Dante Gebel fue entrevistado por Mario Pergolini

Pese a la buena sintonía con el evangelismo, en Casa Rosada no recibieron bien las palabras del pastor. “Ese chanta debe estar ahora en Estados Unidos”, respondieron ante la consulta de Infobae sobre la posible participación del referente evangelista en el mini concierto de este mediodía.

Media hora más tarde de la celebración por Navidad, la mesa política compuesta por los funcionarios más estrechos se reunirán en el despacho del Jefe de Gabinete para debatir las estrategias legislativas que le permitan al oficialismo aprobar el Presupuesto 2026 en diciembre.

De esta forma, se darán cita en las oficinas de Manuel Adorni el ministro del Interior, Diego Santilli; la senadora Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y su primo el armador del Interior, Eduardo “Lule” Menem; y el asesor presidencial Santiago Caputo. También estará presente el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio “Nacho” Devitt. Por la noche asistirán al asado de cierre de año convocado por Javier Milei en la quinta de Olivos junto al resto de los miembros del Gabinete.