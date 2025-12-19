La CGT advirtió que podría profundizar las protestas si el Gobierno no reabre las negociaciones por la reforma laboral

Imagen destacada

“Si el Gobierno sigue sin escuchar, vamos a profundizar la acción gremial y un paro puede ser una de las cuestiones a evaluar”, declaró Jorge Sola, uno de los secretarios generales de la CGT, durante una entrevista en radio Mitre con Eduardo Feinmann.

Sola sostuvo que la movilización sindical realizada en las calles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y diversas capitales del interior fue “multitudinaria, pacífica, la maravillosa música de la protesta ante lo que creemos que es un avance sobre los derechos de los trabajadores, que es el proyecto de ley de reforma laboral”.

El dirigente explicó que la protesta buscó hacer oír la voz del movimiento obrero a quienes tienen “la responsabilidad en este momento, que son los senadores y luego los diputados”, remarcando que “el movimiento obrero se opone” al proyecto.

En relación al desarrollo del plan gremial, Sola subrayó: “Nosotros iniciamos un plan de acción gremial que empezó ayer con esta movilización, no solamente en CABA, sino que se replicó en todos los lugares del interior del país, sobre todo en las grandes capitales, y que efectivamente fue multitudinaria”. Advirtió que si no son escuchados por el Ejecutivo nacional, avanzarán en nuevas medidas: “Si el Gobierno sigue sin escuchar, sin abrir la discusión como tiene que ser en una regla tan fundamental como la que cambia las relaciones laborales, y sin que las partes puedan participar plena y activamente y tomar nota de los reclamos, terminaremos profundizando la acción gremial. Y bueno, un paro puede ser una de las cuestiones, aunque tenemos muchas otras ideas para expresar la protesta también”.

Respecto a la decisión del Senado de posponer el debate de la reforma laboral, Sola consideró que se trata de “un pequeño logro que tiene que ver con el gran trabajo que venimos haciendo, hablando con los legisladores, los gobernadores y los senadores, explicándoles que no se puede tratar entre gallos y medianoche una ley que abarca muchísimas actividades del mundo del trabajo”. Mencionó la importancia de haber tenido la oportunidad de expresar la posición sindical en la comisión: “Participamos en el debate de comisión, donde nos dieron lugar para hablar. Que no se puede tratar entre gallos y medianoche una ley tan grande”.

En ese sentido, Sola criticó el modo en que se elaboró el proyecto oficial. “Ya salió mal parida este proyecto de ley al no tener la participación de uno de los sectores más importantes, que es los trabajadores. Luego quedaron excluidos, por ejemplo, los representantes de las pymes. Escuché que la UIA estaba contenta, pero debo entender que quizás tenga ahí algún escriba que haya participado”, disparó el dirigente. Insistió en que “hay actores que son los empleadores, los de la inversión productiva y los trabajadores que no han participado”.

El secretario general consideró que “el primer gran logro fue que los senadores entendieron esto. Muchos de ellos firmaron en disidencia y esto significaba claramente que la ley como llegaba no se iba a poder tratar así”. Relató que “la firma en disidencia que tuvo dentro de la Comisión de Trabajo complica absolutamente la posibilidad de discutir la ley de proyecto de reforma laboral tal cual la envió el poder ejecutivo. Ahí están las disidencias del bloque de los radicales, del senador Vich y de la senadora Roysson”. Sola ejemplificó que “son disidencias parciales y algunas totales. Con lo cual, eso significa en términos de práctica legislativa que cuando llegue al pleno del Senado, iba a tener una ley totalmente diferente a la que pretendía”.

Ante la consulta sobre los próximos pasos, Sola fue cauto: “No me pida definiciones que todavía no puedo dar. Primero por mí mismo y segundo porque tengo que hablarlo con el resto del consejo directivo”. Explicó que transmitieron su posición también a la senadora Patricia Bullrich, presidenta de la comisión: “Nosotros queríamos hacernos escuchar. No nos escucharon, estaba lo de la plaza, el trámite de las comisiones son siempre trámites, se le da diez, quince minutos a cada uno, pero nosotros queremos ser parte del armado de esto”.

Por último, Sola aclaró la postura histórica de la central obrera. “Esta CGT nunca se opone a la modernización en términos de creación de puestos de trabajo con inversión genuina. Para eso no es necesario destruir puestos de trabajo ni quitar financiamiento económico de un sector muy importante como por ejemplo el sector de la salud y el sector de los jubilados”, expresó. Y concluyó: “Hablenló con toda la gente que tiene que participar y quizás salga la mejor ley posible. No creo que este sea el camino para generar mayor y mejor trabajo. Para eso se necesita inversión productiva. Pero bueno, no lo traten entre gallos y medianoche”.