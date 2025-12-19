El PJ bonaerense reúne al consejo del partido y pone sobre la mesa la renovación de autoridades

Kirchner durante un plenario cristinista en Lanús. Lo escoltan los intendentes de La Cámpora

El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires reunirá a su consejo partidario este viernes en el distrito de Malvinas Argentinas. Será un encuentro en el que se definirá cómo será el proceso de renovación de autoridades, ya que este jueves venció el mandato del diputado nacional, Máximo Kirchner, como presidente del partido.

Minutos antes de las 14 horas, los representantes de las distintas ramas partidarias arribarán al predio Casa Cultura y Arte de Malvinas Argentinas y pondrán en consideración dos posturas, dependiendo del sector al que representen. Es que la tensión con la que convivió y convive el espacio no cede. En el kirchnerismo buscarán un esquema de unidad, con la condición de que se le garantice presencia en el grupo de los apoderados partidarios y en la junta electoral del partido. Son básicamente quiénes tendrán la firma para la conformación de listas del 2027. En el medio ofrecen paz para con el sector del gobernador bonaerense, Axel Kicillof y que “pueda caminar tranquilo durante todo 2026”.

En el espacio del Movimiento Derecho al Futuro, el sector que promueve la figura de Kicillof la posición algo variada internamente, pero, en términos generales, distinta a la propuesta cristinista: dicen estar dispuestos a participar de una interna partidaria para principios del año entrante.

Por ello, un grupo de dirigentes peronistas del interior bonaerense —puntualmente den la Quinta sección electoral- referenciados en la vicegobernadora, Verónica Magario, hicieron correr un comunicado en los últimos días en los que no solo pedían elecciones internas a nivel provincial, sino la depuración y apertura de padrones.

Las conversaciones fueron y vinieron en la previa al encuentro de este viernes. Ayer, el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, trasladó a los interlocutores de Axel Kicillof una propuesta con sello del cristinismo. Fue una reunión en la que del lado de Movimiento Derecho al Futuro se sentaron los ministros Andrés Larroque (Desarrollo); Gabriel Katopodis (Infraestructura), junto al diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares y el jefe comunal de La Plata, Julio Alak. Allí, el lomense planteó que están dispuestos a evitar una interna y que acompañarán a Kicillof o al menos no intercederán en los planes preelectorales del mandatario provincial -que apunta en el 2026 desplegar el MDF por distintos puntos del país- a cambio del mantenimiento de la actual distribución de espacios para los apoderados y la junta electoral. Se trata de instancias consideradas determinantes dentro de la estructura partidaria, constituye la condición fundamental que acompaña la propuesta de acuerdo de unidad.

A la propuesta de Otermín la acompañó el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara.

En este escenario es que llega el PJ bonaerense a su última reunión del año y con el mandato de Kirchner vencido. Este viernes se acordará darle una prórroga al presidente del partido, para, además, evitar una judicialización sobre la conducción del partido. Una instancia que todos quieren esquivar.

La discusión pasará también por los tiempos sobre cuándo hacer una convocatoria a la renovación de autoridades y si corresponde -o no- realizarla en paralelo al cambio de mando que habrá que llevar adelante en la conducción de los Partidos Justicialista de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Según la carta orgánica “las elecciones internas deberán convocarse con sesenta (60) días de anticipación a la fecha del acto electoral, indicándose los cargos a elegir. La convocatoria deberá publicarse con por lo menos 55 días de anticipación a las elecciones en un diario de circulación en toda la provincia de Buenos Aires”.

En algunos distritos se anunció que el peronismo —en el orden local— iniciará un proceso de renovación de autoridades, como sucedió días atrás en Florencio Varela. “El justicialismo varelense, apegado a sus históricos principios democráticos, de participación y escucha permanente, y de respeto de la decisión soberana de la militancia, considera indispensable garantizar la plena vigencia de los mecanismos electorales partidarios”, dice parte del documento que -en realidad- tiene como destinatario al presidente del PJ, Máximo Kirchner-

No son muchos los nombres que dan vuelta para un eventual de reemplazo de Kirchner. El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, es uno de los dirigentes que suena para disputar la conducción del PJ provincial si el actual presidente desiste de la idea de continuar. Otermín hoy está más cerca de CFK que de Kicillof, aunque el diálogo con el mandatario provincial es fluido; a diferencias de otros intendentes referenciados en La Cámpora.

Otro de los nombres que ya está trabajando subterráneamente es la vicegobernadora, Verónica Magario. La matancera ya trabaja en sumar intendentes y dirigentes de distintos puntos del interior provincial.