Política

Milei reunirá al Gabinete el lunes en la Quinta de Olivos: asado, balance del año y lo que viene para el 2026

El presidente, su hermana Karina Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni encabezarán el encuentro con el equipo de Gobierno. Analizarán la primera etapa de la gestión y los desafíos políticos por delante

El presidente, su hermana Karina
El presidente, su hermana Karina Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni (foto Maximiliano Luna)

El presidente Javier Milei convocó para el próximo lunes a un encuentro con los ministros y funcionarios principales del gobierno para hacer un balance del año y abordar las prioridades de la gestión del 2026, según pudo confirmar Infobae.

El primer mandatario, su hermana, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a los ministros y secretarios más cercanos al Ejecutivo compartirán un asado en la Quinta de Olivos, indicaron fuentes oficiales.

En principio, los convocados a la reunión serán los integrantes del Gobierno, pero no se descarta que puedan sumarse otros dirigentes importantes de La Libertad Avanza. Es que en las últimas semanas, después de la categórica victoria en las elecciones, el elenco de ministros y secretarios cambió, con la salida y el ingreso de distintos funcionarios.

En ese sentido, se prevé que estén el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

Hay un Gabinete unido”, destacaron los voceros que confirmaron el encuentro del lunes.

En la agenda de trabajo del presidente hay muchos temas pendientes, sobre todo en la agenda parlamentaria, que tuvo esta semana que termina señales de alerta. Pero en el encuentro de cierre de año, lo que va a primar será el balance positivo sobre un año que pasó por momentos de fuerte turbulencia, tanto económica, como política, al menos hasta el 26 de octubre.

A partir de esa fecha, se produjo el ascenso de Adorni a la Jefatura de Gabinete, y el reemplazo en Seguridad y Defensa de Bullrich y Luis Petri, respectivamente, los dos candidatos con mejor performance electoral de La Libertad Avanza. En esos lugares, recalaron Alejandra Monteoliva y el teniente general Carlos Alberto Presti. Además de sumar, tras la salida de Guillermo Francos, de Diego Santilli en Interior. Y la confirmación en sus funciones y áreas de influencia del estratega principal de Milei, Santiago Caputo.

Con esa nueva conformación, Milei encaró el último tramo del año, con la prioridad de aprobar en sesiones extraordinarias el Presupuesto 2026, la ley de Inocencia Fiscal y la modernización laboral.

En la madrugada del miércoles al jueves, el Gobierno tuvo un traspié en la votación en particular del título XI del Presupuesto, que obligó a rediseñar la hoja de ruta en el Congreso y postergar para febrero la ley de reforma de las relaciones de trabajo en la Argentina.

En el Ejecutivo, quieren acelerar las negociaciones con los gobernadores que restaron apoyo en la sesión en Diputados, con la intención de que sea el Senado el que incluya modificaciones para blindar el superávit fiscal, una de las vigas maestras de la gestión de Milei.

La agenda parlamentaria y la consolidación de una coalición política para avanzar con las reformas está dentro de los objetivos que se trazó el Gobierno para la segunda etapa de la gestión, que ya empezó el 10 de diciembre, cuando se cumplieron los dos primeros años de mandato.

En la reunión del lunes, de todos modos, la intención es mostrar unido al Gabinete y enfocado en los desafíos para lo que viene. Es que el año que viene será clave para establecer las condiciones que permitan tener un 2027 con la economía en crecimiento, con la inflación bajo control y las variables de empleo y consumo en alza.

