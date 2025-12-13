Lejos de LLA, Ramiro Marra se mete en la política de Boca y se acerca al armado presidencial de Dante Gebel

El dirigente incursiona en el mundo del fútbol

Alejado definitivamente de La Libertad Avanza, partido del que lo echaron en medio de una interna con Karina Milei -aunque continúa frecuentando a dirigentes e influencers de ese espacio-, Ramiro Marra decidió meterse en la política de Boca Juniors, club del que es hincha, mientras está cerca también del armado de Dante Gebel, el pastor evangélico reconocido internacionalmente y que tiene un programa de televisión en la Argentina, que algunos ya postulan como candidato a Presidente.

El ex legislador porteño, que ahora pasa sus días en la empresa de finanzas que heredó de su familia, venía pensando desde hacía tiempo en incursionar en el mundo del fútbol, como hicieron antes que él otros dirigentes.

Con esto en mente, el último día antes de dejar su banca como diputado de la ciudad de Buenos Aires, presentó un proyecto de ley para forzar la venta de los terrenos aledaños a La Bombonera y así ampliar el estadio, un histórico reclamo de los fanáticos de este equipo.

La iniciativa, que tiene 13 artículos, plantea “declarar de utilidad pública y sujetos a adquisición por avenimiento —y en subsidio por expropiación— los inmuebles linderos” a la cancha.

Además, y siguiendo con su pasado libertario, el texto aclara que esta medida se realizará “sin generar gasto alguno para el erario público”, ya que el dinero necesario para afrontar la compra de las viviendas, será puesto por Boca, por sus socios e hinchas y/o por aportantes privados.

Vista aérea de La Bombonera (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

El ex legislador señala en la propuesta que hay antecedentes de hechos similares, como el de San Lorenzo, que consiguió en 2012 los terrenos en Avenida La Plata para volver a su sede original, o Platense en las décadas de 1930 y 1940, cuando todavía estaba en Núñez.

Para definir el valor de los inmuebles a adquirir, la norma propone “tasaciones realizadas por organismos independientes de primer nivel, tales como el Banco Ciudad, el Consejo Profesional de Agrimensura, la Sociedad Central de Arquitectos, CUCICBA y unidades académicas de la Universidad de Buenos Aires”.

Recientemente, Marra presentó esta iniciativa en las redes sociales y armó una agrupación llamada “Movimiento Conquista Xeneize”, con la que espera empezar a construir un espacio propio.

Puntualmente, el ex legislador quiere en un futuro competir por la presidencia del club, aunque todavía sin incorporarse a ninguno de los partidos existentes.

Aunque tiene relación con varios espacios boquenses y también con dirigentes importantes como Daniel “El Tano“ Angelici, con quien compartió mandato en la Legislatura, considera que no es el momento para comenzar las negociaciones. Quiere esperar a que se acerquen las elecciones.

No tengo llegada a la dirigencia de Boca. Tengo mis diferencias con Juan Román Riquelme por cómo es su gestión, pero este proyecto va más allá de cualquier discusión político-partidario de agrupaciones. Esto es por Boca. Entonces, todo se puede hablar. Tanto con él como con cualquier hincha de Boca“, sostuvo, en diálogo con Infobae.

Marta se mete en la política de Boca (REUTERS/Agustin Marcarian)

En este sentido, consideró que el histórico 10 xeneize “tiene muchos puntos a mejorar“ en su administración y, entre otros aspectos, le “preocupa el manejo que hay del fútbol“.

“No suelo hacer declaraciones en redes sociales ni en los medios de comunicación sobre Riquelme porque no quiero prestarme al juego de los medios, porque creo que Boca está por arriba de todo”, agregó.

El objetivo inmediato de Marra es conseguir 40 mil firmas a través de la página web de su agrupación, conquista xeneize punto com, para así forzar el tratamiento del proyecto.

”Presento esto ahora porque ya no hago política partidaria y no tengo un tinte partidario, por lo que puedo demostrar que esto lo hago porque estoy defendiendo una pasión y una necesidad que tenemos todos los hinchas de Boca. Si lo hubiera hecho durante mi gestión en la Legislatura, capaz hubiera generado diferencias por temas electorales que no me parece pertinente”, argumentó.

La apuesta evangelista

El pastor no descarta ser candidato a Presidente

Mientras avanza con esa idea, en su círculo íntimo también comenzaron a trabajar en una eventual candidatura presidencial de Gebel, en la que están interesados varios políticos y sindicalistas.

De hecho, Marra estuvo en uno de los últimos shows del líder religioso en el Gran Rex, donde hace un unipersonal llamado “presidente” y coquetea con la posibilidad de llegar a la Cada Rosada.

En aquella oportunidas, entre el público había figuras muy variopintas, desde las ex primeras damas Fátima Flórez y Amalia “Yuyito” González, hasta gremialistas como Gerónimo Moyano, de Camioneros, y Juan Pablo Brey, secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes.

El ex libertario fue invitado al evento por quien fue su compañero de bloque y uno de los dirigentes más cercanos que tiene, Eugenio Casielles, que busca convencer al pastor evangélico, que llena estadios en todo el mundo, que se postule para suceder a Javier Milei.

El mismo Gebel dejó la puerta abierta a esa posibilidad cuando Mario Pergolini le preguntó a principios de octubre sobre el tema: “Hay que levantarse y hacer algo, no quedarse mirando y criticando… no lo descarto”, contestó.

Eugenio Casielles

Aunque tiene su iglesia en Los Ángeles, Estados Unido, actualmente el referente espiritual pasa mucho tiempo en Buenos Aires, ya que conduce un programa a la noche en la televisión.

“Yo estoy trabajando para que Dante sea Presidente. Eso no significa que él me haya ni autorizado para hacerlo ni propuesto nada. Yo estoy tratando de forzarlo porque creo que es una persona que instala, comparte y distribuye los valores en los que yo creo, en los que confío y los que veo que son necesarios para que la política argentina salga adelante“, reconoció Casielles ante Infobae.

para el dirigente, “la sociedad necesita una persona que principalmente tenga unos valores que sean inclaudicables” y el evangelista “representa eso”.

“Yo llegué a Gebel a través de Juan Pablo Brey, que me lo presentó hace unos cuatro o cinco meses. La verdad que me encantaría que sea candidato y voy a hacer todo lo que pueda para que eso suceda“, agregó.

Quienes están impulsando esta idea confían en que puede llegar a ser una realidad, no solo porque es un outsider como Milei, sino porque tiene más peso en las redes sociales que el que tenía el economista cuando empezó su carrera política, con más de 2 millones de seguidores en Instagram y cientos de miles de fieles que lo van a ver a sus shows en diferentes países.

Por otra parte, desestiman eventuales cuestionamientos a su modo de vida, en la que no oculta un buen pasar financiero -se ha mostrado con una Ferrari que luego donó-, y señalan que su iglesia, que es su principal fuente de ingresos, tributa en los Estados Unidos, donde el sistema de control es muy estricto.

“Esto es algo en lo que sobre todo Juan Pablo Brey viene trabajando, está en su cabeza desde hace tiempo y yo me sumé para dar una mano, junto con otras personas. Hay sindicalistas, hay dirigentes de La Libertad Avanza, del PRO, de un montón de lugares, que vienen con ganas de que esto suceda. Ahora, va a llegar el momento en el que habrá que tomar decisiones y será Dante el que termine definiendo qué hacer. Nosotros vamos a tratar de que estén todas las condiciones para que sea Presidente”, cerró Casielles.